O kvalitě českého soudnictví II.

16. 8. 2023 / Jan Čulík

Boris Cvek nemá odpověd na Jak to, že to české soudnictví neřeší a jak to, že to česká média a české politiky nezajímá? Obávám se, že srovnávat pana Maděru s Kájínkem je opravdu docela podpásovka . Boris Cvek jaksi automaticky usuzuje, že každý, kdo byl českým soudem odsouzen, je vlastně kriminálník. To je hodně neférové a nezdokladované.Boris Cvek nemá odpověd na skutečnost, že Česká republika 19 let (!!) porušuje zákon Evropské unie , který jasně určuje, že podmínky pro vyplácení důchodů a sociálních dávek musejí být stejné pro občany žijící v ČR jako pro občany žijící kdekoliv jinde v EU, a že tedy českými úřady vynucovaná "potvrzení o žití" od českých občanů s nárokem na starobní důchod žijících mimo ČR jsou protizákonná.





Milan Čech upozornil na otřesnou situaci v soudnictví týkající se týraných dětí, kdy dochází ke kriminálnímu spiknutí mezi soudci a činiteli tzv. "Orgánů sociálně-právní ochrany dětí". Jak to, že to nikdo neřeší a nikoho v médiích a mezi politiky to nezajímá?





To jsou jen špičky ledovce, samozřejmě je možné, že existuje i kvalitní soudní praxe. Obávám se však, že tyto namátkové, drastické případy vážně poškozují pověst českého soudnictví a samozřejmě vrhají stín i na práci soudců jako jsou pan Fremer či Baxa.

