Válka mezi Izraelem a Hamásem: Dokud nebudou osvobozeni rukojmí, nebude do Gazy dodávána elektřina, voda ani palivo, říká izraelský ministr

12. 10. 2023

- Mluvčí IDF uvedl, že bojovníci Hamásu se stále pokoušejí proniknout do Izraele



- Izraelský ministr říká, že dokud nebudou osvobozeni rukojmí, do Gazy nepůjde elektřina, voda ani pohonné hmoty



Izraelský ministr energetiky Israel Katz právě napsal na Twitter:



"Humanitární pomoc do Gazy? Nebude zapnut žádný elektrický vypínač, nebude otevřen žádný vodovodní hydrant a nevjede žádný kamion s palivem, dokud nebudou unesení Izraelci vráceni domů. Humanitarismus za humanismus. A nikdo nám nebude kázat morálku."

- Počet obětí v Gaze stoupl na více než 1 200. Počet mrtvých v Gaze se ve čtvrtek brzy ráno zvýšil na 1 200, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví, včetně 51 lidí zabitých při útoku, který izraelská armáda označila za rozsáhlý v hodinách před rozedněním. Nejnovější izraelský počet obětí činí 1 200.

- Izraelští osadníci zabili dva Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.



Svědci agentuře Reuters sdělili, že otec a syn byli zastřeleni, když osadníci zahájili palbu na pohřbu čtyř Palestinců, kteří byli ve středu zabiti ozbrojenými osadníky a izraelskými vojáky ve vesnici Kusra nedaleko severního města Nábulus.



- Podle OSN bylo více než 338 000 lidí nuceno opustit své domovy v Pásmu Gazy, protože na tuto palestinskou enklávu stále dopadá silné izraelské bombardování. "Masové vysídlování v celém pásmu Gazy pokračuje," uvedla humanitární agentura OSN OCHA v prohlášení zaslaném ve čtvrtek. Do středečního pozdního večera se počet vysídlených osob v Gaze zvýšil o dalších 75 000 osob oproti údaji uvedenému o 24 hodin dříve a dosáhl 338 934 osob, uvedla.

- Izrael potvrdil totožnost 97 rukojmích zadržovaných v Gaze



Izraelský vojenský mluvčí uvedl, že vláda byla schopna potvrdit totožnost 97 osob, které byly v Gaze zajaty jako rukojmí při sobotním útoku Hamásu.



"Armáda se připravuje na další fázi války," řekl Daniel Hagari na televizním tiskovém brífinku a dodal, že od soboty bylo zabito 222 vojáků.



Předpokládá se, že více než 100 lidí bylo zajato.

- Novinářka deníku Guardian Lili Bayerová hovořila v sídle NATO s izraelským velvyslancem při EU a NATO Haimem Regevem.



Hovořili spolu poté, co izraelský ministr obrany Yoav Gallant dnes ráno informoval své kolegy z NATO prostřednictvím videokonference.



"Hlavním poselstvím ministra bylo, že šlo o divoký útok, brutální útok teroristů - Hamás je ISIS - a očekáváme plnou podporu," řekl velvyslanec.



"Od NATO jako od NATO nežádáme konkrétní věci," dodal.



"Šlo o to," řekl velvyslanec, "podělit se s NATO o to, čemu Izrael čelí od začátku, od sobotního rána - a ministr se na to zaměřil, protože je důležité pochopit, proti komu stojíme."



"Je to černé na bílém," trval na svém. "Izrael bojuje proti teroristické skupině - ne proti někomu jinému."



Regev uvedl, že izraelský ministr obrany se před svými protějšky z NATO zmínil o tom, že Írán podporuje a financuje Hamás, ale že těžištěm krátké diskuse byla Gaza.



Ministrům bylo promítnuto video ukazující zvěrstva, řekl.



Velvyslanec Regev uvedl, že podle jeho názoru měl Izrael na setkání silnou podporu.



"Rádi bychom viděli prohlášení NATO - silné prohlášení, silnou podporu," řekl.



"Pro nás bylo nesmírně důležité, že ministři obrany uslyší z první ruky, co se stalo," dodal.



Na otázku, zda Izrael požádal některé konkrétní členy NATO - kromě USA - o vybavení nebo munici, velvyslanec odpověděl: "Izrael je silná země."



