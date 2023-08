Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina postupuje směrem k Novoprokopivce,sděluje vojenský mluvčí

31. 8. 2023

čas čtení 9 minut



- Ukrajinský vojenský mluvčí sděluje, že ukrajinské ozbrojené síly postupují směrem k Novoprokopivce - obci za Robotyne, směrem na Melitopol

🇺🇦 Very interesting video about our drone attack (Pskov, Bryansk) last night 😏https://t.co/Jnt20M6tx8 pic.twitter.com/9gTvafLQ8V — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) August 30, 2023 Dobytí Robotyně bylo oznámeno na začátku tohoto týdne. Přestože se nachází jen několik kilometrů od místa, kde se ukrajinské jednotky nacházely na začátku protiofenzívy, znamená to významný úspěch při prolomení počáteční linie ruské obrany připravené v průběhu zimy.



Je to velmi předběžné, ale naznačuje to, že tyto zisky upevňují a postupují dále na jih.



Konečným cílem je prorazit k Azovskému moři a přerušit ruské logistické a komunikační linie s jednotkami v Chersonu a na Krymu.



Analytikové poukazují na to, že Ukrajinci dokáží střílet na vzdáoenost až 15 km. Jejich nynější posun znamnená že už jsou schopni ostřelovat hlavní ruské zásobovací komunikace, čímž ochromují celou ruskou ofenzívu.





Dobytí Robotyně bylo oznámeno na začátku tohoto týdne. Přestože se nachází jen několik kilometrů od místa, kde se ukrajinské jednotky nacházely na začátku protiofenzívy, znamená to významný úspěch při prolomení počáteční linie ruské obrany připravené v průběhu zimy.Je to velmi předběžné, ale naznačuje to, že tyto zisky upevňují a postupují dále na jih.

- Zelenskyj odsoudil korupční lékařské výjimky





Letiště v Moskvě v minulých týdnech opakovaně pozastavila lety kvůli útokům ukrajinských dronů na město.





Zastaviování funkce moskevských letišť vážně ohrožuje vojenské dodávky ruské armádě, protože distribuce zboží a materiálu je v Rusku silně centralizována a všechno musí jít přes Moskvu.



- Při náletu, který úřady označily za nejtěžší sérii ruských náletů na ukrajinské hlavní město za poslední měsíce, byli v Kyjevě zabiti nejméně dva lidé. Protivzdušná obrana sestřelila všech 28 ruských raket a 15 z 16 bezpilotních letounů, uvedl ve středu generál Valerij Zálužnyj, vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil.





- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho turecký protějšek projednají návrh Moskvy na alternativu k dohodě o černomořském obilí, až se tento týden setkají, uvedlo Lavrovovo ministerstvo. Podle tohoto plánu by Rusko za finanční podpory Kataru poslalo do Turecka milion tun obilí za zvýhodněnou cenu, které by bylo v Turecku zpracováno a odesláno do zemí, které ho nejvíce potřebují, uvedlo ministerstvo zahraničí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

