Hon na čarodějnice v Polsku, Děsná situace dětí uprchlíků v Británii, Jak policie v Brazílii zabíjí

15. 9. 2023 / Andrew Stroehlein

čas čtení 5 minut

Z denního přehledu organizace Human Rights Watch, který napsali Andrew Stroehlein a Lisa Maier.



Zdroj v angličtině ZDE



Hon na čarodějnice v Polsku



Bez varování se u Joanny doma v polském Krakově objevila policie spolu se záchranářem poté, co kontaktovala svého lékaře.



Dva policisté prohledali její byt a vyžádali si její telefon. "Mohl by být důkazem v trestním řízení," řekli. Nechtěli jí říct, o jaký zločin se jedná.



Na vyšetřovně v nemocnic iJoannu (32) obklopili další policisté. Později v druhé nemocnici jí další policisté nařídili, aby se svlékla donaha, dřepěla a kašlala, aniž by uvedli důvod.



Joanna popisuje, že se cítila jako zvíře v pasti. "Měla jsem pocit, že už nejsem lidská bytost."



"Co po mně chcete?!" křičela.



Chtěli po ní důkazy související s jejím dubnovým potratem, který si provedla sama. Nezáleželo na tom, že pilulky získala legálně. V dnešním Polsku vás úřady vystopují, budou vás obtěžovat a snažit se vás ponížit.



Stručně řečeno, jedná se o hon na čarodějnice.



Aby bylo jasno, polské zákony nekriminalizují samotný potrat, ale spíše poskytnutí potratu nebo pomoc při potratu (mimo velmi omezené situace). Vláda, která je obecně známá porušováním zásad právního státu, se zde snaží najít cokoli, co by mohlo pomoci stíhat rodinné příslušníky, přátele a poskytovatele zdravotní péče.



A to, kam až jsou úřady ochotny v tomto honu na čarodějnice zajít, svědčí o znepokojivé horlivosti policie. V jiném případě policie při hledání důkazů vyprázdnila septik v domě 41leté ženy, která potratila. Hledala v něm mrtvolu potraceného dítěte.







Atmosféra strachu v Polsku je mrazivá. Joanna byla zatčena poté, co ji její psychiatr nahlásil policii.



Brazilská policie a její právo zabíjet



(napsala Lisa Maier)



Policejní násilí v Brazílii je chronickým problémem v oblasti lidských práv, který neúměrně postihuje černochy.



V roce 2022 brazilská policie zabila 6 400 lidí. Třiaosmdesát procent z nich byli černoši.



Některá policejní zabití jsou sice v sebeobraně, ale mnoho z nich je důsledkem nezákonného použití síly, které zůstává z velké části nepotrestáno.



Vyšetřovántohoto zneužívání policejní moci provádí - ano, čtete správně - sama policie.



To je velmi problematické a neodpovídá to mezinárodním standardům.



Zprávy organizace Human Rights Watch navíc zjistily, že v mnoha vyšetřováních prováděných brazilskou civilní policií jsou vážné nedostatky.





HRW nyní v dopise brazilskému generálnímu prokurátorovi Augustu Arasovi předkládá podrobná doporučení, jak postupovat dál.



Stručně řečeno: Přestaňte policii a bezpečnostním složkám umožňovat vyšetřování těchto úmrtí, což jim de facto dává právo zabíjet.



Brazílie musí zajistit, aby vyšetřování zabíjení provádělo státní zastupitelství, nikoliv sama policie.



Bulvární titulky britských pravicových novin neustále křičící o žadatelích o azyl se zdají být téměř stvořené k tomu, aby vybičovaly vztek a nenávist. Jedním z jejich pravidelných témat v těchto dnech je, jak skvěle se údajně mají žadatelé o azyl v nějakých vládou financovaných dírách, které se odvažují nazývat "hotely".Takové titulky mají samozřejmě politickou podporu. Vládní a jiní politici až příliš rádi udržují pozornost veřejnosti soustředěnou na azylanty, obětního beránka, a ne třeba na krachující se ekonomiku. Proč by se mělo veřejně mluvit o vašich neúspěších, když můžete odvést pozornost voličů něčím jiným?Ale docela bych vám zaručil, že jen málokterý z autorů titulků a žádný z politiků, kteří tyto nesmysly vypouštějí, by nikdy nechtěl žít v některém z těchto míst.A už vůbec by tam nedali své děti ani na jedinou noc.Nová zpráva dokumentuje nelidské podmínky, kterým děti čelí ve vládou poskytovaném dočasném bydlení pro rodiny žádající o azyl ve Spojeném království. Patří mezi ně například zamoření krysami a plíseň.Dlouhodobý pobyt v těsných prostorách a v hrozných podmínkách poškozuje zdraví dětí, jejich situaci a přístup ke vzdělání. Rodiny zažívají každodenní problémy i s obstaráním jídla pro své děti.Podle oficiální politiky mohou být lidé v těchto zablešených dírách drženi maximálně 19 dní. Často jsou tam však drženi déle než rok.Důvody, jak vysvětluje nová zpráva, zahrnují dlouhodobé selhání politiky, plýtvání zdroji a snižování finančních prostředků.Skutečnost, že politici mají k dispozici nesmírně poslušná média, která pomáhají vyvolávat nenávist veřejnosti vůči žadatelům o azyl, pomáhá odpovědným osobám, aby jim toto zanedbávání dětí procházelo.