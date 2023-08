Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina poškodila čtyři těžká ruská dopravní letadla na základně Pskov

30. 8. 2023

Šest ruských regionů hlásí útoky



Čtyři těžká dopravní letadla poškozena na letecké základně Pskov, sdělují ruská média, ruské ministerstvo obrany hlásí drony nad šesti regiony

🔥 UPDATE: 6 Russian Il-76 aircraft were seriously damaged in Pskov, the consequences are being clarified ! pic.twitter.com/Ff1GNdu5pf — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) August 30, 2023

- Útoky bezpilotních letounů hlášeny v šesti ruských regionech



Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že podle jeho slov ukrajinské drony ve středu v časných ranních hodinách zaútočily na šest ruských regionů, což se jeví jako největší útok dronů na ruském území od února 2022, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu.



Drony zasáhly letiště v západní Pskovské oblasti a byly sestřeleny nad oblastmi Moskva, Orjol, Brjansk, Rjazaň a Kaluga.



Zásah v Pskově vyvolal mohutný požár a čtyři dopravní letouny Il-78 byly poškozeny, uvedla ruská státní tisková agentura Tass s odvoláním na představitele záchranných složek.



Gubernátor Pskovské oblasti Michail Vedernikov nařídil ve středu zrušit všechny lety na pskovské letiště a z něj s odvoláním na nutnost posoudit škody za denního světla.



Záběry a snímky zveřejněné v noci na sociálních sítích ukazovaly kouř valící se nad městem Pskov a rozsáhlý požár. Vedernikov uvedl, že nedošlo k žádným obětem a požár byl lokalizován.



- Britský ministr zahraničí James Cleverly se během první návštěvy britského ministra zahraničí v Pekingu za posledních pět let setkal s čínským viceprezidentem Han Zhengem.



Ve středu se má setkat se svým čínským protějškem Wang I.



Očekává se, že na programu jednání budou obavy ohledně přístupu Pekingu k Tchaj-wanu a jeho podpory Ruska.



Peking se snaží vystupovat jako neutrální potenciální mírotvorce v konfliktu, ale odmítá odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu a v praxi Rusko podporuje.



Tento týden bylo oznámeno, že Vladimir Putin v říjnu navštíví Peking, což je jedno z mála míst, které ruský prezident může navštívit poté, co na něj mezinárodní trestní soud vydal zatykač.



V komentářích před návštěvou Cleverly uvedl, že žádný mezinárodní problém nelze vyřešit bez zahrnutí Číny, ale že Peking musí také dodržovat své mezinárodní závazky a povinnosti.



- Dne 25. srpna 2023 byli dva ruští vojáci odsouzeni vojenským soudem k trestu odnětí svobody v délce nejméně dvou let za to, že odmítli uposlechnout rozkaz k návratu na frontu na Ukrajině.



Dne 18. července 2023 přinesl zpravodajský portál Mediazona zprávu, že Rusko odsoudilo téměř 100 vojáků týdně za odmítnutí bojovat. Pokud bude tento trend pokračovat, bude za odmítnutí bojovat odsouzeno přibližně 5 200 osob ročně...



Odmítnutí bojovat pravděpodobně odráží nedostatečný výcvik, motivaci a situace vysokého stresu, kterým ruské jednotky čelí podél celé ukrajinské frontové linie.



Přestože někteří vojáci odmítli bojovat a míra úbytku zůstává vysoká, Rusko vysoce pravděpodobně zmírňuje své ztráty tím, že na frontu nasazuje masu špatně vycvičených vojáků.



- Mychajlo Podoljak, vysoký poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, napsal ve středu ráno na Twitteru:



Dnešní rozsáhlý kombinovaný útok RF (křižující rakety+šahedy) na Kyjev je nepochybně záměrným útokem na civilní obyvatelstvo.



Motiv: pomsta za narůstající problémy v samotné RF; selhání na frontě; etnická nenávist a pokus o psychologické zastrašování.



Nepochybně je útok tohoto druhu kvalifikován jako akt demonstrativního terorismu, promyšlený, předem připravený a spáchaný skupinou osob v předchozí konspiraci.



- Rusko podle agentury Reuters uvedlo, že ukrajinské bezpilotní letouny se pokusily zaútočit na televizní věž nad Brjanskem. Žádné oběti na životech nebyly hlášeny.



Gubernátor oblasti Alexandr Bogomaz údajně na sociálních sítích uvedl, že dva drony byly zachyceny na cestě k televizní věži.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



Útoky přišly v době, kdy americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil nový balíček vojenské pomoci na pomoc Ukrajině v boji proti Rusku.



