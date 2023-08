Pronajímané e-koloběžky byly v předvečer zákazu odstraněny z pařížských ulic

1. 9. 2023

Experiment s pronajímáním elektrických koloběžek ve francouzském hlavním městě po pěti letech kontroverzí končí



Paříž se v pátek stane prvním evropským hlavním městem, které zakáže půjčování elektrických koloběžek, radnice slíbila "zklidnit" ulice.



Pět let poté, co se Paríž v roce 2018 stala prvním městem v Evropě, které se otevřelo "volně plovoucímu" trhu se sdílenými e-koloběžkami, byly ve čtvrtek odpoledne naloženy do dodávek poslední z 15 000 e-koloběžek ve městě. Znamená to konec jedné éry. Paříž se v pátek stane prvním evropským hlavním městem, které zakáže půjčování elektrických koloběžek, radnice slíbila "zklidnit" ulice.



Pětiletý experiment s půjčováním e-koloběžek v Paříži, kdy bylo možné koloběžky kdekoli zanechat a vyzvednout si je prostřednictvím mobilní aplikace, zaznamenal jejich velmi vysoké užívání - často ze strany osob mladších 35 let a studentů -, ale byl provázen kontroverzí.



Politici po léta varovali před obavami o bezpečnost, stresem chodců a ucpáváním městských ulic zaparkovanými koloběžkami převrácenými na hromady a také před otázkami, jak velký pozitivní dopad mají koloběžky na životní prostředí.



V roce 2020, po stížnostech na anarchické používání e-koloběžek a na to, že se Paříž stává nebezpečnou "džunglí", město zavedlo nejpřísnější předpisy na světě, které omezují počet provozovatelů a automaticky sledují a omezují rychlost. Ani to však k uklidnění hádek nestačilo.



V dubnu vyhlásila pařížská starostka Anne Hidalgová referendum o koloběžkách, v němž se téměř 90 % lidí vyslovilo pro jejich zákaz. Radnice to oslavovala jako vítězství přímé demokracie, přestože volební účast byla jen 7,5 %.



Jezdci na pronajatých e-koloběžkách je obvykle používali na relativně krátké vzdálenosti a není jasné, k jakému jinému způsobu dopravy se nyní obrátí. Radnice věří, že dostatečná pařížská veřejná doprava a rozšířená síť cyklostezek budou dostačující. Očekává se, že mnoho uživatelů e-koloběžek bude místo toho jednoduše chodit pěšky, nebo se obrátí na autobusy či metro, případně si koupí vlastní koloběžky. Analytici sledují, zda se zvýší zájem o půjčování elektrokol provozovaných stejnými společnostmi, které provozovaly koloběžky - Tier, Dott a Lime - a také o pařížský systém půjčování kol Vélib. Největší nárůst v posledních letech zaznamenalo používání soukromých kol v Paříži.



David Belliard, zelený místostarosta odpovědný za dopravu a veřejná prostranství, řekl: "Víme, že ve velkoměstě se dá žít i bez systému půjčování elektrokoloběžek... Jde o naši větší práci na zjednodušení, zklidnění a odlehčení veřejného prostoru v Paříži."





Samotné koloběžky budou přerozděleny po jiných městech. Většina strojů Tier se vrací do Německa nebo Varšavy, zatímco Lime je posílá do Lille, Londýna, Kodaně a německých měst. Dott má některé poslat až do Tel Avivu.







