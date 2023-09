Někdo má docela velký zájem, aby byly Britské listy izolovány od české společnosti

21. 9. 2023 / Jan Čulík

Zaznamenáváme v poslední době docela cílenou kampaň, jejímž cílem zřejmě je omezit dopad článků vydávaných v Britských listech na českou společnost, a pokud možno co nejvíce ochromit jejich redakci.





Už přibližně dva měsíce je emailová adresa Britských listů denně zahlcována více než pěti sty totožných emailových spamů, naštěstí to lze relativně lehce odfiltrovat spamovým filtrem.





Závažnější je, že někdo zřejmě systematicky a zlovolně udával facebookovou stránku Jana Čulíka, takže Zuckerbergův algoritmus ji z neznámých důvodů zablokoval, čímž jsou zablokovány i facebookové stránky Britských listů. Tyto facebookové stránky byly používány k šíření informací o článcích v Britských listech, to přestalo být možné.





Zuckerbergův Facebook neumožňuje žádnou komunikaci s někým v jeho instituci, koho by bylo možno požádat o vysvětlení, proč byla stránka zablokována. Jak se říká anglicky, to add insult to injury, neboli česky, aby toho nebylo málo, nová facebooková stránka šéfredaktora Britských listů je zahlcována facebookovými stránkami s pornografií. Je to zábavné - zatímco naprosto seriozní facebooková stránka šéfredaktora BL byla zablokována, Zuckerbergovi zřejmě pornografické stránky na facebooku nevadí.





Co nemůžeme dělat my, s tím se obracíme s prosbou na čtenáře Britských listů. Prosíme, už to tady píšeme delší dobu, sdílejte sami články, které vás zaujmou, na sociálních sítích. Děkujeme.







