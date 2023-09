Dezinformace: Teď uvidíme, kolik lidí Brandovi na jeho výpady proti mainstreamovým médiím skočilo

18. 9. 2023

čas čtení 5 minut

Russell Brand se vyjádřil: "Pokud jste v pozici nějakého úspěchu, lidé vás nechají, abyste se choval jako šílenec, dokud na tom vydělávají"



Russell Brand strávil posledních deset let tím, že svět přesvědčuje, aby nevěřil mainstreamovému mediálnímu průmyslu. Nyní komik zjistí, zda širší veřejnost uvěřila tomuto jeho vyprávění o spálené zemi - nebo zda věří obviněním, že znásilňoval ženy a prováděl sexuální útoky, píše Jim Waterson, mediální komentátor deníku Guardian.









Výsledkem je, že ačkoli mu jeho agenti dali výpověď a mohl by pro něj být problém přilákat inzerenty hlavního proudu, škody na Brandově současné kariéře mohou být omezeny jeho rozhodnutím strávit poslední roky budováním fanouškovské základny založené na pravicových názorech a skepsi vůči očkování proti covidu.







Různými obviněními proti Brandovi se v posledních letech zabývalo několik novin a televizních stanic, ale několika z nich se nepodařilo dostat své příběhy do stavu, kdy by mohly být zveřejněny. Nakonec bylo zapotřebí, aby týmy novinářů pracující pro tři různá média - Sunday Times, The Times a Dispatches televizní stanice Channel 4 - spojily své reportáže, aby se příběh dostal na veřejnost.





0

60

Brand nyní do značné míryexistuje v paralelním světě, kde jeho příjmy plynou z podcastů, příjmů z reklamy na YouTube a prodeje členství v jeho online komunitě, jeho fanoušci získávají přístup k rozhovorům s takovými "osobnostmi", jako je bývalý - prolhaný - moderátor Fox News Tucker Carlson nebo proti očkování bojující demokratický kandidát na prezidenta USA Robert F. Kennedy.Elon Musk, majitel Twitteru, už poslal Brandovi podpůrnou zprávu, v níž naznačil, že novináři ho obvinili ze sexuálních trestných činů, protože "nemají rádi konkurenci". Andrew Tate, misogynní influencer, který čelí obvinění z obchodování s lidmi, poslal také solidární vzkaz. Komentátorka deníku The Telegraph Allison Pearsonová uvedla, že její první myšlenkou při čtení o Brandově nepřijatelném chování "je zamyšlení, proč se "oni" snaží dotyčného umlčet".Stále však existují otázky, na které by měli odpovědět britští mainstreamoví vysílatelé, i když se Brand v posledních letech v jejich pořadech neobjevil. BBC a Channel 4, které Branda zaměstnávaly na vrcholu jeho slávy v roce 2000, uvedly, že nemají záznamy o stížnostech na Branda z tohoto období, nebo na otázky neodpověděly s odvoláním na ochranu soukromí. Tvrdí také, že nyní mají mnohem lepší postupy pro oznamování sexuálního obtěžování na pracovišti.Sunday Times uvádí, že zaměstnanci, kteří s Brandem v tomto období pracovali, svědčili, že jeho sexuální chování bylo dobře známé - nebylo to ani tak veřejné tajemství, on o tom mluvil sám. Hypersexualita a itevřené popisy sexuální touhy byly součástí jeho veřejné osobnosti - což sice není nezákonné, ale ti, kdo ho najímali na uvádění pořadů, to mohli považovat za varovný signál.Jeden z mladších členů štábu pořadu sděluje, že bývali žádáni, aby Brandovi vybírali dívky z publika, se kterými by se mohl vyspat, a popisuje, že měli pocit, že se "chovali jako pasáci pro potřeby Russella Branda". Vedoucí pracovníci televize, kteří pracovali na těchto pořadech, jsou stále televizi činníl zjevně vědom moci, kterou měl v médiích na vrcholu své slávy. V dokumentu pořadustanice Channel 4 je ukázka, v níž komik říká: "Pokud jste v pozici nějakého úspěchu, lidé vás nechají chovat se jako šílenec, pokud na tom vydělávají peníze."Obvinění vyvolávají otázky také u agentů a poradců, kteří s ním v této éře spolupracovali, například u společnosti John Noel Management. Tato zavedená agentura pro celebrity sdělila listu Sunday Times, že z právních důvodů nemůže na otázky odpovídat. Je zde také nejmenovaný právní zástupce, který, jak tvrdí jedna z údajných obětí, napsal Brandovým jménem agresivní dopis, když se v roce 2020 pokusila otevřít otázku svého údajného sexuálního napadení.Podlezačalo jejich původní vyšetřování téměř před pěti lety, zatímco někteří ze zaměstnanců, kteří pracovali na části vyšetřování, se kvůli času potřebnému k dokončení pořadu přesunuli k jiným kariérám. Veřejnost má o tyto reportáže zájem: dokumentsledovalo v sobotu večer ve vysílání 1,8 milionu lidí, což je pro Channel 4 v této době velká sledovanost.Poté, co se hnutí #MeToo dostalo do celosvětového povědomí díky reportážím o filmovém producentovi Harveym Weinsteinovi, přišlo mnoho vysoce postavených mužů o kariéru, když se ženy přihlásily s obviněním ze sexuálního násilí. V následujících letech mnozí zpochybňovali hloubku a rozsah změn v tomto odvětví. V roce 2019 se jeden z komiků přihlásil k tomuto zúčtování a označil #MeToo za "skutečně pozitivní změnu" a "znamení skutečného probuzení". Tím člověkem byl Russell Brand.