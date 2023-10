Pád letadla, při kterém zahynul šéf organizace Wagner, způsobil výbuch granátu, tvrdí Putin

6. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Ruský prezident tvrdí, že Jevgenij Prigožin byl pod vlivem drog, když v srpnu zemřel při výbuchu v soukromém letadle na lince z Moskvy do Petrohradu.



Vladimir Putin prohlásil, že havárii letadla, při níž zahynul Jevgenij Prigožin, způsobily ruční granáty vybuchující uvnitř letadla, a naznačil, že šéf Wagneru mohl být pod vlivem drog.





Prigožin zahynul při havárii svého služebního letadla 23. srpna, dva měsíce poté, co zorganizoval přerušenou vzpouru proti ruským vojenským velitelům, při níž jeho žoldnéřské oddíly Wagner krátce ovládly jižní město Rostov a postupovaly směrem k Moskvě. Zahynuli také dva další vrchní velitelé letadla Wagner, čtyři Prigožinovi osobní strážci a tříčlenná posádka.

Při svém prvním komentáři k příčině havárie Putin prohlásil, že letadlo bylo vyhozeno do povětří zevnitř, a uvedl, že mu to před několika dny oznámil šéf ruského vyšetřovacího výboru.



"V tělech obětí havárie byly nalezeny střepiny ručních granátů," řekl Putin na setkání thinktanku Valdajský diskusní klub v černomořském letovisku Soči.



"Nedošlo k žádnému vnějšímu dopadu na letadlo - to je již zjištěný fakt," řekl Putin a popřel tak zprávy západních zpravodajských služeb, podle nichž byla pravděpodobnou příčinou havárie bomba.



Putin neupřesnil, jak mohly granáty na palubě vybuchnout, ale naznačil, že při havárii mohly hrát roli alkohol a drogy.



"Bohužel nebylo provedeno žádné vyšetření, které by určilo přítomnost alkoholu nebo drog v krvi obětí," řekl Putin.



"I když víme ... že FSB objevila nejen 10 miliard rublů v hotovosti, ale také 5 kg kokainu," dodal s odkazem na stohy peněz a drog, které bezpečnostní služby údajně objevily při prohlídce Prigožinova sídla po jeho neúspěšné vzpouře.



Putin označil ruskou zkušenost s Wagnerem za "neobratnou" a uvedl, že tato skupina se neopírá o ruské zákony, ale vznikla "z nutnosti". Řekl, že v Rusku "neexistují soukromé vojenské společnosti", protože neexistuje zákon, který by je reguloval.



Putin dále uvedl, že "několik tisíc vojáků" skupiny Wagner podepsalo smlouvy s ruským ministerstvem obrany. Tyto komentáře pronesl několik dní poté, co se ruský prezident setkal s bývalým vysokým velitelem skupiny Wagner, aby s ním projednal, jak nejlépe změnit účel této nechvalně proslulé polovojenské skupiny po smrti jejího zakladatele.



Minulý týden ukrajinští představitelé uvedli, že někteří bývalí bojovníci skupiny Wagner se vrátili na bojiště, ale působí jako součást pravidelné armády a nepřipojili se k ní jako samostatná jednotka.







Podrobnosti v angličtině ZDE



