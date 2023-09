"Ohromující" zelený růst dává naději na omezení globálního oteplování na 1,5 °C, říká šéf světové energetiky

26. 9. 2023

Fatih Birol z IEA, International Energy Agency, Mezinárodního úřadu pro energii konstatuje, že využívání solární energie a elektromobilů je v souladu s cílem nulové spotřeby, ale bohaté země musí uspíšit své širší plány.



Šéf světového energetického úřadu prohlásil, že vyhlídky na to, že se svět udrží v mezích globálního oteplování o 1,5 °C, se zlepšily díky "ohromujícímu" růstu obnovitelných zdrojů energie a zelených investic v posledních dvou letech.



"Navzdory rozsahu problémů se cítím optimističtěji než před dvěma lety," řekl v rozhovoru. "Instalace solárních fotovoltaických elektráren a prodej elektromobilů jsou v naprostém souladu s tím, co jsme říkali, že by se mělo dít, abychom byli na cestě k dosažení čisté nuly do roku 2050 a udrželi se tak v rámci 1,5C. Investice do čisté energie v posledních dvou letech zaznamenaly ohromující 40% nárůst."



Birol však také poznamenal, že emise skleníkových plynů z energetického sektoru jsou "stále tvrdohlavě vysoké" a že extrémní počasí, které bylo letos po celém světě pozorováno, ukázalo, že klima se již mění "děsivou rychlostí".



IEA ve zprávě nazvané Net Zero Roadmap, která byla zveřejněna v úterý ráno, rovněž vyzvala vyspělé země s cíli nulových emisí do roku 2050, včetně Velké Británie, aby je o několik let zkrátily.



Zpráva uvádí, že "téměř všechny země musí posunout svá cílová data pro dosažení čisté nuly", která jsou pro většinu vyspělých zemí stanovena na rok 2050 - ačkoli některé mají bližší data, jako například Německo s rokem 2045 a Rakousko a Island s rokem 2040 - a pro mnoho rozvojových zemí jsou mnohem pozdější, v případě Číny na rok 2060 a v případě Indie na rok 2070.



Summit OSN o klimatu Cop28, který se bude konat v listopadu a prosinci tohoto roku v Dubaji, je podle Birola klíčovou příležitostí pro země, aby stanovily přísnější plány na snížení emisí.



Chtěl by, aby se Cop28 dohodl na ztrojnásobení obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a na 75% snížení emisí metanu z energetického sektoru do stejného data. Toho druhého by mohlo být dosaženo s malými náklady, protože vysoké ceny plynu znamenají, že ucpávání úniků z ropných a plynových vrtů může být ziskové.



Birol však varoval, že geopolitická situace, kdy je mnoho zemí v konfliktu kvůli válce na Ukrajině a kdy jsou vztahy mezi USA a Čínou stále chladné, ztíží summit.



Řekl: "Nejdůležitějším problémem [při omezování nárůstu teploty na 1,5 °C nad předindustriální úroveň] je nedostatek mezinárodní spolupráce. Konference Cop28 je kritickým bodem a měla by vyslat energetickým trhům silný signál, že vlády berou klima vážně. Měly by přikročit ke snížení spotřeby neomezených fosilních paliv."



Vyzval také, aby se na konferenci Cop28 dohodlo zdvojnásobení energetické účinnosti. "Abychom snížili emise fosilních paliv, musíme snížit poptávku po fosilních palivech. To je zlatá podmínka, pokud chceme dosáhnout našich klimatických cílů," řekl.



Birol přestal podporovat výzvu některých zemí, aby se na konferenci Cop28 dohodlo úplné ukončení využívání fosilních paliv do roku 2050, ale uvedl, že všechny země musí pracovat na snižování spotřeby fosilních paliv.



Birol jasně řekl, že nejbohatší země by měly postupovat mnohem rychleji v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, snižování spotřeby fosilních paliv a urychlení plnění svých cílů čisté nuly.





Birol řekl: "Vyspělé ekonomiky mají v boji proti změně klimatu zvláštní odpovědnost. Od vyspělých ekonomik bych očekával, že své ambice spíše zvýší, než aby je snižovaly. Čistá energie vytvoří spoustu nových pracovních míst a zaměstnanosti a vybuduje moderní průmysl [potřebný] k tomu, aby měl konkurenceschopné postavení vůči ostatním zemím. Průmysl ví, že další kapitola světového průmyslu je založena na technologiích čisté energie."









