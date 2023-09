Čipová velmoc bez kvalifikovaných lidí

14. 9. 2023 / Boris Cvek

Už asi 10 - 15 let poslouchám s velikým ohromením nářky českého byznysu na to, že chybí pracovní síla a že migrace kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí do ČR je ve srovnání s vyspělým světem téměř nemožná. Nejsem ohromen tím, že byznys ty lidi chce, ale tím, že vlády nic nedělají, aby byznysu pomohly. V úterý o tom znovu mluvil průmyslník Wichterle na Českém rozhlase Plus v pořadu Peníze a vliv. Podle něj země kolem nás soutěží o tuto pracovní sílu, zatímco my jsme se zabetonovali. Kdyby i přišel investor a chtěl by u nás podnikat, nenajde podle Wichterleho kvalifikované pracovníky. A to je prostě konec celé ekonomiky. Expert na IT z Indie se do Německa dostane za pár týdnů, u nás to trvá prý dva roky (stejný příklad před několika měsíci zmiňoval pan Špicar). A co těm lidem vlastně dokážeme nabídnout? Jakou kvalitu života?

Jana Klímová se ve zmíněném pořadu ptala pana Wichterleho na to, co by vláda mohla a měla udělat hned, co nejdříve. Odpověděl, že to je právě tento problém. Pokud se neotevřeme, nemáme šanci. Dobře. To víme už dlouho a pořád nic. Může mi někdo vysvětlit, proč stát páchá tento druh sebevraždy? Na co čeká?



Proč není naprostou prioritou budování takové společnosti, jako je západní Německo nebo Rakousko? Ostatně velké české fabriky se už veřejně obrátily na vládu, že chtějí rovné manželství pro gaye a lesby, jinak sem nedostanou lidi, zejména ty talentované (světe div se, ale dokonce ani mladý heterosexuál, zejména ten kreativní, citlivý, inteligentní, v roli matky nebo otce s malými dětmi nemusí chtít, aby jeho/její děti vyrůstaly v prostředí, kde není gay marriage – ty děti jsou pak totiž vystaveny vyššímu riziku psychických potíží a sebevraždy).

Pan Wichterle v pořadu reaguje s určitou usmívající se skepsí na slova premiéra o tom, že se staneme ekonomickou křižovatkou Evropy, čipovou velmocí atd. Co vláda reálně dělá pro naši ekonomiku tady a teď? Mluvit o tom, že za 50 let budeme čipovou velmocí, a zároveň dlouhodobě bránit příchodu kvalifikované pracovní síly do naší ekonomiky ze zemí, jako je Indie, je prostě neuvěřitelné. Myslí to pan premiér opravdu vážně? Není to výsměch byznysu, občanům, budoucnosti, pravdě?

Odkaz na pořad Peníze a vliv.