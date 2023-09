ANO kritizuje vládní balíček z pravicových pozic

8. 9. 2023 / Boris Cvek

Říká se, že ANO je levicová formace. Proti ní stojí vláda pravicových stran. Premiér je z ODS, ministr financí je z ODS. Piráti mají všeho všudy čtyři poslance a dělají beztak všechno pro to, aby je někdo náhodou nechápal jako levici. Je pravda, že ANO má na své straně bývalé levicové voliče. Třicet procent podpory v preferencích odpovídá bývalému levicovému elektorátu ČSSD a KSČM. Jenže když si poslechnete kritiku vládního balíčku ze strany údajně levicového hnutí ANO, musíte jen žasnout.

Pořád dokola: příliš vysoké daně a příliš málo úspor. Je to přesně ta samá kritika, kterou by ODS použila proti politice socialistů. Vzhledem k tomu, že majitelem Ano je oligarcha, není to zas až tak divné. Proč by nemohl být oligarcha vpravo od ODS? Nota bene když je přece v opozici. Divné je, že ho podporují bývalí voliči levice. Ale možná ani to není tak divné. Za jeho vlády přece zažili výrazný růst důchodů, platů ve školství atd. Naprostý kontrast vůči bývalým pravicovým vládám. Co jim je dnes po nějakém balíčku, jak se v tom mají vyznat?

Babiš navíc mluví o úsporách i snižování daní zcela populisticky. Snížíme daně a budeme mít více peněz. Ostatně jako premiér spolu s ODS a SPD zařídil snížení daní při rušení takzvané superhrubé mzdy. Do rozpočtu to přineslo mínus sto miliard ročně. Z toho samozřejmě zařídí všeobecný blahobyt, tedy jenom pro bohaté, aby ho chudí s radostí mohli volit. Samozřejmě šetřit bude na úřednících, na státu, na všem nepopulárním… dokud je v opozici.

Tím, jak se Ano fakticky situuje kamsi vpravo od ODS, vzniká otazník nad tím, zda by po příštích volbách mělo vůbec zájem o ČSSD, pokud by se ta dostala do Sněmovny. Ono už v roce 2017 po sněmovních volbách Babiš jasně řekl, že jeho prioritou je koalice s ODS. Pokud jde o bývalé levicové voliče, asi jim to nevadilo a nevadí.

