O tradičním názoru, že vyzývavé oblečení vede ke znásilnění

22. 9. 2023 / Boris Cvek

Dlouho jsem naprosto ignoroval debatu o tom, že ženy možná svým způsobem oblékání mohou být odpovědné za to, že je někdo znásilní. Samozřejmě je to nesmysl, nedá se k tomu říci nic jiného. Ale přece jen je tu jedna důležitá netematizovaná věc, které si všímám i na mnoha jiných rovinách.

Ve společnosti se tradičně ignoruje, že sexuální preference lidí jsou různé. Nemám zdaleka na mysli jen sexuální orientaci, ale třeba to, že někoho vzrušují hubené ženy, někoho tlusté. Jsou lidé, pro které je vyzývavá nahota sexuálně odpuzující, ale naopak je vzrušují nějaké situace, nějaké postavení a vztahy, třeba dokonce i peníze.

Pokud žijete v tzv. tradiční společnosti, kde je sexualita systematicky potlačována a mnozí lidé pak žijí v šíleném chtíči, takže z toho blázní o pekelné podstatě žen – a jistě se jim tak musí jevit, když jsou sami v říjném pominutí – nebo se začnou nezřízeně vrhat na každý náznak holého těla, je logické, že údajnou vyzývavost v oblékání považujete za něco velmi nebezpečného.

Chudák chtíčem šílený muž, který už ztratil v důsledku přetlaku schopnost rozlišovat, co chtějí jeho preference, se vrhne na holou kůži jako mechanická pružina bez vlastní vůle. Odtud také pochází hlavní motivace pro sexuální zneužívání dětí. Většinou to nedělají ti, kdo jsou skutečně pedofilní, ale ti, pro které je dítě prostě snadná kořist v šílení jejich chtíče. Do toho přidejte tradiční naučení o zhoubnosti masturbace nebo o prožitku vlastní sexuality jako vydání se ďáblu.

Málo se bavíme o tom, odkud se berou ty staré, tradiční představy o roli oblékání, aby nedošlo k tzv. svádění ke znásilnění, odkud se bere tradiční sexuální morálka, hluboce metastazující misogynie v západní společnosti, frustrace ze sexuality a neschopnost ji chápat tak, jaká vskutku je. Všechno je to dědictví sexuálního šílenství minulých dob. Dob tzv. religiozity, tzv. víry, dob bludů, nenávisti, mučení, válek a tmářství.

