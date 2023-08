Republikánský zákonodárce z Georgie navrhuje odvolat z funkce prokurátorku Fanni Willisovou, která obžalovala Trumpa

18. 8. 2023

Státní senátor Colton Moore chce odvolat z funkce okresní prokurátorku ve Fultonu poté, co obžalovala Donalda Trumpa





Tento krok přichází v návaznosti na doručení obžaloby v 41 bodech proti bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho agentům na základě obvinění ze státního vydírání a spiknutí kvůli snahám zvrátit Trumpovu prohru v prezidentských volbách v roce 2020 ve státě Georgia.



Colton Moore ve čtvrtek napsal dopis guvernérovi Brianu Kempovi, v němž vyzval k mimořádnému přezkoumání kroků Willisové.



"My, níže podepsaní ... Vám tímto ... potvrzujeme, že podle našeho názoru existuje ve státních záležitostech mimořádná situace, která vyžaduje svolání mimořádného zasedání ... pro všechny účely, mezi něž patří mimo jiné přezkum a reakce na jednání Fani Willisové," napsal Moore.





Moore, který zastupuje senátní obvod 53, zveřejnil svůj dopis na Twitteru spolu s popiskem: "Jako senátor státu Georgia oficiálně vyzývám ke svolání mimořádného zasedání k přezkoumání činů Fani Willisové.



"Amerika je pod útokem. Nehodlám nečinně přihlížet tomu, jak radikální levicoví prokurátoři politicky ÚTOČÍ NA politické oponenty," dodal.



V prohlášení, o němž informoval ulůtrapravicový server Breitbart, Moore uvedl: "Musíme Fani Willisové odebrat veškeré finanční prostředky a případně ji obžalovat."



Moore aké spustil webové stránky s oficiální peticí proti Willisovi.



"Zkorumpovaná okresní prokurátorka Fani Willisová potenciálně zneužívá své mocenské postavení tím, že stíhá bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa, a já vyzývám své kolegy v zákonodárném sboru Georgie, aby se ke mně připojili a vyzvali k mimořádnému zasedání, které by vyšetřilo a přezkoumalo její kroky a určilo, zda jsou důvodem k impeachmentu.



Politicky motivované zneuživání našeho justičního systému na úkor daňových poplatníků nebudeme tolerovat. Žádám, abychom její úřad zbavili funkce, dokud nezjistíme, co se to sakra děje. Nemůžeme nečinně přihlížet tomu, jak se zkorumpovaní státní zástupci rozhodli zaměřit proti své politickou opozici," stojí na webové stránce pod titulkem "Bůh. Zbraně. Svoboda. Vedení."



Moorovo oznámení vyvolalo pochvalné reakce několika konzervativců na internetu, přičemž jeden člověk napsal: "Konečně republikán s odvahou. Je tak osvěžující vidět někoho BOJOVAT místo toho, aby seděl se založenýma rukama a říkal 'nedá se nic dělat'."



Jiný uživatel napsal: "Konečně republikán s páteří."



"Republikáni, kteří si jdou za svým, jsou republikáni mého typu," napsal někdo jiný.





Po doručení obžaloby o 41 bodech Trumpovi čelil okresní prokurátorka Fulton County, Afroameričanka, vlně rasistických nadávek na internetu, a to i od Trumpa, který s použitím chabě zakryté hry se slovem na N napsal na sociální síti Truth: "Nikdy nešli po těch, kteří zmanipulovali volby ... Šli jen po těch, kteří bojovali proti RIGGERŮM!" (Varianta na slovo "nigger" tedy "negr".)







