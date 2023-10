Válka mezi Izraelem a Hamásem: Hamás překvapen rozsahem "zisků" v Izraeli; Izrael znovu získal kontrolu nad hraničním plotem v Gaze

10. 10. 2023

Vysoký představitel Hamásu prohlásil, že izraelská armáda je "papírový tygr"; Izrael znovu získal kontrolu nad hraničním plotem v Gaze, sděluje IDF



- Izraelské nálety na pásmo Gazy srovnaly se zemí 790 obytných domů a vážně poškodily 5 330 bytů, uvedl v úterý brzy ráno Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. Poškození tří vodovodních a kanalizačních zařízení přerušilo dodávky vody pro 400 000 lidí.



- Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že od soboty si izraelské nálety vyžádaly nejméně 687 mrtvých a 3 726 zraněných Palestinců.

Podle zpráv médií a výpovědí svědků byly mezi napadenými místy bytové domy, mešita a nemocnice, zničeny byly i některé silnice a domy.



Podle agentury Reuters Izrael rovněž bombardoval sídlo soukromé palestinské telekomunikační společnosti, což by mohlo ovlivnit provoz pevných telefonních linek, internetu a mobilních telefonů v blokované enklávě.



Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla cíle v pásmu Gazy z moře i ze vzduchu, včetně skladu zbraní, který podle ní patřil Islámskému džihádu, a cílů Hamásu podél pobřeží Gazy.



Mluvčí Hamásu Abú Ubajda v pondělí vydal hrozbu, že po překvapivém útoku v sobotu ráno zabije Izraelce mezi zajatci. Podle agentury Reuters uvedl, že Hamás zabije jednoho izraelského zajatce za každý izraelský nálet na civilní dům bez varování a vraždu odvysílá. Na tuto konkrétní hrozbu izraelská armáda bezprostředně nereagovala.



- Hamás je překvapen rozsahem "zisků" v Izraeli



Hamás je připraven vést s Izraelem dlouhou válku a využije desítky rukojmích zadržovaných v Gaze k tomu, aby zajistil propuštění Palestinců zadržovaných v Izraeli a v zámoří, prohlásil vysoce postavený člen této militantní skupiny.



V rozhovoru pro tiskovou agenturu Associated Press Ali Barakeh, člen exilového vedení skupiny v Bejrútu, uvedl, že Hamás má arzenál raket, který vydrží dlouho.



"Na tuto válku jsme se dobře připravili a vypořádali se se všemi scénáři, dokonce i se scénářem dlouhé války," řekl a dodal, že Hamás použije rukojmí, aby zajistil propuštění lidí zadržovaných v izraelských věznicích a dokonce i některých Palestinců vězněných ve Spojených státech.



Barakeh uvedl, že o sobotním vpádu do Izraele věděl jen malý počet vrchních velitelů uvnitř Gazy a že ani nejbližší spojenci skupiny nebyli o načasování předem informováni. Popřel zprávy, že útok pomáhali plánovat íránští bezpečnostní činitelé.



Dodal však, že spojenci jako Írán a libanonský Hizballáh "se připojí k boji, pokud bude Gaza vystavena vyhlazovací válce".



Řekl, že i Hamás byl šokován rozsahem operace, a uvedl, že očekával, že Izrael útoku zabrání nebo ho omezí. "Byli jsme překvapeni tímto velkým kolapsem," řekl Barakeh. "Měli jsme v plánu dosáhnout nějakých zisků a vzít zajatce, abychom je vyměnili. Tato armáda je papírový tygr."



- Izraelská armáda v úterý uvedla, že se operativci Hamásu "nemají v Gaze kam schovat" a že její letectvo provádí intenzivní nálety ve vlnách každé čtyři hodiny.



V dalším vývoji izraelská armáda uvedla, že na severu, kde sousedí s Libanonem a Sýrií, nedochází k žádným událostem. Včera Izrael uvedl, že jeho síly zahnaly ozbrojence přecházející z Libanonu - incident, který zvýšil možnost otevření druhé fronty konfliktu.



- Čína se snaží ověřit a potvrdit informace o údajných čínských občanech zabitých v konfliktu v Izraeli, uvedlo v úterý podle agentury Reuters ministerstvo zahraničí.



- Francie a Španělsko jsou proti pozastavení pomoci EU Palestincům



Úřadující španělský ministr zahraničí José Manuel Albares v úterý prohlásil, že jeho vláda je proti navrhovanému pozastavení pomoci EU Palestincům.



"Tato spolupráce musí pokračovat, nemůžeme zaměňovat Hamás, který je na seznamu teroristických skupin EU, s palestinským obyvatelstvem, palestinskou samosprávou nebo organizacemi OSN na místě," řekl podle agentury Reuters Albares v rozhovoru pro španělský rozhlas.



