Dobré vidět celek

Ke jmenování ústavních soudců a jejich úrovni

17. 8. 2023 / Jiří Hlavenka

Rád bych poznamenal, že mám radost z jmenování Josefa Baxy na pozici šéfa Ústavního soudu. Zejména když si uvědomíme, že nechybělo moc k tomu, aby na Hradě by seděl Babiš a vládu by i nadále dirigovala jeho firmostrana - však víme, jaká obludná jména se tam objevovala.

Možná je moje kladné hodnocení povrchní - absolutně neumím posoudit kvalitu jeho soudní praxe, jeho rozhodování, nemám k tomu nejmenší kompetence. Obrázek na něj mám vytvořený z jeho veřejnýchvýstupů, tedy zejména rozhovorů, které poměrně často dával, případně komentářů k dění. Jednak si cením, že toto vrcholný představitel justice vůbec dělá, i když nutně nemusí - myslím, že je naprosto správné a potřebné, když se veřejnosti vysvětluje, jak funguje spravedlnost, a jednak mně v těchto rozhovorech a vyjádřeních přišel jako velmi inteligentní, kvalitně formulující člověk s otevřenou myslí. Nedogmatik, který je ochotný stále přemýšlet a reflektovat - z politiky mně přijde, že podobný typ jako on je Luděk Niedermayer (a pak už dlouho nic). Tak snad se nebudu mýlit.

Jinak mám též radost ze jmenování profesorky Ronovské místopředsedkyní soudu: jednak za to, že je na této pozici žena (plus přibyly další dvě členky, je důležité, aby ženský hlas a pohled měly i zde výrazné zastoupení), jednak za to, že ji provází skutečně výborná reputace.