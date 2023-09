Ruská agrese na Ukrajině. Útok v okupovaném ukrajinském městě zničil sídlo strany Jednotné Rusko

9. 9. 2023

čas čtení 8 minut

- Útok na Krivij Rih: 💔 The number of wounded as a result of a missile attack on Kriviy Rih increased to 72



🏠 79 houses, 1,956 apartments and 52 cars were damaged. Previously, "Iskander K" missile pic.twitter.com/UJBlQe5Y4J — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 8, 2023

- Útok v okupovaném ukrajinském městě zničil sídlo strany Jednotné Rusko, říká starosta

Ivan Fjodorov neuvádí žádné podrobnosti o tom, jak byly ruské úřady "vypáleny" z budovy své politické strany v Záporoží, hovoří o obětech na životech



Podle starosty Melitopolu bylo v pátek při útoku zničeno sídlo politické strany Jednotné Rusko v Ruskem okupovaném ukrajinském městě Polohy, píše Kyiv Independent.



Ivan Fjodorov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram uvedl, že místní obyvatelé hovořili o tom, že Rusové byli "vypáleni" ze svého sídla během "pekelných pseudovoleb" v částečně okupované Záporožské oblasti.



Nebyly uvedeny žádné podrobnosti o tom, jak byla budova zničena, ani o případných obětech z řad ruských úřadů. Fedorov však o obětech hovořil, když řekl:



Někteří šli do nemocnice a někteří rovnou do márnice.



Záporoží patří mezi čtyři ukrajinské regiony, které Moskva nezákonně anektovala, ale plně je nekontroluje a pořádá tam regionální volby. Ukrajina a USA odsoudily tyto volby jako podvod.



Jednotné Rusko je konzervativní strana prezidenta Vladimira Putina. Ivan Fjodorov neuvádí žádné podrobnosti o tom, jak byly ruské úřady "vypáleny" z budovy své politické strany v Záporoží, hovoří o obětech na životechPodle starosty Melitopolu bylo v pátek při útoku zničeno sídlo politické strany Jednotné Rusko v Ruskem okupovaném ukrajinském městě Polohy, píše Kyiv Independent.Ivan Fjodorov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram uvedl, že místní obyvatelé hovořili o tom, že Rusové byli "vypáleni" ze svého sídla během "pekelných pseudovoleb" v částečně okupované Záporožské oblasti.Nebyly uvedeny žádné podrobnosti o tom, jak byla budova zničena, ani o případných obětech z řad ruských úřadů. Fedorov však o obětech hovořil, když řekl:Někteří šli do nemocnice a někteří rovnou do márnice.Záporoží patří mezi čtyři ukrajinské regiony, které Moskva nezákonně anektovala, ale plně je nekontroluje a pořádá tam regionální volby. Ukrajina a USA odsoudily tyto volby jako podvod.Jednotné Rusko je konzervativní strana prezidenta Vladimira Putina.

- USA pravděpodobně poprvé pošlou na Ukrajinu rakety dlouhého doletu ATACMS





Podle amerických představitelů Bidenova administrativa pravděpodobně pošle Ukrajině armádní taktické raketové systémy dlouhého doletu neboli ATACMS, aby jí pomohly v boji za odražení ruské invaze na její území, uvedla televize ABC News.











- Alexandr Lukašenko, prezident ruského spojence Běloruska, poblahopřál Kim Čong-unovi ze Severní Koreje k výročí založení země.

#Belarus Lukashenka congratulated North Korea on the country's founding anniversary. He mentioned that contacts with North Korea are strengthening, "bringing the transition to a multipolar order closer."



Lukashenka sees North Korea as a contributor to a multipolar order. Right. pic.twitter.com/GfnoEOBDHu — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 9, 2023

- Volodymyr Zelenskyj se setkal s Michaelem McFaulem, bývalým velvyslancem USA v Rusku, který v současnosti vede mezinárodní pracovní skupinu pro sankce proti Rusku.



"Je důležité posílit sankce proti energetickému, finančnímu a bankovnímu sektoru ruských teroristů," napsal v sobotu Zelenskyj na Telegramu. "Je také nutné zablokovat dodávky jakýchkoli komponentů a náhradních dílů používaných k výrobě raket a bezpilotních letounů do Ruska."



Je vysoce pravděpodobné, že Rusko přesunulo síly z jiných oblastí frontové linie, aby nahradily degradované jednotky v okolí Robotyne. Tyto přesuny pravděpodobně omezují schopnost Ruska provádět vlastní útočné operace podél jiných oblastí frontové linie.





- Ruská raketa v pátek zasáhla policejní budovu ve středoukrajinském městě Kryvyj Rih, zabila jednoho policistu a zranila nejméně 73 lidí včetně devíti policistů, uvedli ukrajinští představitelé. Administrativní budova byla zničena a záchranáři po útoku na domovské město Volodymyra Zelenského vytáhli z trosek několik lidí, uvedl na Telegramu ministr vnitra Ihor Klymenko.



