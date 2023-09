Ve Španělsku desítky dívek hlásí nahé fotografie vytvořené umělou inteligencí, které kolují ve škole: "Srdce se mi zastavilo"

22. 9. 2023

čas čtení 5 minut

Zatímco policie případ vyšetřuje, matky postižených se zorganizovaly, aby podnikly kroky a pokusily se zastavit odpovědné osoby, upozorňuje Manuel Viejo. Zatímco policie případ vyšetřuje, matky postižených se zorganizovaly, aby podnikly kroky a pokusily se zastavit odpovědné osoby,

Zpátky do školy. První den výuky. Isabel, které je 14 let, šla předminulé úterý na střední školu v Almendralejo (Extremadura, Španělsko), obci s téměř 30 000 obyvateli, kde se prakticky všichni znají. Toho rána vešla na školní dvůr, kde našla fámu, která se šířila od skupiny ke skupině. To bylo všechno, o čem všichni mluvili: Všude kolovaly kolem telefonů fotky nahých spolužaček. Isabel (její jméno bylo změněno na žádost matky) šla na přestávku se svými přáteli. Byli v šoku. Najednou k ní přistoupil chlapec a řekl: "Viděl jsem tvou nahou fotku."

Mladá dívka se bála. Po škole se vrátila domů a první věc, kterou udělala, bylo, že to řekla své matce. "Mami, říká se, že je tam moje nahá fotka. Že to udělali pomocí aplikace umělé inteligence. Bojím se. Některé dívky ji také dostaly." Sara, její čtyřiačtyřiceletá matka, okamžitě kontaktovala matku nejlepší kamarádky své dcery, která také právě řekla své rodině o situaci. Po rozhovoru začaly matky telefonovat. Do té doby bylo postiženo více než 20 dívek. Tehdy se matka rozhodla vytvořit skupinu na aplikaci WhatsApp, aby se všemi lépe koordinovala. V pondělí bylo ve skupině již 27 lidí.

Almendralejo má pět středních škol a nejméně ve čtyřech z nich byly šířeny obrázky nahých studentek generované umělou inteligencí. Policejní zdroje v Extremaduře uvádějí, že zatím vědí o sedmi stížnostech. Případ vyšetřuje soudní policie Almendralejo. Ve skutečnosti již identifikovali "několik" údajných autorů fotografických montáží, podle úředníků. Případ byl předán do rukou státního zastupitelství pro mladistvé.

Sara podala stížnost minulý pátek. Když dorazila na policejní stanici, narazila na jinou matku, která právě vycházela ze dveří. Fátima Gómez, 30 let, má dvanáctiletou dceru. O případu se dozvěděla minulou středu večer kolem 10:00, kdy jí zavolala matka jednoho z přátel její dcery, aby jí řekla: "Viděla jsem nahou fotku vaší dcery. Je to montáž."

Gómez utrpěla záchvat úzkosti. Později měla rozhovor se svou dcerou: "Víte něco o nahé fotografii?" Dívka neváhala. Řekla ano a ukázala své matce nedávnou konverzaci na Instagramu, kterou měla s chlapcem. V něm ji žádá, aby mu dala "nějaké peníze". Když odmítla, chlapec jí okamžitě poslal její nahou fotografii. Jediné, co mohla udělat, bylo zablokovat kontakt. Policie se domnívá, že za tímto účtem je falešný profil.

Jak se počet postižených dívek stále zvyšoval, skupina matek stále rostla. Jednou z matek je Miriam Al Adib, šestačtyřicetiletá gynekoložka. Má profil na Instagramu s více než 120 000 sledujícími. Tam minulou neděli uskutečnila živý přenos, aby promluvila o tom, co se právě stalo v jejím domě. Video má již více než 70 000 zhlédnutí. "Právě jsem se vrátil z výletu; je to velmi vážné a musím se o to podělit," říká.

Al Adib, která má čtyři dcery ve věku 12 až 17 let, řekla deníku EL PAÍS, že právě přijela z výletu z Barcelony, kam odjela přednášet o sexuálním zdraví žen. Po jídle k ní přistoupila její čtrnáctiletá dcera a řekla: "Mami, podívej se, co se stalo. Udělali to mnoha dívkám." Pak jí dívka ukázala fotku, na které je nahá. "Srdce se mi zastavilo," říká Al Adib. "Kdybych neznala tělo své dcery, tahle fotka vypadá skutečně." Poté jí dívka oznámila, že jí zavolá matka kamarádky, protože se zřejmě organizují ve skupině WhatsApp.

Matka druhé dívky jí po telefonu řekla, že je mnoho postižených. "Někteří vědí, že existují nahé fotky jejich dcer, ale nemají je," vysvětlila. Pak Al Adib řekla ostatním, že má platformu, kde by mohla natočit video vysvětlující situaci, pokusit se oslovit děti, které posílají tyto fotografie, udělat nějaký hluk. "Tohle je vesnice a my víme – víme, co se děje." Desetiminutové video, kde vypráví, co se stalo její dceři, je doprovázeno textem: "Tohle, holky, nebude tolerováno. PŘESTAŇTE S TÍM. Děvčata, nebojte se takové činy nahlásit. Řekněte to svým matkám. Postižené matky, řekněte mi, abyste mohly být ve skupině, kterou jsme vytvořili."

Reakcí byla masivní podpora pro všechny postižené matky, se soukromými a veřejnými zprávami, které je vyzývaly, aby pokračovaly a hlásily. "Ve společnosti není vše ztraceno," říká Al Adib. "Pocit, že ženy nemlčí, je fakt. Už se nestydíme. Jsme oběti a nyní můžeme mluvit, protože společnost nás podporuje. To je poselství, které jsem dala svým dcerám, a nikdy by na to neměly zapomenout."

Vyšetřování podle policejních zdrojů zůstává otevřené. Fotografie jednoho z nezletilých obsahovala stopu; to je logo Clothoffu, aplikace, která se pravděpodobně používá k vytváření obrázků. Ta propaguje své služby sloganem: "Svlékněte kohokoli s naší bezplatnou službou!"

Zdroj v angličtině: ZDE

0