ODS reaguje: Zaujmout v magazínu který nikdo nečte, vyžaduje agresivní rétoriku

4. 10. 2023 / Jan Hrnčárek

čas čtení 1 minuta

s článkem o neschopnosti tolerovat jiné než vlastní zájmy ve veřejném prostoru jsem se konečně dočkal reakce. Ještě dříve, než reakci zveřejním, cítím nutnost zdůraznit, že tato reakce přišla až po zveřejnění předmětného článku a opět zcela míjí předmět problému. Což asi není překvapením, když samotný primátor třetího největšího města české republiky přiznává, že není schopný dočíst nepříjemný (jiný) názor. O kvalitě argumentace si čtenář udělá názor sám. V souvislostio neschopnosti tolerovat jiné než vlastní zájmy ve veřejném prostoru jsem se konečně dočkal reakce. Ještě dříve, než reakci zveřejním, cítím nutnost zdůraznit, že tato reakce přišla až po zveřejnění předmětného článku a opět zcela míjí předmět problému. Což asi není překvapením, když samotný primátor třetího největšího města české republiky přiznává, že není schopný dočíst nepříjemný (jiný) názor. O kvalitě argumentace si čtenář udělá názor sám.

Reakce z ODS:





„Dobrý den, už jen titulek článku odporuje dobrým mravům.

Jen ve větě: „Některé věci ale zůstávají zamlčeny: kulturní kvalita většiny akcí je sporná až negativní, dotační politika neprůhledná a samozřejmě se nemluví ani o extrémní hlukové zátěži, kdy se přilehlé čtvrti po celou letní sezonu stávají prakticky neobyvatelnými.“ je několik zjevných lží, což svědčí o velmi nízké úrovni celého článku.

Lži:

Ad1) kulturní kvalita většiny akcí je sporná – vy budete patřit k těm, co mají recept na „pravdu“ a rozhodují o tom co je správné a co ne

Ad2) dotační politika neprůhledná – máme kulturní komisi se zastoupením externích odborníků z kulturní obce, neprůhlednost vypadá vážený pane úplně jinak

Ad3) neobyvatelné čtvrtě asi nemyslíte vážně ani vy, ale chápu že zaujmout v magazínu který nikdo nečte, vyžaduje agresivní rétoriku

Zbytek článku jsem s dovolením již ani nedočetl. Pravděpodobně bych na vašem místě nečekal žádné další reakce z mé strany na další vylhané články. S přáním pěkného dne. Jan Dohnal"







