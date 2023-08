Poslední kapka Pavla Blažka

22. 8. 2023

Dobrý den,



ve středu 23.8. v 17 hodin proběhne v Praze na Klárově akce Milionu chvilek s názvem Poslední kapka Pavla Blažka, na kterou Vás chceme pozvat.



Chování Pavla Blažka je dlouhodobě nepřípustné. Jeho schůzka s Martinem Nejedlým je ale pomyslná poslední kapka. Premiér Fiala se, dle svých dosavadních výroků, jednat nechystá. Happening Milionu chvilek je tak další výzvou směrem k premiérovi Petru Fialovi, aby ministra spravedlnosti ve střetu zájmů a s pochybnými kontakty již nadále netoleroval a z funkce jej odvolal.

Tisková zpráva



AVÍZO, 23. SRPNA, 2023: POSLEDNÍ KAPKA PAVLA BLAŽKA



Praha 21. srpna 2023



Milion chvilek pořádá 23. září v 17 hodin happening v Praze na Klárově (poblíž zastávky Malostranská). Cílem akce s názvem Poslední kapka Pavla Blažka je apelovat na premiéra, aby už nadále netoleroval záplavu průšvihů Pavla Blažka a z postu ministra spravedlnosti ho odvolal. Happening není proti vládě, ale proti ministrovi ve střetu zájmů s pochybnými kontakty. Součástí happeningu bude vystoupení zástupce Milionu chvilek a několika málo hostů, jejichž jména budou včas zveřejněna. Účastníci akce si s sebou přinesou deštníky, aby je případná, jakkoli neplánovaná a nepředpovídaná, silná bouřka nemusela dohnat až na pětihodinovou schůzku s člověkem, kterého prověřuje BIS a který představuje vazby na Rusko i minulou garnituru.



"Premiér má teď šanci dokázat, že jsme s novou vládou nevlezli z deště pod okap. Zatím se k tomu ale nemá. Musíme měřit všem stejným metrem. A chování Pavla Blažka je nepřípustné, ať už by byl členem jakékoli vlády," říká k důvodům pořádání happeningu vedoucí komunikace Adam Ludvík. "Stále jsme přesvědčeni o tom, že tahle vláda, byť chybující, je lepší než cokoli, co předváděl Andrej Babiš podpořený ČSSD a Komunisty. Nebo cokoli, co by Andrej Babiš předváděl třeba s Tomiem Okamurou nebo Jindřichem Rajchlem. Právě proto ale musíme usilovat o to, aby politici demokratických stran skutečně prokazovali, že představují změnu k lepšímu. Pokud právě oni v této roli selžou, může to mít dalekosáhlé důsledky," dodává.



Na to, že Pavel Blažek nemá být ve vládě, Milion chvilek apeluje už od doby před sestavováním vlády.



Budeme rádi, když se akce zúčastníte. Akce bude díky deštníkům a velké "poslední kapce" vizuálně zajímavá.



Termín:

23. srpna 2023, 17:00 hodin



Místo:



Klárov, Praha



Program:

17:00 zahájení happeningu a vystoupení mluvčích (jeden zástupce Milionu chvilek a hosté)



Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/596094729389566/







