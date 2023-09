Británie: Útěk mladíka podezřívaného z terorismu odhalil děsivé poměry v podfinancovaných britských věznicích

8. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

Německo nedávno odmítlo deportovat podezřelou osobu do Británie kvůli strašnému stavu britských věznic

Útěk podezřelého z terorismu vyvolal zuřivou politickou hádku kvůli škrtům ve věznicích

Vláda čelí otázkám ohledně děsivého stavu trestního soudnictví

Média se začala zabývat děsnými poměry v britských věznicích: Vězni nemají možnost získat jakoukoliv kvalifikaci, tak po propuštění páchají další trestné činy. Věznice jsou ochromeny násilím, vězni se bojí vycházet ze svých cel. Jsou v celách uzavřeni trvale. Mnoho vězňů, včetně mladistvých, je trvale na samotce.

Útěk bývalého vojáka z jedné londýnské věznice vyvolal zuřivou politickou kontroverzi, v níž jsou ministři kritizováni za škrty a nedostatek vězeňského personálu, kvůli nimž zůstávají potenciálně nebezpeční vězni ve věznicích s nízkou ostrahou.

Do pátrání po Danielu Chalífovi se zapojilo 150 protiteroristických policistů a policie se ve čtvrtek naléhavě snažila zjistit, zda jednadvacetiletému mladíkovi při útěku z věznice Wandsworth někdo pomohl.

Detektivové uvedli, že Khalife, který čelí obvinění ze špionáže, se připoutal ke spodní části dodávky, což vyvolává otázky ohledně vybavení, které použil, a jak je možné, že nebyl odhalen, když vozidlo opouštělo věznici.

Média se zaměřila na děsivé poměry v britských věznicích





Hlavní inspektor věznic, předseda parlamentního výboru pro spravedlnost a odborová organizace vězeňských pracovníků POA uvedli, že v HMP Wandsworth jsou známy personální problémy, a zvýšili tak tlak na vládu kvůli Khalifeho útěku ve středu ráno.





Khalifeho přítomnost ve věznici kategorie B, když byl obviněn z tak závažných trestných činů, také vyvolala obavy, že ostatní vysoce rizikoví vězni zřejmě nejsou drženi v bezpečnostních podmínkách odpovídajících jejich údajným trestným činům.

Mezi obviněními, kterým Khalife čelí, je i to, že mohl shromažďovat, zaznamenávat, zveřejňovat nebo sdělovat citlivé informace, které by mohly být užitečné pro nepřítele, čímž porušil zákon o úředním tajemství z roku 1911. Touto zemí je Írán, i když není jasné, jak silná je údajná vazba.





Charlie Taylor, hlavní inspektor věznic, uvedl, že "ve Wandsworthu je příliš mnoho vězňů na počet zaměstnanců" a že tyto obavy jsou signalizovány již několik let. "Je to velmi znepokojující, protože ve Wandsworthu došlo k předchozímu útěku i v roce 2019," řekl v pořadu World at One rozhlasové stanice BBC Radio 4. "Je zřejmé, že jakýkoli vězeň, který se dostane z vězení, je extrémně vzácná událost. Ale zejména u vězně, který je obviněn z teroristického činu, je to všechno ještě horší.





"Ale do jisté míry naše obavy z Wandsworthu po řadu let z něj dělají věznici, kde je větší pravděpodobnost, že se něco takového stane. Zejména nedostatek personálu, který věznici provází. Myslím, že když jsme naposledy prováděli inspekci na konci roku 2021, chybělo jim 30 % personálu." Wandsworth je koncipován pro 900 vězňů. V současnosti je jich v něm 1 600.





Jeho obavy se shodují s obavami organizace POA, která uvedla, že věznice je "přeplněná a nedostatečně vybavená" s "chronickým" nedostatkem personálu a nedostatečným školením.





Steve Gillan, generální tajemník POA, uvedl: "Nemůžete odebrat 900 milionů liber z rozpočtu, snížit počet zaměstnanců v celé zemi a očekávat, že Vězeňská služba bude fungovat, jako by se nic nestalo. Vláda musí převzít odpovědnost za decimování Vězeňské služby s nedostatečným počtem zaměstnanců a větším počtem vězňů a Wandsworth je typickým příkladem toho, jaký je život sloužících vězeňských pracovníků, kteří pracují na stresujícím a násilném pracovišti s nedostatečným počtem zaměstnanců, kteří se v tomto zařízení starají o více než 1 600 vězňů."





Podrobnosti v angličtině ZDE





0