- Ruský nálet v pátek zabil tři lidi a čtyři další zranil v obci Odradokamianka v Chersonu na jihu Ukrajiny, uvedl Klymenko.



- Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že za smrt vůdce žoldnéřů Jevgenije Prigožina je odpovědný ruský vládce Vladimir Putin. "To, že Prigožina zabil on (Putin) - alespoň takové informace všichni máme, ne jiné - to také vypovídá o jeho racionalitě a o tom, že je slabý."



- Britské vojenské a bezpečnostní služby budou monitorovat Černé moře ve snaze odradit Rusko od útoku na nákladní lodě, které převážejí obilí z Ukrajiny do rozvojových zemí, oznámila britská vláda.





- Prvních 10 tanků Leopard 1 darovaných Dánskem, Německem a Nizozemskem dorazilo na Ukrajinu a dalších deset je na cestě, uvedly v pátek dánské ozbrojené síly.



. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pátek odsoudilo "fingované volby", které Rusko organizuje na okupovaných ukrajinských územích, a uvedlo, že jsou "bezcenné" a nebudou mít žádnou právní váhu. Ruské regionální volby zahrnují čtyři ukrajinské regiony, které Moskva plně nekontroluje - Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken rovněž označil hlasování v Ruskem okupovaných oblastech Ukrajiny za "falešné volby" a prohlásil, že jsou "nelegitimní".



- Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že "pomalejší" dodávky zbraní ze západních zemí ohrožují jeho protiofenzívu, a vyzval k dodávkám výkonnějších zbraní s dlouhým doletem. Ukrajinský prezident rovněž uvedl, že spojenci jeho země zmírnili sankce uvalené na Rusko, a vyzval k obnovení snahy o uvalení dalších trestních opatření na Moskvu.



- Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 16 z 20 bezpilotních letounů vypálených Ruskem během čtvrteční noci, uvedli ukrajinští představitelé. Čtrnáct 14 dronů bylo sestřeleno nad Oděskou oblastí a další dva nad jižní oblastí Mykolajiv, uvedlo v pátek jižní vojenské velení.



- Rusko "musí zastavit" blokádu ukrajinských námořních přístavů poté, co odstoupilo od dohody zprostředkované OSN a Tureckem o zajištění dodávek obilí, uvedl v pátek předseda Evropské rady Charles Michel.



- Kubánské úřady zatkly 17 osob v souvislosti s tím, co označily za síť pro nábor kubánských občanů k boji za Rusko na Ukrajině. Vedoucí oddělení pro vyšetřování trestných činů kubánského ministerstva vnitra César Rodríguez pro státní média uvedl, že nejméně tři ze 17 zatčených osob se podílely na náboru uvnitř ostrovní země.



- Bývalý ukrajinský ministr obrany prohlásil, že Vladimir Putin je i nadále odhodlán zcela zničit Ukrajinu a asimilovat její občany do Ruské federace. Oleksij Reznikov varoval své západní protějšky, že jednání s Moskvou mír nepřinesou.



1

355

Jeden civilista zraněný při včerejším ruském raketovém útoku na Sumskou oblast zemřel, uvedla vojenská správa Sumské oblasti na Telegramu.Ruské síly včera ostřelovaly sedm obcí na hranicích oblasti, což mělo za následek 61 výbuchů. Přes noc a dopoledne ruské síly pětkrát ostřelovaly tři obce na hranicích, což mělo za následek 37 výbuchů.Při včerejším ruském raketovém útoku na Kryvyj Rih zahynul jeden mladý muž, uvedl na Telegramu Oleksandr Vilkul, šéf rady obrany Kryvyj Rihu.Vilkul uvedl, že při útoku bylo zraněno 74 lidí, z toho 34 v nemocnici a tři ve vážném stavu., uvedlo japonské ministerstvo zahraničí.Hajaši při jednání s Kulebou zopakuje pevnou podporu Ukrajiny ze strany Japonska a bude se zabývat zapojením Tokia do mezinárodního společenství s cílem co nejdříve ukončit ruskou invazi, uvedlo ministerstvo podle agentury Reuters ve svém prohlášení.Hajašiho budou doprovázet vedoucí pracovníci japonských firem, uvedlo ministerstvo.Podle britského ministerstva obrany přesun ruských frontových jednotek z jihovýchodní Ukrajiny, aby posílily své vysoce poškozené jednotky, pravděpodobně omezuje schopnost Moskvy provádět ofenzivní operace v jiných frontových oblastech.Ve své poslední zpravodajské aktualizaci ministerstvo uvedlo, že ukrajinské jednotky postoupily do "vícevrstvé" hlavní ruské obranné linie východně od města Robotyne v Záporožské oblasti.Ukrajinské pěší jednotky pokračují v postupném taktickém postupu proti ruským pozicím a oslabují ruské síly v oblasti.Ukrajinské síly rovněž udržovaly tlak na ruské pozice jižně od Bachmutu a postupně dosahovaly zisků mezi Kliščiivkou a Adriivkou, uvedlo ministerstvo ve své aktualizaci zveřejněné na X/Twitteru.