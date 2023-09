Ještě k děsivému stavu britských věznic

11. 9. 2023

Jak jsme už referoval i, v souvislosti s útěkem jednadvacetiletého mladíka z vězení, který je obviněn z údajné špionáže pro Írán, se objevily v britských médiích šokující informace o děsivém stavu britských věznic, které jsou zcela rozložené - jako v podstatě dnes v Británii všechno.

V sobotním diskusním pořadu rozhlasu BBC Any Answers, kam telefonují posluchači, jste mohli vyslechnout několik šokujících svědectví o britských věznicích od bývalých vězňů. Mezi těmito svědectvími telefonovali do pořadu fašističtí důchodci, kteří požadovali zavedení ještě daleko tvrdších poměrů ve věznicích.

Obávám se, že poměry v českých věznicích nebudou asi příliš odlišné. I v českých věznicích je příliš mnoho vězňů, kteří tam nepatří. Obávám se ovšem, že pokud nedojde k průšvihu, jako nyní v Británii, poměry ve věznicích nikdo moc neřeší. (JČ)



Zde je svědectví jednoho britského vězně z výše uvedeného pořadu:





Moderátorka: Nyní se můžeme spojit s Cedrikem, který je ve Skotsku. Cedricu. Dobrý den. Vítejte v pořadu. Jste bývalý vězeň. Povězte mi o svých zkušenostech.



Cedric: Ano, správně. No, kde začít? Naprosto šokující. Bylo mi 51 let, když jsem poprvé nastoupil do vězení, odsouzený vězeň, odsouzený za držení 10 gramů marihuany. Jsem invalidní armádní veterán. Mám režim 26 tablet denně, dihydrokodein, kodein fosfát, temazepam, diazepam, citalopram. Všechny ty těžké věci, které hrají s vaším duševním zdravím. Sám jsem se léčil užíváním konopí a za 10 gramů konopí jsem byl odsouzen k šesti měsícům vězení. A jak jsem řekl, jsem bývalý voják. Znám vojenskou rutinu, režim, disciplínu, budování charakteru, všechnoto ostatní. Ale vězení nefunguje. Pokaždé, když se mění tam směna, mění se i pravidla.



Moderátorka: Co tím myslíte?



Cedric: Každý vězeňský pracovník má jiný přístup, že? A věc, se kterou jsem se tady ve Skotsku setkával docela často, byla, no, když se ti to nelíbí, víš, kde je hranice. No, víte, že to není zrovna dobrý začátek pro vztah mezi vězněm a člověkem, který se o vás má starat. Je tam neustálá šikana, lidé využívají druhé. Je tam plno lidí s psychickými problémy, kteří by tam neměli být, měli by být v nemocnicích. Jsou tam lidé, kteří jsou bez domova, kteří jsou prostě v začarovaném kruhu. Uvidíte, že je propustí v deset hodin dopoledne. A vy jdete v půl šesté večer na večeři a oni jsou zase zpátky, protože šli do centra, opili se, rozbili výlohu a jsou zase zpátky v base, protože nemají kam jít, protože tam není žádné bydlení. Když jste ve vězení, není tam žádná rehabilitace, pokud nejste odsouzeni na minimálně 12 měsíců, což znamená, že když jste tam na šestiměsíční trest, nemáte přístup ke vzdělávání, nemáte přístup k žádným rehabilitačním kurzům nebo něčemu podobnému. Jste prostě 23 hodin denně zavřený v cele, že? A dozvíte se víc o kriminalitě. Jak říkám, jsem bývalý voják. Je mi kolem padesáti. Byl jsem ve 27 zemích. na 3 kontinentech. A čelist mi spadla na zem, když jsem šel do vězení. Věřte mi. Některé věci, které jsem viděl, ani nevím, jestli je můžu říct. Viděl jsem znásilňované muže. Viděl jsem. Nemůžu, nemůžu. Mluvit o týrání, které se tam děje, a a a personál s tím nemůže nic dělat. Nemohou s tím nic dělat, protože dva muži se nemohou starat o oddělení šedesáti chlapů.



Moderátorka: Aha. Takže podle vašich zkušeností šlo o problém se zdroji, o problém s personálem.



Cedric: Spousta lidí, kteří jsou ve věznicích, by tam nemusela být, kdyby tam bylo odpovídající ubytování. Odpovídající vzdělání. Jo, děti by se nedostávaly do problémů. Když jsem byl dítě, existovaly kluby pro mládež. Bylo kam jít. Byli tam lidi jako já, kteří se přihlásili jako dobrovolníci a chodili pomáhat a pomáhali těm dětem, aby se udržely na správné cestě, ale teď, protože jsem byl odsouzen za trestný čin, jsem na seznamu obviněných. Nesmím pracovat s dětmi. Nesmím jim předávat své znalosti, aby se nedopustily stejných chyb jako já.



Moderátorka: Omlouvám se, že vás přerušuji. Jen jsem vám chtěla říct věc, kterou včera večer v pořadu vznesl jeden z našich diskutujících - konzervativní poslanec John Hayes říkal, že vězení by mělo být odstrašujícím prostředkem a že pokud lidé udělají něco špatného, měli by jít do vězení a mělo by to být odstrašující a takový je ten systém.



Cedric: Ale on to není odstrašující prostředek. Je to proto, že jak tu už řekli někteří jiní vaši přispěvatelé, někteří lidé nemají vůbec nic. Takže vězení pro ně znamená tři jídla denně a střechu nad hlavou, že? . Když mě propustili z vězení, dům, ve kterém jsem byl tři a půl roku, mi byl zabaven. A dalších 27 dní jsem žil na ulici. Dostal jsem se do vážné šlamastyky s léky, protože jsem neměl co jíst a nemohl brát správně léky. Musel jsem se nechat znovu zavřít, abych měl střechu nad hlavou - vidíte ten koloběh?



Moderátorka: Kde jste teď, Cedriku? Jaká je současná situace? Dostal jste se z toho koloběhu?



Cedric: Oficiálně jsem stále bezdomovec. Stále jsem registrován u jednotky pro bezdomovce Scottish Borders Council a jsem jím od 17. srpna 2016, kdy jsem byl propuštěn z vězení.





Moderátorka: Moc vám děkujeme, že jste nám zavolal a podělil se s námi o své zkušenosti.





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE (od minuty osmnáct)

