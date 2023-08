Kreml chápe populaci jako válečný zdroj

23. 8. 2023

Kreml věří, že počet obyvatel Ruské federace nesmí klesnout pod 146 milionů, aby byla schopna poskytnout dostatek dělníků, vojáků a žen, které mohou porodit více dělníků a vojáků, píše Sergej Starovojtov. Kreml věří, že počet obyvatel Ruské federace nesmí klesnout pod 146 milionů, aby byla schopna poskytnout dostatek dělníků, vojáků a žen, které mohou porodit více dělníků a vojáků,

Zmíněný postoj podnítil Kreml k zavedení různých pronatalistických politik. A i když se nepodařilo plně otevřít hranice země, předpokládá se, že masivní počet imigrantů dosáhne jednoho milionu ročně nebo více, a to tak daleko do budoucnosti, kam oči dohlédnou.

Ale tato politika mění tvář Ruska a není jedinou cestou vpřed. Předpoklad, že počet obyvatel musí zůstat na 146 milionech nebo víc, odráží konzervativní přístup založený na přesvědčení, že ruská ekonomika se nezmodernizuje ani zásadně nezmění.

"Politický technolog" však tvrdí, že existuje ještě jedna možnost, na kterou by Kreml měl myslet spíše na to, jak pokračovat v neúspěchu ve zvyšování porodnosti nebo vytvářet nové etnické problémy pro Rusko zvyšováním imigrace. A to je rychlá ekonomická modernizace a posun k používání umělé inteligence a související technologie.

Rusko by přitom mohlo vystačit s mnohem menším počtem lidí a ve skutečnosti ekonomicky růst - a dokonce i geopoliticky. Zdá se však nepravděpodobné, že by byl současný Putinův režim připraven změnit kurz. V důsledku toho budou ruská populace a ekonomika nadále klesat - a v příštích desetiletích poroste potenciál etnických střetů s migranty.

