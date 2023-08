Ultra zpracované potraviny vážně poškozují lidské zdraví

28. 8. 2023

Ultra zpracované potraviny zvyšují riziko infarktu a mrtvice



Výzkum představený na výročním zasedání Evropské kardiologické společnosti vyzývá státy k přijetí opatření

Podle dvou studií, které by podle jednoho z odborníků měly sloužit jako varovný signál pro vlády na celém světě, ultra zpracované potraviny významně zvyšují riziko vysokého krevního tlaku, srdečních onemocnění, infarktu a mrtvice. Celosvětová spotřeba silně zpracovaných výrobků, jako jsou cereálie, proteinové tyčinky, šumivé nápoje, hotová jídla a rychlé občerstvení, v posledních letech prudce vzrostla. Ve Velké Británii a USA tvoří nyní více než polovinu průměrné stravy ultra zpracované potraviny (UPF). Pro některé lidi, zejména mladší, chudší nebo ze znevýhodněných oblastí, je typické, že jejich strava obsahuje až 80 % UPF.

Nový výzkum Stark doplňuje rostoucí počet důkazů, které podle odborníků odhalují "přílivovou vlnu škod" způsobenou přímo ultra zpracovanými potravinami. Dvě rozsáhlé studie prezentované na největší světové konferenci o srdci ukázaly, jak ničivý dopad mají ultra zpracované potraviny na kardiovaskulární zdraví.





První studie, která sledovala 10 000 žen po dobu 15 let, zjistila, že u žen s nejvyšším podílem ultra zpracovaných potravin ve stravě je o 39 % vyšší pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku než u žen s nejnižším podílem. To platilo i poté, co akademici upravili vliv soli, cukru a tuku.





Vysoký krevní tlak neboli hypertenze zvyšuje riziko závažných srdečních onemocnění, včetně srdečních chorob, onemocnění periferních tepen, aneurysmat aorty, onemocnění ledvin a vaskulární demence.





Druhá studie, zlatá metaanalýza více než 325 000 mužů a žen, ukázala, že ti, kteří jedli nejvíce ultra zpracovaných potravin měli o 24 % vyšší pravděpodobnost kardiovaskulárních příhod včetně infarktu, mrtvice a anginy pectoris.





Zvýšení denní spotřeby ultra zpracovaných potravin v kalorickém příjmu o 10 % bylo spojeno s 6% zvýšením rizika srdečních onemocnění. A ti, u nichž ultrazpracované potraviny tvořil méně než 15 % jejich stravy, byli podle výzkumu vedeného Čtvrtou vojenskou lékařskou univerzitou v čínském Xi'anu nejméně ohroženi jakýmikoliv srdečními problémy.





Výsledky byly zveřejněny na výročním zasedání Evropské kardiologické společnosti v Amsterdamu, kde byly o studiích informovány tisíce předních světových kardiologů, vědců a výzkumníků. Výsledky vyvolaly výzvy odborníků k urychlenému přijetí opatření.





Ultra zpracované potraviny jsou výrobky, které při výrobě prošly několika procesy. Často mají vysoký obsah soli a cukru a mohou obsahovat přídatné látky a konzervanty. Tyto potraviny často obsahují málo vlákniny a chybí v nich živiny, které jsou obsaženy v čerstvých nebo minimálně zpracovaných potravinách, jako je čerstvé ovoce a zelenina, obyčejný jogurt a domácí chléb.





Dřívější studie spojovaly konzumaci vysokého množství ultra zpracovaných potravin s řadou zdravotních problémů včetně obezity, cukrovky 2. typu a rakoviny.





V rozhovoru s novináři v Amsterdamu jedna z výzkumnic, která se podílela na první studii, Anushriya Pantová z univerzity v Sydney, uvedla, že mnoho lidí si neuvědomuje, že potraviny, které považují za zdravé, jako jsou sendviče, wrapy, polévky a nízkotučné jogurty zakoupené v obchodě, jsou ve skutečnosti ultra zpracované potraviny. "Může se stát, že potraviny, které považujete za zdravé, ve skutečnosti přispívají k tomu, že se u vás objeví vysoký krevní tlak," řekla.





Pantová dodala, že ženy obvykle jedí více ultra zpracovaných potravin než muži. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda je to způsobeno marketingem ultra zpracované stravy a nízkotučných potravin zaměřeným na ženy.





Dr. Chris van Tulleken, jeden z předních světových odborníků na ultra zpracované potraviny a autor bestselleru Ultra Processed People, uvedl: "Výsledky těchto nových prací jsou zcela v souladu s rozsáhlým a stále rostoucím množstvím prací, které ukazují, že zvyšující se spotřeba ultra zpracovaných potravin je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.





"Velkou část z nich budeme znát jako "nezdravé potraviny", ale existuje spousta organických, volně chovaných, "etických" ultra zpracovaných potravin, které mohou být prodávány jako zdravé, výživné, šetrné k životnímu prostředí nebo užitečné při hubnutí. Téměř každá potravina, která je na obalu označena zdravotním údajem, je ultra zpracovaná potravina.









"V současné době existují významné důkazy o tom, že tyto výrobky zanášejí střeva, narušují regulaci chuti k jídlu, mění hladinu hormonů a způsobují nesčetné další účinky, které pravděpodobně zvyšují riziko kardiovaskulárních a dalších onemocnění podobně jako kouření."





Van Tulleken vyzval k tomu, aby byly na obaly ultra zpracovaných potravin přidány černé varovné nápisy, jak je tomu již v Chile a Mexiku, a uvedl, že by měl být omezen marketing ultra zpracovaných potravin, a zejména reklamy zaměřené na děti.





Britské ministerstvo zdravotnictví a sociální péče uvedlo, že již zavedlo legislativu, která omezuje umisťování a propagaci některých výrobků v supermarketech, aby odradilo od výběru nezdravých potravin.





Henry Dimbleby, bývalý vládní car pro potraviny, uvedl, že studie prezentované v Amsterdamu jsou jedny z prvních, které naznačují, že škodlivost ultra zpracovaných potravin může být způsobena nejen vysokým obsahem tuku, cukru a soli ve výrobcích.





"Naznačuje to, že se děje ještě něco jiného," řekl. "Vzhledem k tomu, že ultrazpracované potraviny tvoří 55 % naší stravy, mělo by to být varováním. Pokud je něco, co je vlastní zpracování potravin, škodlivé, pak je to katastrofa."





Podrobnosti v angličtině ZDE







