Satirik Jonathan Pie o rozhodnutí britského premiéra zrušit akce proti globálnímu oteplování

22. 9. 2023

Automobilový průmysl však vrátil úder a prohlásil, že změna politiky Rishiho Sunaka je proti růstu, proti ambicím a samozřejmě proti životnímu prostředí.

Liz Trussová však posunutí termínu pro elektromobily uvítala, k čemuž vyzvala na začátku týdne.

Pojďme se na to podívat. Je mi líto, ale pokud bývalá konzervativní premiérka (po dobu 49 dnů) Liz Trussová někdy něco navrhne a vy se o dva dny později rozhodnete, že je to dobrý nápad, pak se možná budete muset jít rovnou zabít, docela upřímně řečeno.







Den poté, co odborníci odhalili, že změna klimatu způsobila bouři, která shodila třetinu libyjského města Derny do oceánu a zabila tisíce lidí, ve stejný den, kdy šéf OSN prohlásil, že lidstvo otevřelo bránu do pekla, a varoval, že hrozí zvýšení globální teploty o 2,8 stupně, ve stejný den, kdy bylo oznámeno, že 98 % Evropanů dýchá vysoce znečištěný vzduch, což je spojeno se 400 000 úmrtími ročně, Rishi Sunak oznamuje ústup od politiky proti změně klimatu a změnu způsobu, jakým se dělá politika.





Přesto byl projev Rishiho Sunaka, hlavního předstírače ekologických opatření a lháře, podle očekávání z 50 % nesmyslný, z 30 % neupřímný a z 20 % neopodstatněná sebechvála.





Prostě si vymýšlel. Což není zrovna nový způsob, jak dělat politiku, že?





Zruší prý daň uvalenou na jedlíky masa, daň, která nikdy neexistovala. Zachránil nás před tím, abychom byli nuceni, pravděpodobně pod pohrůžkou zbraně, vyrvat ze zdi své plynové topení, což vlastně nikdy nikdo nechtěl. A Rishi sedm popelnic Sunak nyní také zachránil Británii před údajným recyklačním peklem. Sedm popelnic!





Hele, kámo, jestli ti recyklace připadá příliš matoucí, tak bys opravdu neměl být ve funkci premiéra, to je zjevně pro tebe trochu moc složité.





Ale on to všechno dělá proto, že čistá nula prý bohužel zhorší krizi životních nákladů, a tomu chce zabránit. Opravdu? Protože jestli jde opravdu o pomoc těžce pracujícím rodinám s jejich náklady na energii a dopravu, tak to mě poser.





Cože? Co ti tak dlouho trvalo? Protože nás vy konzervatici do prdele podvádíte a ožebračujete všechny už 13 let, do hajzlu.





Proč jsi zrušil tu ekologickou politiku?





Nedělají to proto, že by tomu věřili. Dělají to proto, že v Londýně není populární zóna čistého ovzduší a oni si myslí, že jim to přinese pár hlasů. Žádný skutečný směr, žádná skutečná víra. Žádná představa o tom, co dělají, jen vrhají další populistické sousto, tentokrát pro politiku, kterou buď nebudou oni sami ve vládě už realizovat, nebo jejíž tah na branku mohou pak měnit podle počasí. Extrémně smrtícího počasí.





Je to čistá nula, ne jejich ekonomická neschopnost, která poškozuje vaše peněženky. Je to čistá nula, ne jejich ziskuchtivost, která zvyšuje vaše účty za energii. Je to čistá nula, která ochromuje ekonomiku. Opravdu? Čistá nula?

Nefunkční politika této vlády deportovat žadatele o azyl do Rwandy stála 120 milionů. Testování a trasování během covidu stálo 37 miliard. Vězeňské bárky pro žadatele o azyl 1,6 miliardy, 26 miliard stály podvody, na které dohlížela naše někdejší premiérka Liz Trussová. 30 miliard. Třicet miliard stálo jen to, že ona existuje. 30 miliard stála daňové poplatníky jen proto, že ona existuje.





Ale je to slušná tepelná izolace podkroví, která prý kurví ekonomiku, která poškozuje vaše peněženky. Jsou to fiktivní daně z uzenin a stabilita automobilového průmyslu, které vás drží v chudobě.





Tady je jeden vtip pro vás. Jakým autem jezdí Rishi sedm popelnic Sunak? Fordem Fiasko. Promiňte.





No, Sunakovi se možná nechtěně podařilo sjednotit energetický sektor, výrobce automobilů i ekologické organizace v odsouzení jeho obratu, říkají...

