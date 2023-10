Nejen Praha, ODS vás nenávidí i v Ostravě

3. 10. 2023 / Jan Hrnčárek

čas čtení 3 minuty

ODS je strana, která nenávidí veřejný prostor. To ví nejen Pražané zavalení záplavami aut, ale nyní i ostravští občané, po té, co se vlády nad městem ujala nová koalice v čele s Janem Dohnalem (ODS). V těchto dnech například rada města projednává rozvolnění vyhlášky o nočním klidu, kdy bude možné překračovat hlukové limity namísto tří po sobě jdoucích dnů dny čtyři. Ostrava se ráda chlubí vysokým počtem kulturních akcí pod otevřeným nebem, které se odehrávají v oblasti Dolních Vítkovic v samotném srdci města. Některé věci ale zůstávají zamlčeny: kulturní kvalita většiny akcí je sporná až negativní, dotační politika neprůhledná a samozřejmě se nemluví ani o extrémní hlukové zátěži, kdy se přilehlé čtvrti po celou letní sezonu stávají prakticky neobyvatelnými. Korunou návrhu je, že možnost prodloužit schválené rušení nočního klidu bude, v tradici toho nejlepšího z ODS, záviset na individuálním posouzení, nikoliv závazné vyhlášce, čímž se otvírají dveře různým pokoutním vyjednáváním a potenciální korupci.

Aby toho nebylo málo, další překvapení v podobě akce, o kterou nikdo nestál, představil místní zastupitel za ODS Radim Ivan. Ten se před radnicí svého městského obvodu, uprostřed největšího sídliště v Ostravě, rozhodl uspořádat technoparty. Plácek kolem sousoší s názvem Komunisté, o jehož odstranění Dohnal s Ivanem dříve usilovali, byl ohrazen a vstup zpoplatněn. Veřejný prostor tak byl na devět hodin důsledně zprivatizován a akce, která podle zdůvodnění Radima Ivana měla sloužit občanům, se změnila na soukromou party přibližně 400 návštěvníků. Ironií je, že na tuto akci přispěl samotný městský obvod částkou 350 000 korun, kterou Radim Ivan, jinak zavilý nepřítel dotací, přijal. Na druhou stranu se nedá říct, že by ostatní občané byli o zážitek ochuzeni. Devítihodinová decibelová nálož byla slyšet až do sousední čtvrti Vítkovice. Následoval zvýšený počet stížností, podnětů a několik občanů se dostavilo „poděkovat“ na radnici osobně.

Radim Ivan se v ospravedlnění akce zaklíná buzzwordy jako je podnícení diskuze o nevyužitém veřejném prostoru, o možnosti uspořádat akci i pro mladé nebo pro okrajové kulturní skupiny. Těžko říct, nakolik to myslí upřímně a nakolik se jednalo jen o potrollení místa, které mu kvůli svému názvu už dlouho leží v žaludku.

Podstata problému je totiž úplně jinde. Veřejný prostor je křehkým amalgámem nekonečného množství skupin, mladých i starých, technařů i lidí, kteří techno nenávidí a chtějí si jen doma vklidu vypít kafe. Přičemž v právu jsou obě strany, každá ale podle jiných paragrafů. Důležité totiž je, že využití veřejného prostoru nemůže a nesmí být diktováno zrovna dominující skupinou, jakkoliv je přesvědčena o vlastní pravdě. Obhajování opaku pomocí módních termínů situaci nezlepší a jen dále devalvuje diskuzi a to až k její paralýze. To, co mělo být námětem hovoru o jednom nevyužitém plácku uprostřed Ostravy se vinou agresivní sebestředné argumentace a neschopnosti (nebo neochotou) předvídat důsledky stalo zákopovou válku, která povede k zamrznutí současného úpadku. Nabízí se přirovnání k současné politické situaci, ale to už přesahuje vtipnou historku o jedné nepovedené technoparty uprostřed obytné čtvrti.

P.S.: vyjádření Jana Dohnala se na přímý dotaz a opakované urgence nepovedlo sehnat.

3