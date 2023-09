"Trh panikaří." Ceny ruských vládních dluhopisů se kvůli rublu hroutí

8. 9. 2023

Trh s ruskými státními dluhopisy, s jejichž pomocí si ministerstvo financí půjčuje peníze na pokrytí rozpočtového deficitu, zachvátila vlna panických výprodejů. Trh s ruskými státními dluhopisy, s jejichž pomocí si ministerstvo financí půjčuje peníze na pokrytí rozpočtového deficitu, zachvátila vlna panických výprodejů.

Cenový index federálních úvěrových dluhopisů (OFZ) na moskevské burze (RGBI) klesá téměř nepřetržitě tři měsíce a ve středu 6. září klesl na 122,34 bodu, což je nejnižší hodnota od dubna loňského roku. Poté, co skončil 13 z posledních 14 týdnů v červených číslech, zažil trh s vládním dluhem nejdelší období trvalého poklesu od konce roku 2014.

"Oslabení rublu nadále vyvíjí tlak na kotace OFZ": snižuje reálný výnos dluhopisů a také slibuje zrychlení inflace a v důsledku toho další zvýšení sazby centrální banky, uvedl analytik BCS Dmitrij Babin.

Trh s veřejným dluhem "panikaří", říká Andrej Chochrin, generální ředitel společnosti Ivolga Capital. Čím nižší jsou ceny dluhopisů, tím vyšší je jejich ziskovost, což znamená, že si ministerstvo financí musí do rozpočtu půjčovat stále více. Pokud by si na začátku roku 2021 mohla vláda Ruské federace půjčit na 10 let za 6-7 % ročně, loni na podzim to bylo za 10 % ročně; nyní tržní sazby dosáhly 11,5 %.

Půjčují stále dráž a neochotněji, říká Chochrin. Dříve byly desítky miliard dolarů v ruských dluhopisech drženy zahraničními fondy, ale po uvalení sankcí byl tok investic resetován na nulu. Podle centrální banky bylo v červenci téměř 90 % všech cenných papírů umístěných ministerstvem financí nakoupeno úzkým okruhem největších bank, především státních.

V červenci až srpnu si ministerstvo financí půjčilo na trhu 596,8 miliardy rublů, neboli 60 % čtvrtletního plánu, a 6. září uznalo všechny aukce vládních cenných papírů za neplatné s odkazem na skutečnost, že investoři nenabídli "přijatelné ceny".

Stále více se zdá, že OFZ opakují scénář z roku 2014. Chochrin je pesimistický: Nakonec se ceny vládních cenných papírů zhroutily o 20 % a u jednotlivých emisí až o 40 %.

Obecně platí, že po dobu tří let ruské vládní cenné papíry přinesly investorům přesně nulovou ziskovost, zdůrazňuje: Akumulace příjmů byla zcela kompenzována poklesem kotací.

