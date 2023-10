NYT: Vysvětlení americké pomoci Ukrajině a kdy by mohla skončit

9. 10. 2023

Prezident Biden prohlásil, že Spojené státy budou pomáhat Ukrajině v boji proti Rusku "tak dlouho, jak to bude nutné". Podpora republikánů pro pokračování pomoci však klesla, píše New York Times.



Miliardy dolarů americké vojenské a hospodářské pomoci umožnily Ukrajině odrazit ruskou invazi, ale o budoucnosti této podpory jsou nyní vážné pochybnosti.



Kongres minulý měsíc schválil provizorní dohodu o zachování provozu federální vlády, ale vyloučil žádost prezidenta Bidena o poskytnutí dalšího kola financování Ukrajiny. Zatímco Sněmovna reprezentantů rozhoduje o tom, kdo bude jejím příštím předsedou, někteří republikáni se staví proti posílání dalších peněz Kyjevu.



Představitelé americké vlády upozorňují, že pomoc je pro přežití Ukrajiny klíčová, a tvrdí, že studují možnosti, pokud by Kongres americkou podporu zemi zastavil nebo snížil.



Kolik peněz Spojené státy dosud Ukrajině poskytly?



Kongres schválil v reakci na ruskou invazi v únoru 2022 přibližně 113 miliard dolarů.



Téměř 62 miliard dolarů z toho šlo na ministerstvo obrany. Dalších 32,5 miliardy dolarů bylo přiděleno americké Agentuře pro mezinárodní rozvoj.



Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia většina ostatních peněz putovala na ministerstvo zahraničí spolu s dalšími ministerstvy a agenturami.



Ne všechny peníze byly vynaloženy přímo na Ukrajinu. Část z nich pomohla posílit jiné evropské země proti další ruské vojenské agresi, politickému vměšování a dezinformačním kampaním.



A část šla na pokrytí vyšších výdajů amerického ministerstva obrany, například na nové rozmístění amerických vojáků v Evropě.



Co se stane, pokud Kongres neschválí více peněz pro Ukrajinu?



Z vojenského hlediska má Ukrajina určitý prostor: Podle předchozích zákonů o výdajích schválených Kongresem může Biden stále čerpat asi 5,6 miliardy dolarů v materiálech z armádních rezerv (hlavně díky účetní chybě Pentagonu, která nadhodnotila pomoc, která již na Ukrajinu odešla).



Rozdělený Kongres



Pro kontext: podle ministerstva zahraničí stačilo červnové čerpání 500 milionů dolarů na financování vozidel Bradley a Stryker, munice protivzdušné obrany, dělostřelectva, raketových systémů s vícenásobným odpalováním, protitankových zbraní, protiradiolokačních střel a přesné letecké munice.



Pozastavení nového financování nemá vliv na stávající kontrakty Pentagonu v rámci Iniciativy na podporu bezpečnosti Ukrajiny. To znamená, že nové zbraně a vybavení budou na Ukrajinu dodávány i v následujících měsících a letech.



V květnu ministerstvo obrany oznámilo, že na výrobu položek pro Ukrajinu, jako jsou rakety HIMARS, taktická vozidla, radary, munice a mnoho dalších, bylo nasmlouváno 5,6 miliardy dolarů.



"Neschopnost Kongresu financovat nový balíček právě teď neblokuje okamžitě finanční a vojenskou pomoc Ukrajině, protože mnoho miliard na obrannou pomoc je již připraveno pro střednědobé a dlouhodobé kontrakty," řekl Eric Ciaramella, bývalý ředitel Rady národní bezpečnosti pro Ukrajinu, který je nyní vedoucím pracovníkem Carnegie Endowment for International Peace. "A tak i v případě, že Kongres nebude schopen financovat nový balíček, bude americká obranná podpora Ukrajině pokračovat."



