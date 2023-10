Ruská agrese na Ukrajině: "Je jen otázkou času", kdy se Ukrajina připojí k EU, říká Zelenskyj po "historickém" setkání

3. 10. 2023

čas čtení 11 minut

- Zelenskyj se setkal v Kyjevě s ministry zahraničí EU: I met with @JosepBorrellF.



I appreciate the meeting of EU foreign ministers in Kyiv that proved unity in support for Ukraine.



Continued EU military aid for Ukraine is important, both immediate and long-term, as well as financial assistance and sanctions pressure on Russia. pic.twitter.com/ZKEffK4kWp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2023 - Pokud by se republikánským zastáncům tvrdé linie podařilo zastavit americkou vojenskou pomoc, ukrajinským jednotkám by brzy došla základní munice a vybavení, což by podkopalo operace na místě a snížilo jejich schopnost bránit se ruským úderům, uvedli experti pro agenturu AFP.



USA od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 vyčlenily na bezpečnostní pomoc více než 43 miliard dolarů, ale kvůli odporu ultrapravicových republikánů Kongres v sobotu odstranil nové financování Ukrajiny z kompromisního návrhu zákona, aby se vyhnul uzavření americké vlády.



"Pro Ukrajince by bylo zničující", kdyby byla americká pomoc zastavena, řekl Mark Cancian, hlavní poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia.



"Ukrajinská armáda by oslabila a nakonec by se možná zhroutila," i když "by se mohla udržet jen v defenzivě", řekl.



"Armády v konfliktu potřebují nepřetržitý přísun zbraní, zásob a munice, aby nahradily to, co je zničeno a spotřebováno," řekl Cancian.



Pokud by byla americká pomoc zcela přerušena, dopad by nebyl bezprostřední, vzhledem k tomu, že dříve schválená pomoc je stále v přípravě.



"Trvalo by pravděpodobně několik týdnů, než bychom viděli účinky na bojišti," řekl Cancian, a Moskva by ani poté nemusela být schopna toho využít, protože "Rusové jsou v tuto chvíli dost vyčerpaní".



Mimo frontové linie by ukončení americké pomoci zanechalo mezery v ukrajinské protivzdušné obraně, která je tvořena systémy z více zemí, jež pokrývají různé výšky a musí být neustále doplňovány municí.



"Ve skutečnosti nemůžete jen tak... nahradit jeden systém jiným systémem, pokud fungují trochu odlišným způsobem a řeší odlišné hrozby," řekl James Black, zástupce ředitele skupiny pro obranný a bezpečnostní výzkum v RAND Europe.



"Pokud byste vyřadili americkou složku, pak nutně snížíte... účinnost" celého integrovaného systému, řekl.



Vyžadovalo by to "roky a desetiletí trvající úsilí, aby se Evropa dostala na místo, kde by mohla plně nahradit USA jako druh vojenské mocnosti nebo mocnosti obranného průmyslu", řekl Black.

- Ukrajina by mohla zahájit rozhovory o členství v EU ještě letos, říká Zelenskyj



Kyjev se nechal slyšet, že je "naprosto možné", že by rozhovory o členství v EU mohly začít ještě letos, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj po překvapivém setkání ministrů zahraničí EU v ukrajinském hlavním městě.



"Naším klíčovým integračním cílem je vybojovat v tomto roce rozhodnutí o zahájení jednání o členství," řekl Zelenskyj ve svém nočním projevu. "A dnes jsem na schůzkách a jednáních znovu slyšel, že je to naprosto možné."



Prezident řekl, že je "jen otázkou času", kdy Ukrajina do bloku vstoupí, a že "určitě splní" svou část přípravných prací. Dodal, že: "Ukrajina je v současné době na cestě do EU:



Naše země je v čele v ochraně samotných základů, na nichž stojí evropská jednota. Jednota moderní Evropy, která si cení lidské svobody a rovnosti národů, si cení i mezinárodního práva.



Uvedl, že předmětem jednání byla také snaha Ruska obejít mezinárodní sankce, bezpečnost v Černém moři a provoz ukrajinských přístavů a posílení ukrajinské protivzdušné obrany.





A dodal, že Itálie se zavázala k obnově katedrály v Oděse, která byla v červenci zničena ruským raketovým úderem.







- Zelenského desetibodový mírový plán je "jedinou hrou ve městě", uvedl Borrell na tiskové konferenci po jednání v Bruselu. Summit ministrů zahraničí EU byl "vysláním silné rakety Rusku, že se nenecháme zastrašit vašimi raketami ani vašimi drony", dodal.



Borrell rovněž odmítl myšlenku - kterou nedávno vyslovila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola a akademici -, že by Kyjev mohl vstoupit do EU postupně, nejprve s přístupem na jednotný trh a poté s politickou integrací. "Členství je členství," řekl Borrell. O polovičním nebo 25% členství nemůže být řeč, dodal: "Je to nejsilnější bezpečnostní závazek, který můžeme Ukrajině dát."



- Americký Pentagon varoval Kongres, že mu dochází finanční prostředky na náhradu zbraní, které USA na Ukrajinu poslaly, a byl již nucen zpomalit zásobování některých jednotek. Varování od kontrolora Pentagonu přišlo v dopise zaslaném vedoucím představitelům Kongresu a získala ho agentura Associated Press. Naléhá v něm na Kongres, aby doplnil finanční prostředky pro Ukrajinu.



