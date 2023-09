O důchodové nekompetenci Fialovy vlády

Od října do června letošního roku bylo podáno 113 000 žádostí o předčasný důchod. To jsou lidé, kteří zcela jistě odejdou z trhu práce před důchodovým věkem. Za normálních okolností by to bylo přibližně 23 tisíc. Takže počet nadžádostí je asi 90 tisíc, plus mínus nějaké tisíce.