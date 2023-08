Divoké požáry v Řecku jsou největší, jaké kdy byly v EU zaznamenány

30. 8. 2023

Jedenáct letadel a vrtulník z celé Evropské unie bylo vysláno k boji s požárem, který spálil více než 800 km2 území



Mluvčí Evropské komise uvedl, že lesní požár v Řecku je největším požárem, jaký byl kdy v EU zaznamenán, a blok na jeho likvidaci mobilizuje téměř polovinu svého hasičského letectva.



Na pomoc při hašení požáru severně od města Alexandroupoli bylo vysláno jedenáct letadel a jeden vrtulník z flotily EU a 407 hasičů, uvedl v úterý Balazs Ujvari. Mluvčí Evropské komise uvedl, že lesní požár v Řecku je největším požárem, jaký byl kdy v EU zaznamenán, a blok na jeho likvidaci mobilizuje téměř polovinu svého hasičského letectva.Na pomoc při hašení požáru severně od města Alexandroupoli bylo vysláno jedenáct letadel a jeden vrtulník z flotily EU a 407 hasičů, uvedl v úterý Balazs Ujvari.





Služba civilní ochrany EU uvedla, že požár spálil více než (810 km2 - plochu větší než New York.



"Tento požár je největší v EU od roku 2000, kdy Evropský informační systém o lesních požárech (Effis) začal zaznamenávat údaje," uvedla služba.



Řecká hasičská služba uvedla, že požár v národním parku Dadia na severovýchodě země, který je důležitým útočištěm dravých ptáků, se "stále vymyká kontrole".



Od 19. srpna, kdy požár vypukl, zahynulo 20 lidí, z toho 18 migrantů, jejichž těla byla nalezena v oblasti, která je často využívána jako vstupní bod ze sousedního Turecka.



EU povolává na pomoc při boji s požáry v bloku a na sousedních územích flotilu 28 letadel - 24 letadel pro svrhávání vody a čtyři vrtulníky - poskytnutých členskými zeměmi.



Pracuje na vytvoření samostatného leteckého křídla s 12 letadly financovaného EU, které bude plně funkční do roku 2030.



"Víme, že požáry jsou stále závažnější," řekl Ujvari. "Pokud se podíváte na každoroční čísla z posledních let, vidíme trendy, které nejsou nutně příznivé, a to samozřejmě vyžaduje více kapacit na úrovni členských států."



Řecko letos v létě sužovaly četné požáry, které vláda a odborníci přičítají klimatické krizi.





Janez Lenarčič, komisař EU pro krizové řízení, uvedl, že nasazení letectva podtrhuje závazek bloku k rychlému a účinnému společnému postupu v době krize.