- Bílý dům je v kontaktu se spojenci a partnery ohledně dalšího financování Ukrajiny a tyto rozhovory budou pokračovat, uvedla v pondělí mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. Kongres v sobotu schválil provizorní zákon, který prodloužil financování vlády o více než měsíc a zabránil uzavření vlády, ale neobsahoval žádnou novou pomoc pro Ukrajinu.



- Ukrajina obvinila Elona Muska z podpory ruské propagandy poté, co miliardář, majitel společnosti X, zveřejnil meme Zelenského s popiskem: "Když už je to pět minut a vy jste nepožádali o miliardu dolarů pomoci." "Jakékoli mlčení nebo ironie vůči Ukrajině je dnes přímou podporou ruské propagandy, která ospravedlňuje masové násilí a ničení," odpověděl na stejné platformě prezidentův poradce Mychajlo Podoljak.



- Kreml vyjádřil přesvědčení, že únava z války na Ukrajině bude v USA a Evropě narůstat, ale Washington se bude v konfliktu nadále přímo angažovat. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov komentoval rozhodnutí amerického Kongresu schválit návrh zákona o dočasném financování, který vynechává pomoc Kyjevu.



- Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v pondělí odsoudil americké vojenské výdaje na Ukrajinu jako "iracionální" a zesílil kritiku válečného úsilí, když vyzval Washington, aby věnoval více prostředků na pomoc zemím Latinské Ameriky. "Musí tedy změnit svou strategii a naučit se respektu. Není čas, aby ignorovali mexické úřady," řekl Lopez Obrador.











Podrobnosti v angličtině ZDE

uvedlo v úterý ukrajinské ministerstvo zemědělství."Nevidím žádný členský stát, který by ochabl," řekl a posílil tak páteční prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, že je přesvědčen, že Slovensko a Polsko budou i nadále podporovat boj proti Rusku, a to i přes politické váhání v obou zemích.Borrell uvedl, že EU navrhla "bilaterální obálku" v hodnotě 5 miliard eur pro ukrajinské ozbrojené síly. Země EU by vycvičily 40 000 vojáků, poskytly "speciální výcvik" pro piloty stíhaček a prohloubily vazby mezi obrannými společnostmi EU a Ukrajiny.Jeho komentáře zazněly poté, co ministři zahraničí EU jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kromě jednání v OSN to bylo poprvé, co se sešli mimo území EU, a první neformální summit, který se konal ve válečné zóně, uvedl Borrell.na jihovýchodě země, který byl rychle uhašen, uvedl Serhij Lysak, gubernátor Dněpropetrovské oblasti.Poškození výrobních zařízení v průmyslovém podniku ve městě Pavlohrad vedlo k požáru, který byl rovněž uhašen, dodal v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram., uvedl její gubernátor Vitalij Kim.Východní ukrajinská metropole Charkov postaví první plně podzemní školu v zemi, aby ochránila žáky před častými bombovými a raketovými útoky Ruska, uvedl starosta města."Takový kryt umožní tisícům charkovských dětí pokračovat v bezpečném vzdělávání tváří v tvář i v době raketových hrozeb," napsal starosta Ihor Těrechov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Zatímco mnoho škol v oblastech na frontě bylo nuceno po celou dobu války vyučovat on-line, Charkov před začátkem školního roku, který začal 1. září, zorganizoval ve stanicích metra asi 60 samostatných učeben a vytvořil tak prostor pro studium více než 1 000 dětí.Část města leží necelých 35 km od ruských hranic a je téměř denně vystavena ruským raketovým a střelným útokům, které mohou zasáhnout město dříve, než se obyvatelé dostanou do krytů.střeluUkrajina zničila 29 z 31 bezpilotních letounů vypuštěných Ruskem a jednu řízenou střelu, uvedlo v úterý její letectvo prostřednictvím agentury Reuters, přičemž většina z nich byla zaměřena na oblasti Mykolajiv a Dněpropetrovsk.Noční útoky přišly v několika vlnách a trvaly více než tři hodiny, uvedlo již dříve jižní velení ukrajinských sil.Gubernátor ruské Brjanské oblasti podle agentury Reuters uvedl, že Ukrajina v úterý ostřelovala ruskou vesnici u ukrajinských hranic kazetovou municí a poškodila několik domů.Podle předběžných informací nedošlo při ostřelování vesnice Klimovo k žádným obětem, uvedl gubernátor Alexandr Bogomaz v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Agentura Reuters nebyla schopna gubernátorovo prohlášení, které učinil bez poskytnutí vizuálních důkazů.Ukrajina obdržela kazetovou munici od Spojených států, ale zavázala se, že ji bude používat pouze k likvidaci koncentrací nepřátelských vojáků.Ruští představitelé v Brjansku a dalších regionech sousedících s Ukrajinou opakovaně obvinili Kyjev z nevybíravého ostřelování od ukrajinských ozbrojených sil.Zelenskyj, který hovořil poté, co americký Kongres vynechal válečnou pomoc Ukrajině z návrhu zákona o výdajích, rovněž zdůraznil význam "obranné podpory" pro Ukrajinu během války.