Oleksij Reznikov: Cílem civilizovaného světa musí být zastavit Rusko

8. 9. 2023

V roce 1938 byla ve snaze zabránit tomu, co by se stalo druhou světovou válkou, podepsána v Mnichově nechvalně proslulá dohoda o převodu Sudet z Československa do Třetí říše. Z historie víme, že to Hitlera nezastavilo. Třetí říše brzy zcela ovládla zbytky Československa, včetně jeho značného vojenského arzenálu, který později sehrál důležitou roli při invazi do Polska a Francie. Putinovo jednání se řídí podobným schématem.



Beztrestnost za ruskou invazi do Gruzie v roce 2008 vedla k okupaci Krymu v roce 2014; beztrestnost za okupaci Krymu vedla k okupaci Donbasu; beztrestnost za okupaci Donbasu umožnila agresivní intervenci Ruska v Sýrii; beztrestnost za Sýrii a nevšímavost k událostem na Krymu a v Donbasu vyústila v plnohodnotnou válku na Ukrajině - se statisíci mrtvých, miliony uprchlíků a humanitární a ekologickou katastrofou, píše bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v deníku Guardian.



Chceme, aby se tento seznam utrpení ještě rozšířil?



Musíte si uvědomit, že jste zodpovědní za budoucnost celého lidstva; proto je nezbytné, abyste jednali rozhodně. Rusko a jeho partneři nezpochybnili pouze nezávislost a suverenitu jedné evropské země, ale celý světový řád - včetně mezinárodního práva a humanitárních a bezpečnostních institucí. To, zda civilizovaný svět dokáže zabránit třetí světové válce, bude záviset na jeho reakci na ruské kroky a na tom, jak válka na Ukrajině skončí.

Rusko nezastaví "zmrazení" konfliktu, příměří ani ústupky.





V roce 1938 byla ve snaze zabránit tomu, co by se stalo druhou světovou válkou, podepsána v Mnichově nechvalně proslulá dohoda o převodu Sudet z Československa do Třetí říše. Z historie víme, že to Hitlera nezastavilo. Třetí říše brzy zcela ovládla zbytky Československa, včetně jeho značného vojenského arzenálu, který později sehrál důležitou roli při invazi do Polska a Francie.



Putinovo jednání se řídí podobným schématem. Rusko požaduje uznání okupovaných území Ukrajiny za své území výměnou za ukončení války. To však zjevně sleduje jediné - získat čas, přeskupit síly a "konečně vyřešit ukrajinskou otázku" s využitím nových zdrojů. Rusko neuznává existenci Ukrajiny a ukrajinského národa; jeho cílem je zničení ukrajinské státnosti a asimilace Ukrajinců.





Jeho ambice se nezastaví u Ukrajiny. Domnívám se, že nechat Rusko získat ukrajinské zdroje, včetně velkého náborového fondu, jen zvýší ambice Kremlu a povede k nové velké válce ve východní Evropě, do níž se nevyhnutelně zapojí NATO - se všemi z toho plynoucími riziky.





Zlo musí být potrestáno, aby se v budoucnu nestalo obětí více lidí. Čím dříve bude zřízen mezinárodní tribunál pro ruské zločiny na Ukrajině, tím dříve tato válka skončí. Tribunál by měl posoudit všechny skutečnosti údajných ruských válečných zločinů, včetně genocidy, kulturní genocidy, etnocidy, ekocidy, násilných deportací, únosů dětí, teroru proti výrobě energie, masových poprav civilistů a válečných zajatců a raketových a dělostřeleckých útoků na objekty civilní infrastruktury.





Vážení kolegové, ministři obrany, věřím ve vaše ctnosti a touhu učinit tento svět lepším. Proto vás vyzývám k jednotě, statečnosti a konsolidovanému jednání - jen tak můžeme tento svět zachránit před katastrofou třetího světa.









Zdroj v angličtině ZDE

Rusko důsledně odstoupilo od většiny klíčových mezinárodních dohod o jaderných zbraních, jako je Start 2 (od smlouvy odstoupilo 14. června 2002), Nový start (Rusko pozastavilo účast 21. února 2023) a smlouva o jaderných zbraních středního doletu (INF) (odstoupilo 3. července 2019).Kromě toho Rusko a Bělorusko 25. května 2023 podepsaly dokument o rozmístění jaderných zbraní na běloruském území. Vzhledem k tomuto trendu nelze v současné době s jistotou tvrdit, do kterých zemí mohou ruské jaderné rakety a technologie jaderných zbraní ještě dorazit a jaké by to mohlo mít důsledky.Zatímco válka pokračuje, měla by být co nejdříve vypracována a schválena mezinárodní strategie pro minimalizaci rizik zapojení ruských jaderných zbraní a šíření technologií ruských jaderných zbraní do dalších zemí. Ta by měla obsahovat součásti vojenské strategie a sankcí jako nátlakových mechanismů, jakož i budoucí architekturu mezinárodních smluv týkajících se ruských jaderných zbraní.Recept na toto vítězství je jasný: je jím obnovení územní celistvosti Ukrajiny, stažení zbytků ruských vojsk, potrestání válečných zločinců, reparace, zavedení změn mezinárodního práva, které zabrání podobným agresím v budoucnosti, a zapojení Ukrajiny do architektury mezinárodní bezpečnosti.Vítězství Ukrajiny bude vítězstvím mezinárodního práva nad zvůlí silnějšího. Ukáže, že měnit mezinárodně uznávané hranice prostřednictvím vojenské agrese je nepřípustné. Bude to jednota svobodného světa proti tyranii nesvobody.