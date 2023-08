Ano, pojďme se konečně bavit o justici konkrétně

30. 8. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

S velkou úlevou bych uvítal, kdyby se debata o justici v Britských listech a v České republice vůbec otočila od moralizování nad tím, co bylo před 40 lety, k tomu, co se děje dnes. Konkrétně, teď a tady.

Právní stát a demokracii u nás nezachrání ani nevybuduje nic jiného než řešení kvality soudů a dalších institucí teď a tady, zcela konkrétně. Ono i ty rozsudky před 40 lety by si zasloužily konkrétní analýzu, zejména v kontextu toho, co se dělo s očistou justice na začátku 90. let. Ale pojďme k dnešku.

Jan Čulík tvrdí, že konkrétní rozsudek ve věci znásilňování chlapců je svědectvím o tom, jak je na tom naše justice špatně. O justici jako takové ale tento konkrétní případ neříká nic. Asi by bylo dobré se nejprve zabývat konkrétně zdůvodněním toho rozsudku a okolnostmi (právě v reálném životě jsou často situace, které nelze soudit jednoznačně). Pak bychom se měli podívat, jak daný soudce soudil podobné případy. Odtud by se dalo dojít až tak daleko, že bychom mohli udělat nějaký soud o tom, zda ten soudce je kvalitní soudce. Konkrétní soudce, konkrétní kauzy, konkrétní argumenty, konkrétní závěr.

Kdybychom dospěli k tomu, že soudce selhal a selhává, můžeme jít dál a hodnotit, jak tyhle věci soudí konkrétně, případ po případu, jiní soudci. Nakonec bychom mohli třeba na základě zcela konkrétní argumentace říci, že české soudnictví má systémový problém v oblasti kauz znásilňování dětí. Nic by to neříkalo o jiných typech kauz, to by vyžadovalo opět krok po kroku zkoumání, jak se soudí konkrétně v oblasti jiných kauz.

Chápu, že takový postup je mnohem náročnější než paušální výroky bez konkrétních dat a argumentů. Nicméně budování demokracie a práva je náročné, jde to proti našim běžným sklonům a intuicím. To je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč mnoho lidí, zejména v době krizí, intuitivně věří víc v to, že by nějaký diktátor udělal pořádek, než že by bylo možné spoléhat na právní stát a demokratické instituce.

Pozn. JČ: Nemám k tomu příliš co dodat, takže to není na samostatný článek, a nerad panu Cvekovi zasahuju do článku. Nicméně musím nesouhlasit: Ať jsou okolnosti v případě šesti znásilněných nezletiletých chlapců jakékoliv, dát viníkovy podmíněny trest je otřesné. Ti chlapci budou tím znásilněním zasaženi po celý život. Psycholoižka Kate Dawsonová upozorňuje, že takoví lidé umírají předčasně. To jsou nesmírně závažné trestné činy.

Kdfyž chce Boris Cvek hovořit o konkrétních případech, máme k dispozici nejméně tři soudní případy, v nichž seč česká justice zachovala otřesně. Jistě, neznamená to, že všechny soudní rozsudky jsou nutně diletantské a nespravedlivé, avšak důvěrou v české soudnictví to otřásá.

0