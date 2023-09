Patriarchát nic nevykonal

9. 9. 2023 / Boris Cvek

Několikrát jsem na Facebooku narazil na sdílení prohlášení Romana Jocha, že patriarchát udělal ty či ony triumfy lidského důvtipu a techniky. K tomu pár slov. Je jasné, že patriarchát nic nevykonal.

Vykonal něco lidský důmysl. Zejména ten technický, vědecký. V důsledku rozvoje tohoto důmyslu byl patriarchát podryt a oslaben a tradiční společnost jako taková postupně zanikla. Pan Joch by se měl podívat, jak funguje patriarchát tam, kde nedochází k rozvoji vědy a techniky. Tam se mu, patriarchátu, vede přece nejlépe.

Proto jsme se od vymoženosti stavby katedrál dostali ke stavbě jaderných elektráren a moderní medicíně, protože patriarchát musel ustupovat důvtipu a poznání. Představa, že triumfy lidského důmyslu byly v době patriarchátu větší, než jsou v západní společnosti dnes, je až šokujícím způsobem hloupá a ukazuje na brutální absenci důmyslu. To, jak důmysl rozložil tradiční společnost a s ní i patriarchát, vidíme vlastně už v Boccacciově Dekameronu, který je oslavou důvtipu (zatímco patriarchát vyžaduje tupou poslušnost).

Odtud pak vede linka až k teorii relativity, Marii Curie se dvěma Nobelovými cenami (za fyziku a chemii) a moderní lékařské péči. Pan Joch by se měl podívat na to, jak žily masy lidí za patriarchátu a jak stupidní, nedůmyslný systém to byl. Jestli se tehdy podařilo něco úžasného postavit, bylo to právě jen díky tomu principu, který, pokud nebyl v dané společnosti potlačen, patriarchát s celou jeho stupiditou zničil.

