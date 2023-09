Ruská agrese na Ukrajině: Ruské bezpilotní letouny útočí na Kyjev; Moskva chválí prohlášení G20

10. 9. 2023

čas čtení 4 minuty





Rusko tvrdí, že skupina G20 jednala v zájmu řešení konfliktu - Ukrajina označuje kompromisní znění za "nic, na co bychom mohli být hrdí"



- Výbuchy v Kyjevě, 32 ruských bezpilotních letounů se zaměřilo na město, sdělují ukrajinské pozemní síly



Ukrajinské pozemní síly uvedly, že systémy protivzdušné obrany zničily 25 z 32 ruských bezpilotních letounů Šahed íránské výroby, z nichž většina byla zaměřena na Kyjev a okolní region.



Svědci agentury Reuters slyšeli nejméně pět výbuchů po celém Kyjevě a záběry ukrajinských médií ukázaly řadu poškozených automobilů.



"Drony přilétaly na hlavní město ve skupinách a z různých směrů," uvedl na Telegramu Serhij Popko, šéf kyjevské městské vojenské správy.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že v historické čtvrti Podil byl zraněn jeden člověk a poblíž jednoho z městských parků vypukl požár.



Trosky ze sestřelených bezpilotních letounů dopadly na Darnytskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi a Podil, uvedl Kličko a městská vojenská správa.



Rusko se k tomu bezprostředně nevyjádřilo. Moskva provádí téměř každodenní útoky na území Ukrajiny. Podle ukrajinských představitelů zabil ve středu ruský útok ve východním městě Kosťantynivka 17 lidí.

- Rusko brání svá letadla před drony sítěmi:

👀 Russians began erecting protective structures with nets on airfields to prevent drone strikes ✈️ pic.twitter.com/uxhYv4TBfW — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 10, 2023



- Ruské síly protivzdušné obrany zničily v neděli ráno nad Brjanskem Ukrajinou vypuštěný dron, tvrdí ruské ministerstvo obrany.



- Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost pochválil prohlášení G20



Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan se stal nejnovější osobností, která pochválila prohlášení summitu G20, které neobsahuje přímou kritiku Moskvy za válku na Ukrajině.



Největší světové ekonomiky přijaly v sobotu v Dillí konsensuální prohlášení, které se vyhnulo odsouzení Ruska za válku, ale zdůraznilo lidské utrpení, které konflikt způsobil, a vyzvalo všechny státy, aby nepoužívaly sílu k záboru území.



Sullivan novinářům řekl, že deklarace "velmi dobře hájí zásadu, že státy nemohou používat sílu ke snaze o získání území nebo k porušování územní celistvosti a svrchovanosti či politické nezávislosti jiných států".



Rezoluci pochválily také Německo a Velká Británie, ale Ukrajina uvedla, že "není na co být hrdý".



- Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na společné prohlášení lídrů G20 označilo části týkající se ruské invaze na Ukrajinu za "nic, na co bychom mohli být hrdí". Mluvčí ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko kritizoval deklaraci za to, že nejmenovala kriticky Rusko. "Je jasné, že účast ukrajinské strany by bývala účastníkům umožnila lépe pochopit situaci."



- Poradce vedoucího úřadu Volodymyra Zelenského varoval před důsledky zrušení sankcí proti Rusku, které ve společném prohlášení G20 prosadilo dohodu o obilí, jež by zrušila mezinárodní zákaz plateb Swiftbank pro některé ruské banky. "I sebemenší zrušení sankcí vůči Rusku nebo jakékoli diskuse naznačující takovou možnost mají důsledky," řekl Mychajlo Podoljak.





- Nejvyšší ukrajinský diplomat Dmytro Kuleba rovněž odsoudil nedostatečný pokrok v otázce vytvoření tribunálu pro stíhání ruských představitelů a převodu zmrazených aktiv. Ministr zahraničí uvedl, že skupina G7 "pevně stojí" za vytvořením hybridního tribunálu na základě ukrajinské legislativy. To by neumožnilo zbavit Vladimira Putina a další přední ruské představitele imunity, což je pro Kyjev nepřijatelná varianta.









- Na rumunském území byly nalezeny nové fragmenty bezpilotního letounu podobného těm, které používá ruská armáda, uvedl v sobotu prezident a ministerstvo obrany - tento týden jde o druhý nález tohoto druhu na rumunském území.

- Zelenskyj v sobotu uvedl, že na setkání s japonským ministrem zahraničí Jošimasou Hajašim v Kyjevě souhlasil se zahájením dvoustranných rozhovorů s Japonskem o bezpečnostních zárukách.







"Jsme vděčni za veškerou poskytnutou podporu... potřebujeme více těžkých zbraní," uvedl Umerov v sobotním projevu, na který bylo uvaleno embargo.Atomový dozor OSN uvedl, že jeho experti v největší evropské jaderné elektrárně v uplynulém týdnu hlásili slyšení výbuchů.