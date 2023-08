Liberalismus proti kapitalismu

16. 8. 2023

Dílo Johna Rawlse ukazuje, že liberální hodnoty rovnosti a svobody jsou zásadně neslučitelné s kapitalismem, píše Colin Bradley.

Pseudorenesanční soudní budova Mahoning County Courthouse v Youngstownu v Ohiu, dokončená v roce 1910, by byla pýchou každého města. Její honduraský mahagon, terakota, 12 mramorových sloupů a kupole z barevného skla o průměru 40 stop svědčí o úspěchu regionu na přelomu století jako umírněné průmyslové mocnosti. Skromnější federální soudní budova dokončená v roce 1995 na druhé straně Market Street evokuje tehdejší styl korporátní kancelářské budovy: Beton a obložený kámen odlehčený modročerným sklem, s tu a tam roztroušenými ozdobnými čtverci a kruhy.

Federální budova a soudní budova Thomase D. Lambrose je pojmenována po soudci Thomasi Demetriosu Lambrosovi (1930–2019), rodákovi z Ashtabuly v Ohiu, který byl v roce 1967 jmenován federálním soudcem americkým prezidentem Lyndonem B. Johnsonem. Internetové stránky amerického Úřadu pro všeobecné služby (General Services Administration) připomínají soudce Lambrose jako "průkopníka hnutí alternativního řešení sporů" – rozhodčího řízení, jak je obecně známo. Ale lidé z Youngstownu a údolí Mahoning si možná pamatují soudce Lambrose z jiného důvodu.

Lambros předsedal v letech 1979-80 ostře napadnuté žalobě podané 3 500 ocelářskými dělníky propuštěnými v továrně Youngstown Works společnosti United States Steel Corporation – byla to součást vlny uzavírání napříč tím, co nyní nazýváme Rust Belt. Žaloba byla otevřeně zoufalou snahou donutit US Steel, aby společnost prodala buď městu, nebo dělníkům, kteří, doufejme, že s federálními půjčkami, budou pokračovat v provozu továrny a budou posílat výplaty tisícům rodin, které jsou na nich závislé.

V předčasném slyšení učinil soudce Lambros právníkům dělníků pozoruhodný – téměř revoluční – návrh. Mohli by mít šanci, kdyby tvrdili, že lidé z Youngstownu mají "právo na společné vlastnictví" vyplývající z "dlouhého, dlouho zavedeného vztahu mezi United States Steel, ocelářským průmyslem jako institucí, komunitou v Youngstownu, lidmi z Mahoning County a Mahoning Valley tím, že tomuto odvětví věnovali a zasvětili své životy". Vzhledem k tomu, že výroba oceli se stala tak ústřední součástí života společnosti, soudce naznačil, že komunita má pravděpodobně právo rozhodnout, co se stane s ocelárnou.

Žaloba neuspěla. Když byl soudce Lambros vyzván, aby vydal rozhodnutí v případu Youngstown, obrátil se na svůj vlastní návrh. V americkém právu prostě neexistoval žádný precedens, který by říkal, že dělníci nebo lidé skutečně mají takové "právo společného vlastnictví". Lambros byl rozpolcen mezi svým morálním pocitem, že by ho měli mít, a svou profesionální povinností soudce zjistit, že zákon (tehdy stejně jako dnes) žádné takové právo neuznává. Youngstown Works byla nadobro uzavřena.

Lambrosova hluboká rozpolcenost odráží rozpor, který se zdá být jádrem liberalismu. Na jedné straně je příslibem liberální společnosti společnost rovnoprávných – lidí, kteří mají stejné právo a pravomoc rozhodovat o svých vlastních životech a kteří jsou rovnocennými účastníky kolektivní správy této společnosti. Liberalismus tvrdí, že toho dosahuje ochranou svobod. Některé z nich jsou osobní svobody. Rozhoduji se, jak si upravím vlasy, jaké náboženství vyznávám, co řeknu nebo neřeknu, ke kterým skupinám se připojím a co udělám se svým vlastním majetkem. Některé z těchto svobod jsou politické: Měl bych mít stejnou šanci jako kdokoli jiný ovlivnit směřování naší společnosti a vlády hlasováním, vstupem do politických stran, pochodováním a demonstracemi, kandidaturou, psaním komentářů nebo organizováním podpory pro věci nebo kandidáty.

Na druhé straně se liberalismus obvykle vyslovuje jedním dechem jako kapitalismus. Kapitalismus je společenský systém charakterizovaný skutečností, že soukromé osoby (nebo právnické osoby jako korporace) vlastní výrobní prostředky. V kombinaci s ochranou práv a svobod liberalismem to znamená, že stejně jako se rozhoduji, co dělat s tím, co vlastním (Hyundai z roku 2004 s rozbitou klimatizační jednotkou a skřípajícími ložisky kol), tak i právní subjekt US Steel se rozhodoval, co dělat s tím, co vlastní: Youngstown Works.

Hrozí, že zjevná oddanost liberalismu kapitalismu mu zabrání splnit vše, co slibuje. Abychom to viděli, je důležité mít na paměti, že formální politické procesy nevyčerpávají způsob, jakým se naše společnost řídí. Jedním z hlavních úkolů společnosti je organizovat hospodářskou výrobu. My lidé jsme druh, který produkuje. Produkujeme nástroje, obydlí, jídlo, umění, kulturu, více malých lidí a mnoho dalšího. Navíc to obvykle děláme společně, jako společnou aktivitu. Taková kolektivní výroba nevyhnutelně produkuje dělbu práce: Někteří loví, zatímco jiní sbírají; někteří rybaří, zatímco jiní sejí; někteří navrhují umělou inteligenci, zatímco jiní lisují skla do semaforu.

