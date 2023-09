Polsko už nebude posílat zbraně na Ukrajinu, říká polský premiér. Spor o obilí se vyostřuje

21. 9. 2023

Výroky polského premiéra Mateusze Morawieckého následují po obvinění Volodymyra Zelenského, že někteří v Evropě ve věci vývozu obilí ve skutečnosti pomáhají Rusku



Polsko, jeden z nejvěrnějších spojenců Ukrajiny, oznámilo ukončení dodávek zbraní do této země den poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Varšavu, že zákazem dovozu ukrajinského obilí,aby ochránila zájmy polských zemědělců, nahrává Rusku..



Polsko je od ruské invaze v únoru 2022 klíčovým spojencem a je jedním z hlavních dodavatelů zbraní Kyjevu. Přijímá také milion ukrajinských uprchlíků, kterým poskytuje různé formy státní pomoci.



"Zbraně na Ukrajinu již nepřevádíme, protože nyní vyzbrojujeme Polsko modernějšími zbraněmi," uvedl premiér.



Tento krok přišel poté, co Zelenskyj využil svého projevu na Valném shromáždění OSN k tomu, aby obvinil některé evropské země, že umožnily, aby z otázky vývozu obilí profitovalo Rusko.

Polsko zachvátila horečnatá předvolební atmosféra a stupňuje se tam házení bláta.



Ruská invaze na Ukrajinu uzavřela černomořské námořní cesty používané před válkou, v důsledku čehož se EU stala hlavní tranzitní trasou a cílem vývozu ukrajinského obilí.



V květnu se EU dohodla na omezení dovozu ukrajinského obilí do Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a na Slovensko ve snaze ochránit tamní zemědělce, kteří dovoz obviňují z propadu cen na místních trzích.



Opatření umožnila pokračovat v tranzitu produktů přes těchto pět zemí, ale zastavila jejich prodej na místním trhu.



V pátek však Evropská komise uvedla, že zákaz dovozu ukončuje, a argumentovala tím, že "narušení trhu v pěti členských státech sousedících s Ukrajinou zmizelo".



Polsko, Maďarsko a Slovensko okamžitě oznámily, že se tomuto kroku vzepřou.



Zelenskyj ve svém projevu v OSN naznačil, že jejich rozhodnutí je pokrytecké a poškozuje jeho zemi.



"Je znepokojující vidět, jak někteří v Evropě hrají solidaritu v politickém divadle - dělají ze zrna thriller," řekl. "Možná se zdá, že hrají svou vlastní roli, ale ve skutečnosti pomáhají připravit scénu moskevskému herci."



Jeho slova vyvolala zuřivou reakci Polska, které si předvolalo ukrajinského velvyslance a varovalo před dalšími odvetnými kroky.



Morawiecki později řekl televizi Polsat News: "Varuji ukrajinské orgány. Protože pokud budou takto eskalovat konflikt, přidáme k zákazu dovozu do Polska další výrobky. Ukrajinské orgány nechápou, do jaké míry je polské zemědělství destabilizováno. Chráníme polské zemědělce."



Tato otázka je v Polsku, kde se příští měsíc konají volby, obzvláště citlivá. Populistická pravicová vláda strany Právo a spravedlnost má silnou podporu v zemědělských regionech.





"Byli jsme první, kdo pro Ukrajinu hodně udělal, a proto očekáváme, že pochopí naše zájmy," řekl Morawiecki ve středu televizi Polsat News. "Samozřejmě respektujeme všechny jejich problémy, ale pro nás jsou nejdůležitější zájmy našich zemědělců."





Nikolenko rovněž zdůraznil, že velvyslanec vyjádřil nelibost nad "nekorektností" nedávných výroků polského prezidenta Andrzeje Dudy, který přirovnal Kyjev k "tonoucímu" a řekl, že by si měl uvědomit, že dostává od Polska pomoc.





Rumunský ministr zemědělství Florin Barbu mezitím prohlásil, že Bukurešť bude v příštích 30 dnech spolupracovat s Ukrajinou na plánu kontroly vývozu obilí, který má pomoci chránit rumunské zemědělce.







Kyjev uvedl, že podá vůli rozhodnutí Polska, Maďarska a Slovenska o dovozu obilí stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO). Mluvčí WTO potvrdil, že Ukrajina učinila první krok v obchodním sporu tím, že už podala stížnost u tohoto světového obchodního orgánu.Tento krok kritizovalo polské ministerstvo zahraničí, které uvedlo, že "vyvíjení nátlaku na Polsko na mnohostranných fórech nebo zasílání stížností k mezinárodním soudům nejsou vhodnými metodami řešení neshod mezi našimi zeměmi".Poté, co si Polsko předvolalo svého velvyslance, Kyjev vyzval Varšavu, aby svůj postoj ke sporu o obilí přehodnotila."Vyzýváme naše polské přátele, aby odložili své emoce," uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko. "Ukrajinská strana nabídla Polsku konstruktivní cestu k vyřešení obilné otázky."Uvedl, že ukrajinský velvyslanec vysvětlil postoj Kyjeva vůči "nepřijatelnosti" polského zákazu a navrhl, aby se ukrajinské návrhy "staly základem pro posunutí dialogu do konstruktivního směru".