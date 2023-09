EU připravuje zákaz vývozu součástek, aby zablokovala používání západní technologie v ruských bezpilotních letounech

29. 9. 2023

Evropská komise vyzývá členské státy k přísněj kontrole exportu západních součástek, aby se zajistilo, že sankce nebudou obcházeny



Brusel varoval evropské společnosti a vlády, že by mohl zakázat prodej některých komponentů do Turecka a dalších zemí, odkud Írán a Rusko získávají součástky pro bezpilotní letouny a další zbraně útočící na ukrajinská města.



Připomínky Evropské komise následují po zveřejnění 47stránkového dokumentu, v němž ukrajinská vláda podrobně popisuje využití západních technologií v Rusy odpalovaných dronech a apeluje na to, aby byly rakety dlouhého doletu použity k útokům na místa výroby dronů v Rusku, Íránu a Sýrii.



V ukrajinském dokumentu, který byl v srpnu předložen vládám zemí G7, se uvádí, že v předchozích třech měsících došlo k 600 náletům na města s použitím bezpilotních letounů obsahujících západní technologie.



Jako původní výrobci identifikovaných komponent bylo uvedeno pět evropských společností včetně polské dceřiné společnosti britské nadnárodní firmy.



Nic nenasvědčuje tomu, že by se západní společnosti, jejichž součástky byly identifikovány, dopustily jakéhokoli pochybení. "Íránská výroba bezpilotních letounů se přizpůsobila a většinou využívá dostupné komerční komponenty, jejichž dodávky jsou nedostatečně kontrolovány nebo vůbec kontrolovány nejsou," uvádí se v dokumentu.



Z celních informací prý vyplývá, že "téměř veškerý dovoz do Íránu pochází z Turecka, Indie, Kazachstánu, Uzbekistánu, Vietnamu a Kostariky".



Mluvčí Evropské komise uvedl, že důkazy o tom, že komponenty jsou získávány prostřednictvím těchto zemí, ukazují, že je třeba, aby členské státy přísněji prosazovaly dodržování sankcí.



Řekl: "To znamená, že je třeba bedlivě sledovat zahraniční subjekty, které reexportují zboží, na něž byly uvaleny sankce EU, bez vědomí vývozce z EU. Pro tento scénář jsme požádali o podporu orgány třetích zemí, abychom zajistili, že se zboží vyvážené z EU do těchto zemí nedostane do Ruska.



"Zmocněnec EU pro sankce David O'Sullivan úzce spolupracuje s jurisdikcemi třetích zemí, aby zajistil, že naše sankce nebudou obcházeny."



Mluvčí uvedl, že tato iniciativa vykázala některé "první hmatatelné výsledky" a byl vypracován "prioritní seznam sankcionovaného zboží pro bojiště", "na které by podniky měly uplatňovat zvláštní náležitou péči a které třetí země nesmí vyvážet do Ruska".



Dodal: "V některých případech se však toto diplomatické úsilí může ukázat jako nedostatečné nebo k němu prostě nemusí být ochota. Pokud nic jiného nezabere, pak jedinou zbývající možností je zastavit vývoz do těchto třetích zemí právě toho konkrétního zboží, které nás nejvíce znepokojuje, a to s využitím nástroje EU proti obcházení sankcí. Tento nástroj by EU umožnil zakázat vývoz tohoto zboží do zemí, které jsou využívány k obcházení našich sankcí, a rovněž zakázat poskytování souvisejících služeb.



"Desátý balíček sankcí poprvé zahrnoval sedm íránských subjektů, které používaly komponenty EU a dodávaly Rusku vojenské bezpilotní letouny Shahed k útokům na civilní infrastrukturu na Ukrajině. To by mělo působit jako silné odstrašující opatření pro další společnosti a mezinárodní obchodníky, že obcházení vývozních omezení nebude tolerováno."



Mezi položkami vyrobenými v Evropě, které byly nalezeny v bezpilotních letounech Shahed-131 a 136 používaných Ruskem na Ukrajině, byla palivová čerpadla, tranzistory, obvody pro řízení napájení a mikroprocesory.



Stínový ministr obrany Spojeného království John Healey vyzval britskou vládu, aby v této záležitosti úzce spolupracovala s evropskou Komisí.



"Je vážně znepokojující, že se ve zbraních, které Rusko používá k brutální a nezákonné invazi na Ukrajinu, nadále objevují součástky západní výroby. Ukrajina má pravdu, když odhaluje takové technologie dvojího použití, a prioritou musí být podpora jejího boje odstraněním mezer v sankčních režimech. Vláda by měla spolupracovat se spojenci a partnery, jako je Evropská komise, aby zajistila přerušení toku součástek."



Vladyne Vlasiuk, poradce pro sankce působící v kanceláři ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského, uvedl, že současná situace ohledně součástek pro drony je "frustrující" a že lobbistické úsilí probíhá již od června.



Řekl: "Samozřejmě je těžké vysvětlit lidem na Ukrajině a vojákům v zákopech, jak je možné, že naši partneři, kteří nám tolik pomáhají, nechávají do Ruska přivážet i tu mikroelektroniku na výrobu zbraní."



Mluvčí britské vlády uvedl, že na ruskou ekonomiku uvalily "největší a nejpřísnější ekonomické sankce" a budou spolupracovat se západními partnery na zpřísnění kontrol.