Když se společnosti industrializují, dosažení úspor z rozsahu a schopnosti nakupovat špičkové technologie potřebné pro ziskovou výrobu se stává extrémně nákladným. Ve skutečnosti je to tak drahé, že je to možné jen pro relativně malý počet lidí nebo subjektů. To vede nejen k dělbě práce, ale i k třídně stratifikované společnosti. Někteří lidé – kapitalisté – vlastní materiály nebo technologie, které produkují bohatství společnosti, zatímco jiní lidé – dělníci – musí pracovat pro kapitalisty výměnou za mzdu. V takové třídně stratifikované společnosti kapitalisté nejen činí důležitá investiční rozhodnutí, která řídí celkové směřování společnosti, ale jsou také v podstatě soukromými diktátory, kteří říkají svým zaměstnancům, co mají dělat, kdy to mají dělat, co mají nosit, kdy močit a co zveřejňovat na internetu. Vzhledem k tomu, že liberalismus brání práva kapitalistů na toto všechno, je těžké si představit, jak by liberalismus mohl spolehlivě dosáhnout svého cíle vytvořit společnost rovných, v níž bychom se všichni mohli podílet na naší kolektivní správě. Odtud pramení rozpor v jeho jádru a rozpolcenost soudce Lambrose.

Politicko-ekonomické pozadí uzavření Youngstownu je předmětem neustálých sporů mezi historiky, ekonomy a sociology. Všichni se shodují na tom, že to byla součást fenoménu "globalizace". Avšak zatímco bývalý americký prezident Bill Clinton – jehož administrativa dohlížela na výstavbu Lambrosovy federální budovy – mohl v roce 2000 prohlásit, že globalizace je "ekonomickým ekvivalentem přírodní síly", nikdo tomu už vážně nevěří. Pod americkým vedením (což je samo o sobě reakcí na čínskou rivalitu) se svět obrací k "neomerkantilismu" a přijímá strategie, v jejichž rámci vlády chrání domácí průmyslová odvětví a zároveň mocně zasahují na trzích a vnucují cukr a bič, aby nasměrovaly soukromé investory k určeným ekonomickým cílům, jako jsou místní investice do zelených technologií.

To znamená, že způsob, jakým společnost organizuje výrobu, se znovu objevil jako sporné politické téma. Činí tak však v okamžiku ideologické roztříštěnosti. Hegemonie liberalismu je možná na dně. Populističtí autoritáři a "neliberální demokraté" získali překvapivou míru legitimity a podpory, zatímco postliberální ideologie hledají nové možnosti. Kritici na levici i na pravici nabízejí dvě hlavní vize blízké budoucnosti. Na levici mají kritici podezření, že návrat průmyslové politiky by mohl být horší než "nový ekonomický světový řád", jak ho jeho zastánci vykreslují, což odráží neschopnost liberalismu dostat se ke kořenům problémů kapitalismu. Ti, kdo zastávají tento názor, jako ekonomka Daniela Gabor, vidí legislativní snahy, jako je zákon o snížení inflace amerického prezidenta Joe Bidena nebo evropská průmyslová politika navržená francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, jako pouhé zajištění soukromého zisku tím, že využívá stát ke "zbavení se rizika" z některých kapitálových investic, což je činí bezpečnějšími pro kapitalisty, kteří sklízejí obrovské odměny s malými náklady. Někteří socialisté jdou dokonce tak daleko, že naznačují, že Bidenova politika je regresí k jakémusi feudalismu. Na pravici někteří takzvaní postliberálové, jako politický teoretik Patrick Deneen, doufají, že průmyslová politika zaměřená na obnovení pracovních míst v dělnických profesích v srdci USA se ukáže jako revoluční první krok k vyhození liberalismu se všemi jeho (pokryteckými) aspiracemi na individuální svobody a sociální rovnost.

Tato dichotomie ignoruje možnost liberálního antikapitalismu. To může znít jako oxymóron. Ani liberálové, ani jejich kritici neoddělují liberalismus od kapitalismu (i když někteří historici to začali dělat). Většina liberálů dokonce zdůrazňuje šťastné manželství mezi oběma. Mezi liberálními rovnostáři, kteří zdůrazňují přerozdělovací New Deal jako morální jádro liberalismu, se jich jen málo vážně potýká s velkými otázkami politické ekonomie. Liberálové prosazují institucionální a procedurální řešení – "strukturální změnu" zastupitelských procesů, rozšíření přístupu k volbám atd. –, ale jen zřídka zpochybňují základy politické ekonomie, jako kdo co vlastní a kdo komu vládne.

O to překvapivější je, že největší filozofický představitel liberalismu, John Rawls, přišel s trvalým, systematickým a principiálním argumentem, že i ta nejhumánnější, nejblahobytnější forma kapitalismu je neslučitelná s možností dosáhnout nejhlubšího cíle liberalismu: Svobodných lidí žijících ve společnosti sobě rovných. Tyto argumenty by měly být mnohem známější.

