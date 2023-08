Už se připravuje ta obrovská vlna migrace. Extrémnímu nedostatku vody čelí země, v nichž žije čtvrtina světové populace

16. 8. 2023

čas čtení 3 minuty





Pětadvacet zemí spotřebuje ročně 80 % svých zásob vody, ukazuje výzkum



Podle analýzy Aqueduct jsou celosvětově extrémně vysokému vodnímu stresu alespoň jeden měsíc v roce vystaveny přibližně 4 miliardy lidí, tedy polovina světové populace. Do roku 2050 by se tento počet mohl přiblížit 60 %



Podle nového výzkumu čelí pětadvacet zemí, v nichž žije čtvrtina světové populace, extrémnímu nedostatku vody.



Údaje Institutu světových zdrojů naznačují, že tyto země pravidelně spotřebovávají 80 % svých ročních zásob vody.



Mapa vodních rizik WRI Aqueduct odhaluje, že poptávka po vodě na celém světě roste a od roku 1960 se více než zdvojnásobila.



Zatímco v Evropě a USA se poptávka po vodě zastavila, v Africe prudce roste. Předpokládá se, že do roku 2050 se poptávka po vodě na celém světě zvýší o 20 až 25 %. Podle nového výzkumu čelí pětadvacet zemí, v nichž žije čtvrtina světové populace, extrémnímu nedostatku vody.Údaje Institutu světových zdrojů naznačují, že tyto země pravidelně spotřebovávají 80 % svých ročních zásob vody.Mapa vodních rizik WRI Aqueduct odhaluje, že poptávka po vodě na celém světě roste a od roku 1960 se více než zdvojnásobila.Zatímco v Evropě a USA se poptávka po vodě zastavila, v Africe prudce roste. Předpokládá se, že do roku 2050 se poptávka po vodě na celém světě zvýší o 20 až 25 %.





Mezi 25 zemí, které jsou nejvíce zatíženy nedostatkem vody, patří Saúdská Arábie, Chile, San Marino, Belgie a Řecko. Mezi pět zemí, které čelí největšímu nedostatku vody, patří Bahrajn, Kypr, Kuvajt, Libanon a Omán.



Podle analýzy Aqueduct jsou celosvětově extrémně vysokému vodnímu stresu alespoň jeden měsíc v roce vystaveny přibližně 4 miliardy lidí, tedy polovina světové populace. Do roku 2050 by se tento počet mohl přiblížit 60 %.



"Život v takové míře vodního stresu ohrožuje životy lidí, pracovní místa, potravinovou a energetickou bezpečnost. Voda má zásadní význam pro pěstování plodin a chov hospodářských zvířat, výrobu elektřiny, udržování lidského zdraví, podporu spravedlivé společnosti a plnění světových klimatických cílů. Bez lepšího hospodaření s vodou může růst populace, hospodářský rozvoj a změna klimatu zhoršit vodní stres," uvádějí autoři zprávy.



Podle údajů společnosti Aqueduct bude do roku 2050 vystaveno vysokému vodnímu stresu 31 % světového HDP v hodnotě 70 bilionů dolarů, což je nárůst oproti 24 % (15 bilionů dolarů) v roce 2010. Čtyři země - Indie, Mexiko, Egypt a Turecko - budou v roce 2050 představovat více než polovinu ohroženého HDP.



Výzkum rizik spojených s vodou uvádí, že zvýšený vodní stres ohrožuje hospodářský růst zemí. Ovlivňuje také produkci potravin. Výzkum uvádí, že 60 % světového zavlažovaného zemědělství čelí extrémně vysokému vodnímu stresu, zejména cukrová třtina, pšenice, rýže a kukuřice. Do roku 2050 bude muset svět vyprodukovat o 56 % více potravinových kalorií než v roce 2010, aby uživil předpokládaných 10 miliard lidí.



V Indii způsobil nedostatek vody pro chlazení tepelných elektráren v letech 2017-2021 ztrátu 8,2 terawatthodin energie - což je dostatek elektřiny pro napájení 1,5 milionu indických domácností po dobu pěti let.



Zpráva uvádí, že zásahy mohou zastavit nedostatek vody vedoucí k vodním krizím. Zpráva uvádí, že Singapur a Las Vegas dokázaly prosperovat i v podmínkách největšího nedostatku vody. Tamní úřady šetří vodou pomocí odsolování a dalších technik, jako je čištění a opětovné využívání odpadních vod.



Autoři zprávy tvrdí, že k zavedení efektivního hospodaření s vodou a snížení vodního stresu je zapotřebí politické vůle.





Mezi 25 zemí s největším nedostatkem vody patří: Bahrajn, Kypr, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Izrael, Egypt, Libye, Jemen, Botswana, Írán, Jordánsko, Chile, San Marino, Belgie, Řecko, Tunisko, Namibie, Jihoafrická republika, Irák, Indie a Sýrie.







Podrobnosti v angličtině ZDE

1