255

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsoudil zkorumpované zdravotní výjimky, které umožňovaly lidem vyhnout se vojenské službě, a uvedl, že tento systém byl předmětem úplatků a hromadných odchodů do zahraničí.Zelenskyj uvedl, že Rada národní bezpečnosti a obrany zvážila údaje ukazující rozsah falešných výjimek, úplatků a útěků do zahraničí od ruské invaze v únoru 2022. Vyšetřování pochybných zdravotních výjimek stále probíhá, uvedl."Existují příklady regionů, kde se počet osvobození od vojenské služby kvůli rozhodnutím lékařských komisí od února loňského roku zvýšil desetinásobně," uvedl Zelenskyj ve středu ve svém nočním videoposelství."Je naprosto jasné, o jaká rozhodnutí se jedná. Korupční rozhodnutí."Uvedl, že vyšetřování odhalilo korupční praktiky v různých regionech a u úředníků na různých pozicích, které se týkaly úplatků v rozmezí od 3 000 do 15 000 dolarů.Zelenskyj uvedl, že je třeba provést samostatnou analýzu, aby se zjistil počet lidí, kteří uprchli do zahraničí, a to převážně na základě rozhodnutí lékařské komise."Mluvíme přinejmenším o tisících osob," řekl.Zelenskyj tento měsíc odvolal všechny vedoucí regionálních náborových středisek ukrajinské armády.Uvedl, že v rámci rozsáhlého vyšetřování zahájeného po skandálu s úplatky v rekrutační kanceláři v Oděské oblasti na jihu země bylo minulý měsíc zahájeno více než 100 trestních řízení.Rakety Vampire, což je zkratka pro Vehicle Agnostic Modular Palletised ISR Rocket Equipment, mohou být namontovány na nákladní automobily a nesou rozbušky určené k odpálení v blízkosti dronů."První systémy Vampire byly dodány a jsou v provozu ukrajinských ozbrojených sil," citoval Pentagon Úřad pro akvizice a údržbu.Čtyři ze čtrnácti systémů Vampire objednaných v lednu na základě smlouvy v hodnotě 40 milionů dolarů dorazily na Ukrajinu v polovině roku, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na informační bulletin výrobce, společnosti L3Harris, určený investorům.Úplná porážka na Ukrajině by vedla k pádu Putinova režimu a to by zase mohlo vést k období chaosu. Obavy z nové doby neklidu mají v ruské kultuře velmi hluboké kořeny a silně je oživila katastrofální zkušenost z 90. let.Jádrem tohoto strachu ze strany elit je strach ze sebe navzájem, nebo dokonce lze říci, že i ze sebe samých. Součástí chaosu devadesátých let byly kruté boje mezi tzv. oligarchy, v některých případech včetně vražd.Zdá se, že dnešní elity se domnívají, že bez silného vůdce, jako je Putin, který by je udržel v pořádku, by nebyly schopny zprostředkovat své spory a udržet stát pohromadě.anyPodle britského ministerstva obrany má ruská protivzdušná obrana problémy při detekování ukrajinských dronů vypouštěných na jeho území, soudě podle toho, kolik jich dosáhlo svých cílů.Ve svém nejnovějším zpravodajském hodnocení MO uvedlo, že středeční údery ukrajinských dronů byly "největším útokem na Rusko od začátku konfliktu", přičemž jen v srpnu Rusko zažilo 25 útoků dronů."Rusko pravděpodobně přehodnocuje své pozice protivzdušné obrany v oblasti mezi Ukrajinou a Moskvou, aby se s těmito útoky lépe vypořádalo," uvedlo MO.Podle analýzy údajů společnosti Kpler, která sleduje námořní a tankerovou dopravu, členské státy za prvních sedm měsíců letošního roku nakoupily více než polovinu ruského LNG na trhu.Španělsko a Belgie, které fungují jako hlavní brány pro dodávky LNG do bloku, se staly druhým, resp. třetím největším odběratelem ruského LNG po Číně."Země EU nyní nakupují většinu ruských dodávek a podporují tak jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů Kremlu," uvedl Jonathan Noronha-Gant, vedoucí pracovník pro boj proti fosilním palivům v protikorupční skupině Global Witness, která analýzu vypracovala.Ruská protivzdušná obrana ve čtvrtek ráno sestřelila dron, který se blížil k Moskvě, napsal starosta města Sergej Sobjanin v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Ruská média s odvoláním na webovou stránku pro sledování letů informovala, že ve čtvrtek ráno bylo na letištích Vnukovo a Domodědovo v hlavním městě zpožděno více než 40 letů.Ve středu ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly cíle hluboko v Rusku v rámci jednoho z nejrozsáhlejších útoků na Rusko za poslední měsíce.Kromě Brjanska zasáhly bezpilotní letouny letiště v západní Pskovské oblasti a byly sestřeleny nad Moskvou, Orjolou, Rjazaní a Kalugou.Hlavní představitel Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014, uvedl, že na poloostrov byla ve středu rovněž vypálena řízená střela.Podle listu Ukrajinska pravda se dva vrtulníky Mi-8 zřítily v úterý v Kramatorsku. Letouny byly zcela zničeny a byla nalezena těla šesti mrtvých vojáků.uvedl ve středu Kreml v prvním výslovném přiznání toho, co již většina stejně považuje za atentát. "Je zřejmé, že se zvažují různé verze, včetně ... úmyslného zvěrstva," řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov., uvedl Bílý dům. "Jednání o zbraních mezi Ruskem a KLDR aktivně pokračují," uvedl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby a dodal, že hlavním předmětem rozhovorů je dělostřelecká munice.Nezávislá studie pro EU přichází poté, co tento měsíc začala platit přísnější pravidla podle jejího zákona o digitálních službách pro největší světové online platformy.