"V tuto chvíli máme všechny prostředky, které potřebujeme," řekl s tím, že s výjimkou USA Izrael o konkrétní pomoc nežádá.



- Společnost Elona Muska, která provozuje Twitter, reagovala na varování EU ohledně údajného šíření nelegálního obsahu a dezinformací v souvislosti s útokem Hamásu na Izrael a trvala na tom, že z platformy odstraňuje falešné zprávy a účty.



Ve třístránkovém dopise své výkonné ředitelky Lindy Yaccarino společnost X uvedla, že od útoku "přijala opatření k odstranění nebo označení desítek tisíc obsahů" a "odstranila stovky účtů na platformě spojených s Hamásem".



Yaccarino dodala, že "reagovala na 80 žádostí o odstranění obsahu z EU v požadovaných lhůtách".



Izraelská společnost Cybara, která se zabývá zpravodajstvím o hrozbách, naznačila větší rozsah nelegálního obsahu, který zachvátil sociální média, a identifikovala "desítky tisíc falešných profilů" na platformách X, Facebook, Instagram a TikTok během 48 hodin po útoku na Hamás.



Ze 162 000 nalezených profilů bylo 40 695 falešných.



Yaccarino reagovala na požadavek evropského komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona, aby společnost X do 24 hodin podala zprávu o zavedených opatřeních proti nelegálnímu obsahu.



EU má nové rozsáhlé pravomoci, kterými poprvé donutila technologické společnosti, aby odpovídaly za legálnost svého vlastního obsahu podle zákona o digitálních službách.



Citoval zprávy o "falešných a zmanipulovaných snímcích a faktech", které kolují na platformě, včetně "přepracovaných starých snímků z nesouvisejících ozbrojených konfliktů" a "vojenských záběrů, které ve skutečnosti pocházejí z videoher".



- Mluvčí izraelských ozbrojených sil podplukovník Richard Hecht právě hovořil s médii.



Hecht uvedl, že údery na Gazu včera večer byly zaměřeny na příslušníky elitních jednotek Hamasu Nakhba. Řekl také, že izraelská rozvědka se zaměřuje na identifikaci bojovníků, kteří vpád zinscenovali, "po výslechu zajatých osob".



Hecht uvedl, že IDF se hodlá zaměřit na vysoké vedení Hamásu, a to nejen na jeho vojenské křídlo, ale také na politické představitele, kteří působí ve vládních institucích.



Bojovníci Hamásu se podle něj stále pokoušejí dostat na izraelské území po moři. "Zachytili jsme několik námořních cílů."





IDF stále zajišťují pohraniční oblast kolem Gazy, "staví malé barikády s tanky a krytím, aby pomalu zajistily hranici.





Každý, kdo se přiblíží k hranicím Gazy, "bude zastřelen", řekl Hecht. Kdokoli. Nikdo nepůjde dovnitř, nikdo nepůjde ven."



IDF se "připravují na další fáze války", ale jakékoliv rozhodnutí ohledně pozemní invaze pochází od vlády.



Pokud jde o náznaky leteckého vpádu, k němuž došlo včera večer z Libanonu, Hecht popsal zprávy, že kluzáky nebo drony vstoupily do izraelského vzdušného prostoru v důsledku "lidské chyby".



IDF rozšířily a zintenzivnily rozsah své bombardovací kampaně v Gaze, Hecht uvedl, že "neprovádíme pouze kobercové nálety, i když jsou lidé, kteří by to rádi viděli. Nejdeme po žádném cíli, který není založen na zpravodajských informacích. Ano, je to větší, než viděli dříve, Pokud se někde ukrývá nějaká osoba, oznámíme to a lidé, kteří chtějí odejít, odejdou. Rozsah a dosah bude velmi závažný."



Na otázku, jak mohou IDF informovat lidi v Gaze, když v oblasti není elektřina a telefonní spojení je velmi slabé, Hecht odpověděl: "Oznamování probíhá prostřednictvím telefonátů, sociálních médií, a tak to děláme právě teď. Existuje také možnost poslat (vystřelit) malou munici na střechu nebo na perimetr, pak lidé vědí, že je to znamení, aby se přesunuli."