Větší starosti může působit ekonomická a humanitární pomoc. Není jasné, zda má Bidenova administrativa k dispozici nějaké zbývající prostředky, které by mohla využít na podporu ukrajinského federálního rozpočtu a na uspokojení potřeb milionů uprchlíků v zemi. Americká agentura pro mezinárodní rozvoj na žádost o komentář nereagovala.



Američtí a evropští představitelé tvrdí, že pokud americká pomoc zcela skončí, Evropa by mohla část prostředků, zejména na ekonomické a humanitární potřeby, nahradit.



Evropa by se však jen těžko vyrovnala schopnosti Spojených států rychle vyrábět velké množství výzbroje.





"Bez silného amerického závazku to nezvládneme," řekl minulý týden v rozhovoru Anders Fogh Rasmussen, bývalý generální tajemník NATO.





Další vývoj částečně závisí na tom, jak republikáni ve Sněmovně reprezentantů vyřeší politické spory, které v úterý vedly k odvolání Kevina McCarthyho z funkce předsedy. Někteří z republikánů, kteří McCarthyho sesadili, ho označili za příliš vstřícného k výdajům na Ukrajinu. A přinejmenším jeden z významných kandidátů na jeho místo, republikán Jim Jordan z Ohia, prohlásil, že jako předseda Sněmovny reprezentantů by návrh zákona o financování Ukrajiny nepředložil.



Je možné, že demokraté by mohli republikány přesvědčit k jednání vlastními politickými ústupky, například splněním některých požadavků na tvrdší opatření k omezení nelegální migrace přes americko-mexickou hranici.



Jak byly peníze na Ukrajinu dosud využity?



Kongres poskytl Bidenově administrativě značnou flexibilitu v tom, kdy a jak může vyčleněných 113 miliard dolarů utratit.



Podle ministerstva zahraničí Spojené státy vynaložily na vojenskou pomoc Ukrajině téměř 44 miliard dolarů.



Biden mnohokrát využil prezidentskou pravomoc k rychlému dodání zbraní na Ukrajinu. To Pentagonu umožňuje posílat dělostřelecké granáty, obrněná vozidla, rakety a další vybavení ze zásob americké armády. Pentagon pak uzavírá smlouvy s domácími výrobci zbraní na doplnění zásob za peníze přidělené Kongresem.



Ministerstvo obrany rovněž vypsalo zakázky na výrobu nových zbraní a munice určených pro Ukrajinu v rámci Iniciativy pro podporu bezpečnosti Ukrajiny.



Spojené státy poslaly obrovské částky, aby udržely ukrajinskou vládu nad vodou uprostřed hospodářského rozvratu způsobeného ruskou invazí. Americká agentura pro mezinárodní rozvoj vynaložila na tzv. přímou rozpočtovou podporu Ukrajiny více než 13 miliard dolarů. Tyto peníze, poskytované prostřednictvím Světové banky, umožnily Kyjevu financovat takové věci, jako jsou důchody, školy a další základní služby v době ekonomického stresu způsobeného válkou.



Proč se o tuto pomoc nyní vede politický boj?



Několik republikánských prezidentských kandidátů - včetně bývalého prezidenta Donalda Trumpa - trvá na tom, že peníze pro Ukrajinu by bylo lepší vynaložit na domácí priority, jako je kontrola amerických hranic na jihu země.







Zdroj v angličtině ZDE

To je otázka, o které v posledních dnech diskutují představitelé administrativy.Biden prosazuje postupný přístup a žádá Kongres o 24 miliard dolarů, které by Ukrajině vystačily na několik příštích měsíců, v naději, že to bude pro zákonodárce přijatelnější varianta.Avšak skutečnost, že Kongres o této žádosti před koncem fiskálního roku nejednal, posílila na Kapitolu touhu vyhnout se opakovaně politicky sporným bojům, což vytváří tlak na Bidena, aby usiloval o větší balík pomoci, který by Ukrajinu udržel až do amerických prezidentských voleb v roce 2024.