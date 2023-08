O babišovském bolestínství od autorů podprůměrného filmu One Man Show, který je o ničem

"Filmoví kritici včera odsoudili náš film dříve, než ho stihli zhlédnout první diváci. Byli jsme z toho nešťastní, když jsme viděli, že se nám pár jedincú snaží takto zkazit naši dlouholetou práci, ale pak jste přišli vy. Posledních x let se náš filmový průmysl snaží dostat lidi do kin, ale nedaří se mu to. Víte proč? Protože většinu těch filmů točí pro sebe, aby se mohly psát tyhle intelektuální recenze, předávat akademické ceny. Reálně lidem nenabídli za poslední desítkylet nic nového. A my jsme jim teď do toho hodili granát, protože jsme udělali film pro lidi."