- Německý kancléř Scholz potvrdil pozastavení rozvojové pomoci



Scholz potvrdil, že Německo pozastaví veškerou rozvojovou pomoc palestinským územím, dokud nebude dokončena revize, která má zajistit, aby co nejlépe sloužila regionálnímu míru a bezpečnosti Izraele.



"Naším měřítkem bude, zda a jak tyto projekty nejlépe slouží míru v regionu a bezpečnosti Izraele," řekl Scholz. "Dokud nebude přezkum dokončen, nebudeme poskytovat žádné nové zdroje na rozvojovou spolupráci."



Dodal: "Bohužel můžeme předpokládat, že utrpení civilního obyvatelstva v pásmu Gazy pravděpodobně dále poroste - ale i to je vina Hamásu a jeho útoků na Izrael."



- Německý kancléř Scholz prohlásil, že pracuje na osvobození všech rukojmích



Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že v úzké koordinaci s Izraelem pracuje "s plnou silou" na osvobození všech rukojmích a bude spolupracovat s regionálními mocnostmi ve snaze zabránit dalšímu šíření násilí.



"Jsem v úzkém kontaktu s egyptským prezidentem Sísím, který má kanály do Gazy. Dnes budu hovořit s tureckým prezidentem Erdoganem a přijmu katarského emíra," uvedl. "Všichni tři mohou sehrát důležitou roli při deeskalaci situace."



- V důsledku nepokojů v Izraeli bylo zajato celkem 16 thajských občanů, uvedlo ve čtvrtek tamní ministerstvo zahraničí a přidalo na seznam další dvě osoby.



- Berlín umožní Izraeli používat dva bezpilotní letouny Heron, které v zemi používá německé letectvo, uvedl ve čtvrtek německý ministr obrany Boris Pistorius před zasedáním NATO v Bruselu.



"Poskytneme dva drony, o které Izraelci požádali. Kromě toho existují první požadavky na munici a na lodě, které nyní s Izraelci projednáme," řekl Pistorius a dodal: "Stojíme na straně Izraele."



- Společnost Norwegian Air zrušila evakuační let kvůli chybějícímu pojištění



Letecká společnost Norwegian Air ve čtvrtek zrušila plánovaný evakuační let z Tel Avivu do Osla z důvodu nedostatečného pojistného krytí, uvedl dopravce.



Letecká společnost měla ve čtvrtek večer odletět ze země s Nory a dalšími severskými občany, kteří uvízli v Izraeli. Let byl odložen již ve středu.



"Důvodem je, že pojišťovna, kterou Norwegian a řada dalších leteckých společností využívá, již nekryje lety do Tel Avivu," uvedl Norwegian v prohlášení.



Letecký průmysl v posledních dnech čelil varování ohledně pojistného krytí v souvislosti s víkendovými útoky.



Společnost Norwegian uvedla, že spolupracuje s norským ministerstvem zahraničí na nalezení jiných řešení.



V úterý zrušila pravidelné lety ze švédského a dánského hlavního města do Tel Avivu až do 19. prosince.



- Izrael provedl "rozsáhlý" úder na Gazu. Ve čtvrtek kolem půl páté ráno izraelská armáda oznámila, že provádí "rozsáhlý úder" na cíle patřící Hamásu v Gaze. Podrobnosti neuvedla. Média Hamásu uvedla, že při izraelských náletech bylo zabito 15 Palestinců a několik jich bylo zraněno.



Palestinský prezident Mahmúd Abbás se v pátek setká s americkým ministrem zahraničí Antoniem Blinkenem, uvedl ve čtvrtek brzy ráno palestinský představitel. Generální tajemník výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Husajn aš-Šajch na komunikační platformě X rovněž uvedl, že Abbás se ve čtvrtek v Ammánu setká s jordánským králem Abdulláhem.











Červený kříž tvrdí, že je v kontaktu s Hamásem a Izraelem kvůli rukojmím. Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) je v kontaktu s Hamásem a Izraelem, aby se pokusil vyjednat propuštění rukojmích zajatých v Gaze, uvedla skupina ve čtvrtek. "Jako neutrální zprostředkovatel jsme připraveni provádět humanitární návštěvy; usnadnit komunikaci mezi rukojmími a rodinnými příslušníky; a usnadnit případné propuštění," uvedl v prohlášení Fabrizio Carboni, regionální ředitel MVČK pro Blízký a Střední východ.



