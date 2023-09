Nejvyšší polský vojenský představitel varuje před porážkou Ukrajiny ve válce

13. 9. 2023

čas čtení 1 minuta

Pokud Rusko vyhraje, povede to k úplnému přehodnocení polských obranných schopností, upozorňuje Grzegorz Adamczyk. Pokud Rusko vyhraje, povede to k úplnému přehodnocení polských obranných schopností,

Polský generál Rajmund Andrzejczak varoval před důsledky prohry Ukrajiny ve válce.

Během ekonomického fóra v Karpaczi generál argumentoval, že ruské vítězství na Ukrajině a úplné podrobení Běloruska Ruskem by Polsku jasně ukázalo, že ani výdaje na obranu ve výši 5 % HDP ročně a armáda o síle 300 000 mužů nebudou stačit.

"Rusko je ve stavu neustálé války. Jeho nepřátelské akce se v mnoha oblastech stupňují a jsou zaměřeny také na Polsko. Všichni musíme podporovat Ukrajinu v její snaze o vítězství. Pokud ztratíme Ukrajinu, ztratíme také Bělorusko. V případě ztráty obou těchto zemí se výdaje na obranu regionálních států výrazně zvýší a Čína z těchto pozorování vyvodí závěry," řekl generál Andrzejczak.

Andrzejczak vyjádřil znepokojení nad nedávným rozmístěním ruských jaderných systémů v Bělorusku a potřebou, aby NATO tuto výzvu řešilo. Když generál Andrzejczak komentoval opakující se ruské hrozby použitím jaderných zbraní, přirovnal je k hrozbám gangstera.

"Zdá se, že máme co do činění s gangstery, šílenými padouchy. Všichni šli do parku kouřit cigarety; gangsteři položili na stůl zbraně a my jsme v panamských košilích a říkáme: 'No, mám zbraň, ale nechal jsem ji doma a moje žena to slovo nemá ráda,'" zdůraznil náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil.

Podle názoru generála Andrzejczaka by NATO mělo být vůči Rusům aktivnější a silnější. Zdůraznil důležitost důvěryhodnosti NATO tváří v tvář potenciální ruské agresi, zejména vzhledem ke zranitelné pozici Polska.

Zdroj v angličtině: ZDE

