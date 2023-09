A pak Elon Musk řekl, že už nebude žádná válka - ne prostřednictvím jeho satelitů. To jsme rádi, že je náš svět v jeho rukou!

8. 9. 2023

Technologické božstvo vypnulo svůj systém Starlink, aby zmařilo ukrajinský útok. Je on tou vůdčí silou, kterou právě teď potřebujeme? ptá Marina Hyde.



Když Elon Musk loni v říjnu zveřejnil osobně vytvořený 280znakový "mírový plán" pro válku na Ukrajině, jeden ukrajinský diplomat nabídl pečlivě zvážené hodnocení. Ta čítala celá dvě slova: "Fuck off". Obvinění z tohoto týdne, že Musk vypnul svůj systém Starlink (na který se komunikací rozvrácená Ukrajina spoléhá při obraně proti Rusku) přímo uprostřed loňské protiofenzívy si vynucuje novou otázku. Až se tam konečně dostane ve své velké vesmírné raketě, bude Mars dost daleko na to, aby tam Elon Musk kurva odcestoval a dal nám pokoj?









Nejde ani tak o to, že by Musk měl konzistentní světonázor. On vůbec konzistentní ani není. Neuplyne téměř týden, aby nevyhrožoval a pak své hrozby nedotáhl to do konce. Teď už by mělo být jasné, že Musk se se Zuckerbergem do klecového souboje nechystá. Nebude žalovat ADL. Pravděpodobně se ani ve skutečnosti nechystal koupit společnost X (dříve Twitter) a nakonec do toho šel jen proto, že ho k tomu donutily soudy. Prostě říká jakékoliv věci pro pozornost nebo pro smích, nebo protože může. Klíčovou otázkou je, zda by někdo, kdo říká jakékoli věci jen pro pozornost nebo pro smích nebo proto, že může, měl mít takovou naddemokratickou moc.







Muskův životopisec Walter Isaacson odhaluje, že magnát loni během překvapivého útoku na ruskou flotilu na Krymu nařídil svým inženýrům vypnout satelitní komunikační síť Starlink. Nebo aby útok "narušili", jak píše CNN, která se stále trapně drží oblíbeného argotu Silicon Valley, který měl být jistě zdiskreditován, jakmile se tamější chlapci-králové začali stávat mocnějšími než mnohé skutečné státy světa. Nemohu se zbavit dojmu, že éra pochybností měla u těchto lidí oficiálně skončit už v době, kdy móda strachu z příchodu milénia, Y2K byla jen módou. Ještě donedávna byl Musk se zatajeným dechem hodnocen jako čistý přínos pro lidstvo, ať už šlo o jeho elektromobily, hyperloopy nebo fakt, že jednou v podcastu vykouřil jointa. Takže! Velmi! Charismatické! Média o Elonovi donekonečna psala jako o fascinujícím excentrickém vynálezci, na rozdíl od člověka s obrovskou mocí, který by měl být podle toho hnán k odpovědnosti. Stejně jako v případě Marka Zuckerberga před ním. Když si lidé uvědomili, co se děje, bylo už poněkud pozdě.Každopádně zpět k tomuto strategickému výpadku Starlinku, kterému zřejmě předcházelo Elonovo bědování svému životopisci: "Jak jsem se dostal do téhle vélky?". Otázka byla zřejmě řečnická, ale žádá si alternativní odpověď, k níž Musk zřejmě směřoval (následovalo vysvětlení, že Starlink je tu "proto, aby se lidé mohli dívat na Netflix a odpočívat a připojit se na internet do školy a dělat dobré mírové věci, ne údery dronů"). Jste v této válce, protože jste doslova obranný dodavatel - stejně jako jste se tento týden dostal do zpráv za démonizaci židovské Ligy proti hanobení (Antidefamation League), protože jste doslova mediální magnát. Vzmužte se.Zdá se, že Musk místo toho, aby přijal složitost důsledků svých vlastních činů, jednoduše zformuloval odpověď na onu odvěkou otázku: Jak může spravedlivý technický bůh (=já) dopustit utrpení? Ukrajinské bezpilotní letouny tak byly zastaveny ve své dráze, zatímco ruská flotila zůstala nezraněna a mohla sama podnikat budoucí útoky proti ukrajinským civilistům. Sám Musk se vrátil k dalším bohulibým aktivitám, jako je umožnění šíření moskevské propagandy a hlasování na Twitteru o tom, co by se mělo stát s Ukrajinou. Tento poslední gambit samozřejmě přesně zapadal do tradice Versailleské smlouvy, která se slavně ptala spojeneckých uživatelů, zda má být Německo mimořádně tvrdě potrestáno, a nabízela tři možnosti: "Sakra jo", "Sakra ne" a "Je mi to jedno - jen mi ukažte čísla".