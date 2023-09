Pornografie vede teenagery k materiálům sexuálně zneužívajícím děti, upozorňují odborníci

26. 9. 2023

čas čtení 2 minuty



Británie: Policie a charitativní organizace varují před nárůstem škodlivého sexuálního chování mezi mladými lidmi

Odborníci na zneužívání dětí a policie varují, že přístup ke stále extrémnější pornografii vede k nárůstu škodlivého sexuálního chování mezi mladými lidmi, od sextingu až po sledování zneužívání dětí online.



Jedna z charitativních organizací, která se zabývá prevencí sexuálního zneužívání dětí, uvedla, že došlo k 30% nárůstu počtu osob mladších 18 let, které se na ni obracejí, a k 26% nárůstu počtu dospělých, kteří se na ni obracejí kvůli obavám z chování mladých lidí. Odborníci na zneužívání dětí a policie varují, že přístup ke stále extrémnější pornografii vede k nárůstu škodlivého sexuálního chování mezi mladými lidmi, od sextingu až po sledování zneužívání dětí online.



Rachel Haynesová, vedoucí pracovnice charitativní organizace Lucy Faithfull Foundation, uvedla, že od covidového lockdownu jejich linky pomoci Stop It Now!, která byla původně určena dospělým, volá stále více dospívajících mladých lidí.



"Jako služba jsme zaznamenali nárůst počtu osob mladších 18 let, které se na nás obracejí s žádostí o podporu," řekla. "Začali jsme to pozorovat zejména poté, co jsme během lockdownu spustili chatovací službu pro dospělé."



V důsledku toho spustili ve Velké Británii průkopnické webové stránky zaměřené na pomoc dospívajícím, kteří mají obavy z vlastních sexuálních myšlenek nebo chování.



Stránka se jmenuje Shore a je první svého druhu v Evropě a jednou ze tří na světě. Nabízí chat a e-mailovou službu pro teenagery ve věku 13 až 18 let, kteří se na ni mohou anonymně obrátit.



Jedním z nejznepokojivějších jevů pro charitu a policii je nárůst počtu nezletilých, kteří sledují nebo sdílejí nelegální materiály sexuálního zneužívání dětí.



Od roku 2020 hovořily přibližně dvě třetiny mladých lidí, kteří kontaktovali linku důvěry, o sexuálních záběrech dětí.



Haynes říká: "Velká část mladých lidí, se kterými pracujeme, si stáhla materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí - cesty, kterými se k tomu dostanou, jsou složité.



"K tomu přispívá i porno - dospívající se stávají znecitlivělí vůči tomu, co vidí. Někdy je navádějí dospělí nebo jim během sexualizovaných chatů na internetu posílají nezákonné obrázky."





Vrchní inspektor Tony Garner vede u policie West Mercia specializovaný tým pro sexuální zneužívání dětí online. "Poměrně často, když vyšetřujeme, kdo sleduje nebo sdílí sexuální zneužívání dětí, najdeme teenagera. znikla krize, která je způsobena tím, že mladí lidé mají přístup k velmi extrémní pornografii, která jim mění mozek."







Podrobnosti v angličtině ZDE

