Twitter byl obviněn z napomáhání Saúdské Arábii při porušování lidských práv

5. 9. 2023

čas čtení 7 minut





Žaloba konstatuje, že síť na žádost saúdských úřadů zveřejňuje údaje o uživatelích v daleko větší míře než u uživatelů ze západních zemí

Společnost provozující sociální média dříve známá jako Twitter je v občanskoprávní žalobě v USA obviněna, že pomáhá Saúdské Arábii závažně porušovat lidská práva svých uživatelů, mimo jiné tím, že na žádost saúdských úřadů zveřejňuje důvěrné údaje o uživatelích v mnohem větší míře než v případě USA, Spojeného království nebo Kanady.

Žalobu na společnost X, jak se nyní Twitter jmenuje, podala loni v květnu Areej al-Sadhan, sestra saúdského humanitárního pracovníka, který byl násilně zmizen a později odsouzen k 20 letům vězení.

Zaměřuje se na události spojené s infiltrací kalifornské společnosti třemi saúdskými agenty, z nichž dva se v letech 2014 a 2015 vydávali za zaměstnance Twitteru, což nakonec vedlo k zatčení al-Sadhanova bratra Abdulrahmana a odhalení identity tisíců anonymních uživatelů Twitteru, z nichž někteří byli později údajně zadrženi a mučeni v rámci vládních zásahů proti disentu.



Právníci al-Sadhana minulý týden aktualizovali svou žalobu a doplnili ji o nová tvrzení o tom, že Twitter pod vedením tehdejšího šéfa Jacka Dorseyho úmyslně ignoroval kampaň saúdské vlády zaměřenou na vypátrání kritiků, ale - z finančních důvodů a kvůli snaze udržet úzké vazby na saúdskou vládu, která je hlavním investorem společnosti - poskytoval Saúdské Arábii pomoc.



Nová žaloba podrobně popisuje, jak byla společnost X původně považována za kritický prostředek demokratických hnutí během Arabského jara, a proto se již v roce 2013 stala zdrojem obav saúdské vlády.



Nové právní podání přichází několik dní poté, co organizace Human Rights Watch odsoudila saúdský soud za odsouzení muže k trestu smrti pouze na základě jeho aktivit na Twitteru a YouTube, což označila za "eskalaci" vládních zásahů proti svobodě projevu.



Odsouzený muž, čtyřiapadesátiletý Muhammad al-Ghamdí, je bratrem saúdského učence a vládního kritika žijícího v exilu ve Spojeném království. Saúdské soudní záznamy, které HRW prozkoumala, ukázaly, že al-Ghamdi byl obviněn z vlastnictví dvou účtů, které měly dohromady 10 sledujících. Oba účty měly dohromady méně než 1 000 tweetů a obsahovaly retweety známých kritiků vlády.





Saúdský zásah lze vysledovat až do prosince 2014, kdy Ahmad Abouammo - který byl později v USA odsouzen za tajné působení jako saúdský agent a lhaní FBI - začal získávat přístup k důvěrným uživatelským údajům a zasílat je saúdskoarabským úředníkům.





V nové žalobě se tvrdí, že prostřednictvím systému zpráv společnosti pro sociální média poslal zprávu Saudovi al-Kahtánímu, blízkému poradci Mohammeda bin Salmána, ve které uvedl: "Proaktivně a reaktivně budeme mazat zlo, bratře". Podle žaloby šlo o narážku na identifikaci a poškozování domnělých saúdských disidentů, kteří platformu využívali. Al-Qahtaniho později USA obvinily, že stál za vraždou novináře Jamala Khashoggiho v roce 2018.

Tím, že "společnost Twitter neposkytla svým uživatelům informace o předání jejich soukromých dat Saúdské Arábii, vystavila tisíce uživatelů Twitteru riziku", tvrdí žaloba a tvrdí, že někteří z nich mohli mít čas uniknout z království, kdyby pochopili riziko. Twitter pokračoval v setkáních a strategických jednáních se Saúdskou Arábií jako jedním ze svých důležitých partnerů v regionu. Dorsey se s bin Salmánem setkal asi šest měsíců poté, co se společnost o problému dozvěděla od FBI, a oba diskutovali o tom, jak "vyškolit a kvalifikovat saúdské kádry".







"Twitter si byl této zprávy - bezostyšně zaslané na jeho vlastní platformě - buď vědom, nebo ji záměrně ignoroval," uvádí se v revidované žalobě.Společnost Twitter, nyní X, na otázky tisku neodpovídá.Poté, co Abouammo v květnu 2015 odstoupil, pokračoval v kontaktu s Twitterem, aby se zabýval žádostmi o identitu důvěrných uživatelů, které dostával od Badera al-Asakera, vysokého poradce Mohammeda bin Salmána. Podle žaloby dal společnosti jasně najevo, že žádosti jsou jménem jeho "starých partnerů v saúdské vládě".V žalobě se rovněž tvrdí, že společnost Twitter byla "dostatečně informována" o bezpečnostních rizicích pro interní osobní údaje a že na základě tehdejších veřejných zpráv hrozilo, že k nim budou mít zasvěcené osoby nezákonný přístup.Twitter "všechny tyto varovné signály jednoduše jen neignoroval ... byl si vědom zlovolné kampaně", tvrdí žaloba.Dne 28. září 2015 obdržel Twitter stížnost od saúdského uživatele, že jeho účty byly kompromitovány. Podle žaloby však společnost nezakročila a nezakázala jednomu z později obviněných Saúdů - Alimu Hamadu Alzabarahovi - přístup k důvěrným uživatelským údajům, přestože k uživatelskému účtu přistupoval již dříve.Saúdskoarabské úřady podle žaloby formálně sledovaly Twitter, jakmile obdržely důvěrné údaje o uživatelích od jeho agentů pracujících uvnitř společnosti, a podávaly takzvané žádosti o mimořádné zpřístupnění, aby získaly dokumentaci potvrzující totožnost uživatele, kterou pak použily u soudu. Tyto žádosti byly často schváleny ještě týž den.Když v květnu 2015 dva uživatelé Twitteru tweetovali o království způsobem, který al-Asaker považoval za nepřípustný, Albabarah získal přístup k údajům uživatelů během několika hodin. Poté byly odeslány informace o uživatelích, které Twitter automaticky schválil, tvrdí žaloba.Mezi červencem a prosincem 2015 Twitter vyhověl žádostem království o informace "výrazně častěji" než většině ostatních zemí v té době, včetně Kanady, Spojeného království, Austrálie a Španělska, tvrdí žaloba.Dne 5. listopadu 2015, jen několik dní předtím, než byl Twitter konfrontován FBI kvůli obavám z infiltrace Saúdské Arábie do této firmy, povýšil Alzabaraha - nyní uprchlíka žijícího v Saúdské Arábii. V reakci na to Alzabarah poslal svému saúdskému vládnímu kontaktu al-Asakerovi vzkaz, v němž mu sdělil své "nepředstavitelné štěstí" z povýšení. Žaloba tvrdí, že tento dopis je důkazem toho, že Alzabarah věřil, že al-Asaker "měl vliv" v souvislosti s povýšením.Jakmile se společnost Twitter dozvěděla o obavách FBI, poslala Alzabaraha na dovolenou a zabavila mu notebook, nikoli však telefon, který hojně používal ke kontaktům se saúdskými státníky. Twitter podle žaloby "měl všechny důvody očekávat, že Alzabarah okamžitě uprchne do Saúdské Arábie, což přesně udělal".