Balíček zahrnuje další vybavení pro odminování, rakety pro protivzdušnou obranu a také munici pro dělostřelectvo a ruční zbraně, uvedl Blinken v prohlášení.





- Agentura Reuters přináší další informace o zprávách o velkém útoku ruských raket a dronů, který byl ve středu zahájen na Kyjev.



V nebytovém domě byla nalezena těla dvou lidí a jedna osoba byla zraněna skleněnými střepinami, uvedl starosta města Vitalij Kličko na Telegramu.



"Tak silný útok Kyjev nezažil od jara. Nepřítel zahájil masivní kombinovaný útok s využitím bezpilotních letounů a raket," uvedl na Telegramu Serhij Popko, šéf vojenské správy města.



Uvedl, že na začátku mířilo na Kyjev z různých směrů několik skupin dronů. Rusko poté odpálilo rakety ze strategických letounů Tu-95...



Kyjevské úřady uvedly, že několik budov bylo poškozeno troskami, zatímco úřady v Kyjevské oblasti oznámily, že úlomky raket poškodily šest soukromých domů a několik lidí bylo zraněno.



Více než 20 raket a bezpilotních letounů bylo přes noc "zničeno silami protivzdušné obrany", napsala na Telegramu vojenská správa města Kyjeva a označila letecký útok za "nejsilnější", který město od jara zasáhl.



- Ukrajinské bezpilotní letouny se přes noc přehnaly přes Rusko při útocích, které poškodily vojenská letadla a narušily leteckou dopravu, uvedli ruští představitelé ve středu brzy ráno, několik hodin po pohřební mši za šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina.



Útoky bezpilotních letadel byly hlášeny v Pskovské, Brjanské, Kalužské, Orlovské a Rjazaňské oblasti a na Ruskem okupovaném Krymském poloostrově, uvedli ruští představitelé.



Útok v šesti ruských regionech je považován za největší na ruském území od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022, uvádí agentura Associated Press.



Nejvýznamnější útok se zdál být v Pskově, kde byly podle ruských představitelů poškozeny čtyři vojenské dopravní letouny Il-76. Pskov leží asi 660 km severně od ukrajinských hranic, poblíž hranic s Estonskem a Lotyšskem.



- Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v Černém moři zničilo vojenské čluny, na kterých se nacházelo 50 ukrajinských výsadkářů. Letadlo "zničilo čtyři rychlé vojenské čluny" v Černém moři kolem půlnoci moskevského času, napsalo ruské ministerstvo obrany na Telegramu. Čluny převážely "výsadkové skupiny ukrajinských jednotek speciálních operací o celkovém počtu do 50 osob", uvedlo ministerstvo. Neuvedlo podrobnosti o tom, kde přesně v Černém moři k údajnému incidentu došlo.



- Ve středu citovala agentura Tass místního gubernátora dosazeného Moskvou Michaila Razvožajeva, který uvedl, že ruská obrana odrazila "útok námořního dronu" poblíž Sevastopolského zálivu na Krymu. Sevastopol je základnou ruské černomořské flotily. "Protiponorkové ... síly dokončily svou práci," řekl Razvožajev, aniž by uvedl podrobnosti.



- Více než 20 raket a bezpilotních letounů bylo přes noc "zničeno silami protivzdušné obrany", napsala kyjevská městská vojenská správa na Telegramu a označila letecký útok za "nejsilnější", který město zasáhl od jara.



- Americký think tank Institute for the Study of War uvádí, že Kreml zřejmě "podporuje pět hlavních informačních operací proti Ukrajině".



- Lživá ruská tvrzení. Ve své denní aktualizaci ISW napsal:



Ruské narativy zahrnují tvrzení, že Ukrajina provádí masovou mobilizaci i bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní stav; tvrzení, že západní partneři Ukrajiny jsou zklamáni špatnými vyhlídkami Ukrajiny na vítězství; tvrzení, že ukrajinská protiofenzíva selhává; tvrzení, že ukrajinská vláda je zcela zkorumpovaná a nebojuje proti korupci, a tvrzení, že ruské úřady poskytují na okupované Ukrajině dobrou životní úroveň a podmínky. ISW zaznamenala všech pět nepravdivých narativů v ruském informačním prostoru.





- Dva mrtvé zabily padající trosky při raketových útocích na Kyjev



Dva lidé byli zabiti padajícími troskami po raketovém útoku na Kyjev, uvedla ve středu místní vojenská správa.



