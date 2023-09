Piráti vyzvali svůj vládní a poslanecký tým, aby apeloval na okamžité odvolání ministra Pavla Blažka a oslovil k této věci i hnutí STAN

19. 9. 2023

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva

Celostátní fórum České pirátské strany v pondělí schválilo usnesení, podle kterého má vládní a poslanecký tým Pirátů v rámci svých možností navrhnout okamžité odvolání Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti. Zároveň pověřilo předsedu Ivana Bartoše, aby k této věci zjistil postoj poslaneckého klubu i ministrů hnutí STAN, o němž má následně informovat členskou základnu. O možných variantách postupu hlasovalo 545 členů a členek, pro přijetí usnesení se vyslovilo 331 z nich.

Přijaté usnesení navazuje na předchozí stanovisko strany, že setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát České republiky i plnění cílů programového prohlášení vlády. A přímo reaguje na problematické setkání Pavla Blažka s lobbistou Martinem Nejedlým.

„Pro nás je klíčové, aby mohli mít občané narozdíl od éry Andreje Babiše důvěru ve stát, systém a spravedlnost. Mnohahodinové setkání ministra spravedlnosti s lobbistou tohoto typu, které nebylo veřejnosti dostatečně hodnověrně vysvětleno, skutečně podrývá důvěru ve vládu a vzbuzuje u občanů mnoho otázek. V případě Pavla Blažka se navíc bohužel dlouhodobě objevuje kontroverzí celá řada. Kritika vůči některým jeho krokům nejde jen od Pirátů, ale hlavně veřejnosti, investigativních médií, protikorupčních organizací,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že důvěru občanů nelze brát na lehkou váhu a hazardovat s ní.

„Vyzval jsem proto již v srpnu letošního roku na koaličním jednání premiéra Petra Fialu, Pavla Blažka a ODS, aby ve straně prodiskutovali odchod Pavla Blažka z ministerské funkce. Za to se nyní oficiálně postavila celá Pirátská strana a projedná to také poslanecký klub. Je na místě rovněž oslovit naše koaliční partnery ze STAN, jak věc v tuto chvíli vnímají. Odpovědnost za další řešení je nicméně na ODS, která odpovídá za celkový obraz a fungování vlády i ministerstva spravedlnosti. To za ni nikdo jiný udělat nemůže,” popsal Bartoš.

Piráti si již v minulosti jako jediná parlamentní strana vymezili vůči některým krokům Pavla Blažka v souvislosti s prošetřováním bytové kauzy v Brně a jednali o nich s ODS.

„Vyjednali jsme nejen opatření snižující možná rizika střetu zájmu, ale také prosadili systémové změny typu posílení nezávislosti státních zastupitelství, což nyní prošlo první čtením ve Sněmovně. Piráti jednají konstruktivně, neděláme prázdná gesta. Naopak úspěšně tlačíme skutečná systémová řešení, jež mohou naší zemi pomoci. Ať už jde o zmíněnou nezávislost státních zastupitelství, klíčové opatření proti střetu zájmu vrcholných politiků, zpřísnění udělování veřejných zakázek, ochranu ohlašovatelů korupce a další,“ dodal Bartoš.





0