Bydlení, bydlení, bydlení… Magistrát hlavního města Prahy se vrací skoro o 15 let nazpátek

1. 9. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 4 minuty

Jenže v situaci, která je daleko těžší než v roce 2008 a naši klienti jsou již úplně v koncích….A my, sociální pracovníci - vlastně také!





„Život je příliš krátký na to, aby byl stráven v Česku.“

Ross Hedvíček, blogger, 2023





Tuto neděli od 17.00 se na „Mariánsko/mafiánském“ náměstí bude konat demonstrace, která určitě nebude mít desetitisíce účastníků, budou to však občané, které by tato země neměla ztrácet – jsou to lidé velmi empatičtí, vzdělaní, stateční a co si budeme povídat: Po něch je v civilizovaném světě vždy poptávka, jelikož společnost svým kritickým myšlením a neohnutými zády před politickou a oligarchickou mocí posunují dál.