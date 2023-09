Rumunsko oznámilo pád ruského dronu na své území

8. 9. 2023

čas čtení 2 minuty

V Rumunsku byly nalezeny trosky ruského dronu, který se mohl podílet na útoku na ukrajinské přístavy Izmail a Reni na Dunaji. V Rumunsku byly nalezeny trosky ruského dronu, který se mohl podílet na útoku na ukrajinské přístavy Izmail a Reni na Dunaji.

Trosky nalezeny v okrese Tulcea, který se nachází v regionu Plauru. Ten hraničí s Ukrajinou. "Potvrzuji, že v této oblasti byly nalezeny části, které by mohly patřit dronu," řekl rumunský ministr obrany Angel Tilvar.

Podle něj nebyl nález oznámen dříve, protože mezi troskami nebyly žádné prvky, které by mohly představovat hrozbu.

Armáda předpokládá, že fragmenty dronu mohly vstoupit na rumunské území v důsledku dřívějších útoků, řekl mluvčí ministerstva obrany Constantin Spinu. Zdůraznil, že to "nemůže být spojeno s útokem" bezpilotních letounů na Ukrajinu, ke kterému došlo v posledních dnech.

Ministr Tilvar zároveň poznamenal, že nařídil posílení bezpečnostních opatření, zvýšení počtu pozorovacích stanovišť a organizaci více hlídek. "Zařízení, které používáme, které může pokrýt území, zůstává funkční a uvedeno do vysoké pohotovosti," dodal Tilvar.

Ukrajinské úřady byly první, kdo 4. září oznámil, že ruské "Šáhidy" padly a explodovaly na území Rumunska.

Rumunské ministerstvo obrany to popřelo a ujistilo, že útoky dronů na ukrajinskou přístavní infrastrukturu nepředstavují přímou vojenskou hrozbu pro zemi.

Šéfka rumunského ministerstva zahraničí Luminița Odobescuová nicméně připustila, že existuje riziko náhodného útoku z Ruska. "Samozřejmě existuje riziko nehod nebo incidentů, ale v tomto případě tomu tak nebylo," řekla Odobescuová.

Rumunský prezident Klaus Iohannis také ujistil, že do země nevstoupil "ani jeden dron ani žádná další část jakéhokoli zařízení".

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba zároveň vyzval rumunskou stranu, aby nepopírala skutečnost, že trosky dronu spadly. "Nemá smysl to popírat, protože existují fotografické důkazy o tom, co tam spadlo. A my jsme připraveni se o ně podělit," řekl.

Rusko začalo ničit ukrajinskou přístavní infrastrukturu poté, co odstoupilo od dohody o obilí, aby zablokovalo vývoz potravin ze země. Zasaženy byly přístavy Oděsa, Izmail a Reni. Poslední dva jsou blízko rumunských hranic.

Zdroj v rumunštině: ZDE

0