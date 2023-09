Posouvání hranic lidskosti, které tak moc vypovídají o nástupu fašismu na všech frontách….

27. 9. 2023 / Pavel Veleman

Utopené děti, narychlo postavené zdi, ploty z ostnatých drátů, přeplněné koncentrační tábory a vlády soupeřící o to, která bude s migranty nakládat hůř a která jim vyhnanství a těsný únik a vyčerpávající cestu do bezpečí co nejvíce znepříjemní - všechny tyto morální nehoráznosti zajímají veřejnost ještě méně a "do zpráv" se dostanou málokdy.

(Zigmund Bauman, Cizinci před branami, 2017)





Varšavský soud se nebál a praštil ministra spravedlnosti Ziobra přes prsty. Po jeho urážlivých slovech rozhodl, že se nesmí 14 dní na sítích ani v médiích vyjadřovat k režisérce A.Holland a přirovnávat ji ke zločinným režimům. On zase zareagoval útokem.https://t.co/u8Sry5GhoR — Petr Janyška (@JanyskaPetr) September 26, 2023





Film Hranice a "neuvěřitelné verbální útoky" na Agnieszku Holland, která patří do polské a světové kinematografie stejně jako Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski a celá ta polská filmová vlna "morálního neklidu" (1976 - 1981). Nejen moji generaci formovala tato skupina polských režisérů ve filmových klubech v osmdesátých letech dvacátého století.