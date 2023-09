Privilegovaní chudí, ti se tu maj!

7. 9. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Protože se maj!

Důchodci, jako privilegovaná přeplacená zhýčkaná vrstva české bohaté společnosti jsou navýsost spokojeni s normalizací po dlouhé době Babiš temného období. Statistika, ač nuda je, nese dobré údaje.

Tuhle vládě statistika ukázala, že chudoba českých důchodců je jen chiméra, kterou dozajista šíří nehezká propaganda. Ze všech stran, výzkumů a grafů se světem valí, český důchodce materiálně i finančně prostě válí.





Za zády ve špíně a svrabu zanechal kolegu, imperialistického důchodce z USA, Francie, Německa i Británie, nemluvě o kolezích penzistech východního bloku.





A ano, současná vláda, která mydlí ostatní občany hlava nehlava, se nestydí plně se k úspěchům v oboru finanční nenažranosti na poli důchodců odvážně doznat. Doznat a pochlubit. Není dne, hodiny, minuty, vteřiny, kdy na sociálních sítích nezazní úderný gong popření aktuální chudoby důchodců s poukazem na nezpochybnitelné důkazy materiální načančanosti důchodcovské množiny.





Po 33 letech lítého boje v systému českého zřízení důchodci nestíhají utrácet plody svého života v českém kapitalistickém ráji.





Letecký zájezd stíhá letecký zájezd do hloupé ciziny, kde tamní důchodce trpí materiálním nedostatkem. Jedna humanitární pomoc od českých kolegů důchodců míří za oceán, druhá na Západ a třetí nabírá směr Skandinávie.





Restaurace a kasina jsou plná majetných penzistů sedících u rulety a obsypaných žetony nemravných hodnot, jimž parkují před vchodem Lamborghini, Maserati či rovnou Tesly v plné polní.





Nejen stáří vpřed!





Navíc zde v českém domově, ráji to na pohled, se nejen starší mají nejlépe na světě. Jak dokládají zdivočelé grafy a domácí kouzelnická škola stran vládních, chudoba v řadách mladých nevychovaných výrostků sužuje nás nejméně na světě. Vzadu daleko na druhém místě nenávistně klopýtá další v pořadí mladík dánský. To jsme jim to zase pěkně ukázali, zač je toho v Zemi české pravicová prosperita a starost o mládí.





Divů není nikdy dost!





Podle chování vlády, podle připravovaných šetřících balíčků v bájné Zemi křižovatek dokonce i chudí nejsou ohroženi chudobou a bídní nejsou ohroženi bídou.





Podobně bezdomovci nejsou ohroženi ztrátou domova. Nestoudně vládou podporovaní invalidní spoluobčané a invalidní důchodci si žádná slova a písmena v tomto textu nezaslouží, když chudým bohatým ujídají z jejich ubohého hubeného koláče.





Musí býti věru velmi nezodpovědní invalidní občané, pokud ani vyhlášený světoznámý lidumil Stanjura a humanita každým coulem profesor Fiala těmto požíračům státního pokladu nepovolil navýšení poníženého pečlivého plnění.





Ostatně si plně zaslouží, aby invalidní finanční majestátnost, neoprávněné nabytí kompenzačních statků a nehorázné utrácení příspěvku na péči detailně prolustroval přísný státní orgán a neváhal být velmi odvážným při nastolování finančního pořádku v zemi chudákům zaslíbené.





Jediní





Vypadá to, vypadá, že jediní, kterým tato antisociální vláda utrhuje od huby a žene je do propasti zoufalství jsou bohaté vyšší příjmy. Těm totiž tato nelidská vláda jako jediným stále dopřává sociálních almužen, ale pořád je to málo. Proto i v úsporném balíčku na ně penízem Zbyněk z Opavy myslí a rozdává a přidává, aby měli život kapánek lehčí a lepší, aby mohli alespoň ze dvou měsíčních příjmů zaplatit trocha jídla, tepla, světla, nájmu a dost.





Nebojsa





Takže tyto přeplacené, žijící si nad poměry, privilegované vrstvy českého obyvatelstva (krom nebohých utiskovaných bohatých) jako jedna důchodkyně, jeden mladík a jeden bezdomovec, jakožto i samoživitelky a rodiny s malými dětmi vědí, jaký lístek volební do urny poletí.





Vědí přec, kdo jim ostrov českého blahobytu v moři světové chudoby tvrdou prací zajistil. A kdo to byl a zajistil, ten se vůbec, ale vůbec nemusí strachovat o hlas privilegovaných vrstev v každých příštích volbách.





Přeci by nenechali na holičkách a nevolili zlo, když mohou volit neoliberální dobro, co jim pomohlo vyšvihnout se na piedestaly společenské privilegovanosti a světového mamonu.





Nynější vláda, která tohoto světového fenoménu pilnou prací dosáhla, se nemusí obávat o další mnohá volební vítězství nad zlem a nenávistí.





Premiér Fiala, ctěný dobroděj a zastánce ušlapaných vrstev, se ujímá již pátého premiérského postu v řadě. ODS si upevňuje vedoucí úlohu strany a vlády.





Babiš s Okamurou a Rajchlem zuřivě prchají do zaostalé západní ciziny, kde ještě najdou mraky chudobných, bídných a nemajetných penzistů, na které mohou chrlit propagandu o fialové drahotě. Protože my v Česku na drahotu už nevěříme.





Ne, Petře Fialo, ne Pavle Blažku a Zbyňku Stanjuro s Marianem Jurečkou. Děláte to dobře, nikdo to v historii nedělal lépe a odměna vás nemine. To, co slyšíte na pokraji vědomí, když někdy po tvrdé škrtící lopotě usínáte, to není smích budoucího premiéra Babiše, jeho ministra vnitra Okamury, jejich kolegy ministra obrany Rajchla a Kremlu, to se vám jen zdají noční „můřy“.





A prosím, těm domácím statistikám o 50 % důchodcích na hranici chudoby a 25 % pod touto ostudnou hranicí rozhodně vůbec nevěřte.





Chudobě a bídě zdar a hladu zvlášť!





Haraším Petr Orlau

Nakoukáním do sociálních sítí a přehršle pravdivě falešných grafů a statistik