Dodal, že Palestinci budou v blízké budoucnosti pravděpodobně potřebovat další pomoc.



Jeho názory podpořilo i francouzské ministerstvo zahraničí, které dnes ráno vydalo v Paříži prohlášení, v němž se uvádí: ,,V Paříži se v posledních dnech objevilo několik zpráv, které se týkají pomoci: "Nejsme pro pozastavení pomoci, která přímo prospívá palestinskému lidu, a včera jsme to dali Evropské komisi jasně najevo."





Ministři zahraničních věcí EU se k této otázce sejdou v úterý odpoledne.





- Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla cíle v Pásmu Gazy z moře i ze vzduchu, včetně skladu zbraní, který podle ní patřil Islámskému džihádu, a cílů Hamásu na pobřeží Gazy.





- V Izraeli proběhla klidnější noc se dvěma přestřelkami na periferii Gazy. Podle mluvčího IDF je nyní celý obvodový plot bezpečný. Nově uváděný údaj je přibližně 1 500 bojovníků Hamásu zabitých uvnitř Izraele od soboty.



- V Gaze došlo přes noc ke stovkám úderů na výškovou čtvrť Rimal. Mluvčí IDF uvedl, že se "připravuje infrastruktura pro další možnosti", a dodal: "Rozsah je větší než dříve a závažnější. Nebude to čisté."



- Hamás je připraven vést s Izraelem dlouhou válku a využije desítky rukojmích zadržovaných v Gaze k tomu, aby zajistil propuštění Palestinců zadržovaných v Izraeli a v zámoří, uvedl vysoce postavený člen militantní skupiny. V rozhovoru pro tiskovou agenturu Associated Press Ali Barakeh, člen exilového vedení skupiny v Bejrútu, řekl, že Hamás má arzenál raket, který vydrží dlouho.



Barakeh uvedl, že i Hamás byl šokován rozsahem operace, a řekl, že očekával, že Izrael útoku zabrání nebo ho omezí. "Byli jsme překvapeni tímto velkým kolapsem," řekl Barakeh. "Měli jsme v plánu dosáhnout nějakých zisků a vzít zajatce, abychom je vyměnili. Tato armáda byla papírovým tygrem."



- Izraelské obranné síly oznámily, že přes noc bylo v Gaze zasaženo více než 200 cílů. "V posledních hodinách zaútočily bojové letouny a plavidla IDF na mnoho cílů teroristických organizací v celém pásmu Gazy. Desítky stíhacích letounů zaútočily v noci na více než 200 cílů v celé čtvrti Rimal a Chán Júnis," uvádí se v příspěvku na X doplněném videem ukazujícím zničené budovy.



- Izraelská armáda informovat 100 rodin, jejichž blízcí jsou rukojmími. Deník Times of Israel uvádí, že se policisté chystají informovat 100 rodin o tom, že jejich blízcí byli zajati Hamásem a jsou drženi v Gaze. S odvoláním na izraelský armádní rozhlas o tom informují Times of Israel. "Izraelské obranné síly dnes vysílají důstojníky, aby informovali více než 100 izraelských rodin, že jejich příbuzní jsou zadržováni v Gaze Hamásem". Dále dodává, že "velvyslanec OSN Gilad Erdan sdělil CNN, že Izrael odhaduje, 'že se jedná o 100-150 osob'".



- Podle rakouského ministerstva zahraničí mohou být mezi unesenými i tři rakouští občané. Tři rakousko-izraelští občané s dvojím občanstvím by mohli být mezi těmi, které Hamás unesl při sobotním útoku, uvedlo ministerstvo, ale dodalo, že to nemá oficiálně potvrzeno.



- Osmnáct Thajců bylo zabito v konfliktu mezi Izraelem a ozbrojenci Hamásu, uvedla v úterý vláda království, přičemž předchozí počet obětí byl 12. Mluvčí ministerstva zahraničí uvedl, že devět thajských občanů bylo zraněno a jedenáct zajato jako rukojmí. V Izraeli pracuje přibližně 30 000 Thajců.



- Spojené státy již začaly Izraeli dodávat munici a vojenské vybavení, uvedl v pondělí Bílý dům, zatímco Pentagon přezkoumává své zásoby, aby zjistil, co ještě může rychle poslat na podporu svého spojence v tři dny trvající válce s Hamásem. John Kirby, mluvčí Rady pro národní bezpečnost, v pondělí večer potvrdil, že první várka vojenské pomoci po násilném útoku ozbrojenců Hamásu "míří" do Izraele.



- Počet palestinských obětí izraelských protiútoků vzrostl na více než 680, informovalo ministerstvo zdravotnictví v Gaze.



- Podle izraelských úřadů je počet obětí více než 900.