"V důsledku pádu trosek v Ševčenkovském okrese Kyjeva... Podle prvních zpráv zemřeli 2 lidé," napsal na Telegramu Sergej Popko, náčelník kyjevské městské vojenské správy.



Dodal, že další osoba byla zraněna a je jí poskytována lékařská pomoc.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko na Telegramu napsal, že "v nebytovém domě v Ševčenkovském okrese byli nalezeni dva mrtví muži".



Neupřesnil, jak zemřeli, ani zda se jedná o tytéž dva, o nichž informovala městská vojenská správa.



Regionální vojenská správa již dříve varovala před raketovým útokem a uvedla, že protivzdušná obrana funguje.



Reportér agentury AFP slyšel kolem páté hodiny ranní místního času v centru Kyjeva nejméně tři hlasité výbuchy.



Záchranné složky byly také nasazeny v jižní čtvrti Darnytskyj, kde na obchodní budovu spadly trosky, napsal Popko na Telegramu.



- Informace o útoku ukrajinským dronem v ruské Kaluze



Jeden dron byl sestřelen a druhý zasáhl prázdnou ropnou nádrž, což způsobilo požár, který byl rychle uhašen, informoval gubernátor oblasti Vladislav Šapša. Podle Šapši byla rozbita okna obytných domů.



-Ruská tisková agentura Tass s odvoláním na moskevského starostu Sergeje Sobjanina uvádí, že v Ruzském okrese Moskevské oblasti byl "zničen" dron.



"Dnes v noci byl proveden pokus o hromadný útok dronů v Centrálním federálním okruhu. Jeden z bezpilotních letounů směřujících na Moskvu byl zničen silami protivzdušné obrany v Ruzském okrese. Nedošlo k žádným předběžným obětem ani škodám," napsal Sobjanin na svém kanálu Telegram.



K útoku došlo kolem 2.30 moskevského času, uvedly ruské obranné síly na Telegramu.



- Rusko nebude vyšetřovat havárii Prigožinovova letadla podle mezinárodních pravidel



Rusko informovalo brazilský úřad pro vyšetřování letadel, že "v tuto chvíli" nebude vyšetřovat havárii letadla Embraer brazilské výroby, při níž zahynul šéf žoldnéřů Jevgenij Prigožin, podle mezinárodních pravidel.



Prigožin, dva vrchní poručíci jeho skupiny Wagner a čtyři bodyguardi byli mezi deseti lidmi, kteří minulý týden zahynuli při havárii letadla Embraer Legacy 600 severně od Moskvy.





Zemřel přesně dva měsíce poté, co uspořádal krátkou vzpouru proti ruskému obrannému establishmentu, která představovala největší výzvu vládě prezidenta Vladimira Putina od jeho nástupu k moci v roce 1999.

Ruský letecký úřad nebyl povinen Cenipě vyhovět, ale podle některých bývalých vyšetřovatelů by měl, USA a další západní vlády podezírají Kreml, že stojí za havárií letadla Embraer Legacy 600, které má dobré výsledky v oblasti bezpečnosti. Kreml jakoukoli účast popírá.





- Výbuchy v Oděse



Ukrajinský poslanec Oleksij Gončarenko na internetu uvedl, že v Oděse došlo k "raketovému útoku", přičemž výbuchy byly slyšet kolem půl čtvrté ráno místního času:



- Nad ruskou Orlovskou oblastí byly sestřeleny dva bezpilotní letouny - místní gubernátor



Gubernátor ruské Orlovské oblasti Andrij Klyčkov na Telegramu uvedl, že dnes v noci byly sestřeleny dva ukrajinské drony:



Při odrážení útoku ukrajinských bezpilotních letounů byly dnes v noci nad územím Orlovské oblasti prostředky protivzdušné obrany sestřeleny dva bezpilotní letouny. Informace o škodách a obětech nejsou k dispozici. Na zajištění bezpečnosti se podílejí všechny operační služby.



Ruská armáda původně oznámila, že nad regionem byl sestřelen jeden bezpilotní letoun.



Podrobnosti v angličtině

Brazilské Centrum pro výzkum a prevenci leteckých nehod (Cenipa) v zájmu zvýšení bezpečnosti letectví uvedlo, že by se připojilo k vyšetřování vedenému Ruskem, pokud by bylo přizváno a vyšetřování by probíhalo podle mezinárodních pravidel.