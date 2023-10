Civilizovaná pravidla vedení války, která vznikla po roce 1945, jsou porušována - a to nejen na Blízkém východě

13. 10. 2023

Světová dohoda o ochraně civilistů nebyla nikdy dokonalá. To však není omluvou pro to, aby od ní vedoucí představitelé Ruska, USA a Spojeného království ustupovali





Vraždění židovských civilistů v kibucu Kfar Aza ze strany Hamásu 7. října bylo "bezpochyby válečným zločinem", konstatoval tento týden ve své reportáži z jižního Izraele Jeremy Bowen z BBC. Bowen se však následně zeptal, jak je to s životy palestinských civilistů v Gaze, kteří nyní čelí bombardování a obléhání - a možná i hrozící pozemní válce - v důsledku izraelské odvety, píše Martin Kettle.



Bowen položil zásadní válečnou otázku. Izraelský velitel ve Kfar Aze, generálmajor Itai Veruv, mu odpověděl bezvadně a zdrženlivě. "Bojujete s [vašimi] hodnotami a zároveň si své hodnoty zachováváte," odpověděl. "Vím, že budeme velmi agresivní a velmi silní, ale zachováme si svou morálku a hodnoty."

Doufejme, že tomu tak bude. Je těžké být si jistý. Morální argumenty Izraele pro obranu proti masakru z minulého víkendu jsou skálopevné. Generálmajor řekl správné věci. Moderní válka však našla více způsobů, jak civilisty vystavit nebezpečí. Téměř středověké obléhání, jaké je nyní na Gazu uvaleno a které ji zbavuje energie a vody, nebo střelba a ostřelování v městské bitvě, která tam může kdykoli začít, mohou zabíjet i nevinné civilisty. Zejména válka z nebes. Přesné bombardování je protimluv, tím spíše v tak hustě obydleném místě, jako je Gaza.



Nutnost způsobit co nejmenší škody civilistům je jedním ze zákonů války. Tyto zákony se vyvíjely po staletí. Mají kořeny ve Starém zákoně, Mahábháratě a výrocích islámských vůdců ze sedmého století. Zákony nabyly podoby vojenských kodexů a později mezinárodních právních úmluv. Týkaly se například přiměřeného použití síly, použití zvláště smrtících zbraní, ochrany zdravotnických a humanitárních organizací, zacházení se zajatci, respektu k civilistům a bezpečnosti žen.



Úcta k civilistům je neodmyslitelnou součástí vojenské služby. V roce 1945 to americký generál Douglas MacArthur označil za "podstatu a důvod jeho [vojákovy] existence ... za posvátnou důvěru". Možná přeháním. Navzdory strašlivému utrpení civilistů v této globální válce však MacArthurova slova vyjadřovala široce přijímanou touhu. Ve válce je třeba vynaložit veškeré úsilí na ochranu života civilistů.



Kumulativní efekt byl mírně řečeno pomalý, neúplný a nerovnoměrný. Týrání a válečné zločiny pokračují dodnes. Ale zdrženlivost v chování, kterou všechny tyto zákony vyjadřují a vyžadují, přesto zachránila mnoho životů, zachovala společenství a pomohla prosadit pravdu a spravedlnost. Jak říká Anne Applebaumová v eseji v časopise Atlantic: "Tyto dokumenty ovlivnily skutečné chování ve skutečném světě."



Útoky Hamásu na Izrael, stejně jako hrůzné vraždy ve Kfar Aze a jinde, nemohly být větším pohrdáním touto kulturou. Ti, kdo je nařídili a provedli, ničili prastaré normy, z nichž mnohé mají hluboké náboženské kořeny. To však neznamená, že ti, kdo se mstí, mají právo jednat stejným způsobem vůči civilistům na druhé straně. Veruv to zjevně ví. Má pravdu. Izraeli bylo krutě ublíženo. Izrael a jeho spojenci jsou však nadále povinni dodržovat své humánní zásady.



Pravidla, jako jsou válečné zákony, jsou někdy odmítána jako naivní a nepraktická. Někteří bojovníci z kulturních válek je očerňují jako luxusní víru. Ale řekněte to těm, kteří díky nim přežili. Zeptejte se těch, kteří žijí ve strachu v zemích bez zákonů, čemu by dali přednost. Válečné zákony jsou součástí nedokonalé světové sítě pravidel, norem a hodnot, která chrání lidské bytosti před anarchií. Snaží se popsat, jak by měl svět fungovat, zejména v nebezpečných a konfliktních dobách. Někdy se jim to daří a někdy se jim to nedaří. Jsou však lepší než žádné sítě a žádná pravidla.



Některá pravidla - například Všeobecná deklarace lidských práv přijatá OSN v roce 1948 - mají kořeny v náladě "už nikdy více", která panovala po druhé světové válce. Po více než 70 letech se svět posunul dál a tato odhodlaná reformní nálada nevyhnutelně polevila. Pravidla jsou stále méně účinná.



Nejde jen o Blízký východ. Rusko Vladimira Putina vtrhlo na Ukrajinu, aniž by se stydělo za porušování konvencí, které při tom smetlo ze stolu. Rusko se i nadále zaměřuje na civilní cíle a útočí na ně, aniž by se za to stydělo. Ale i západní demokracie si myslí, že se na ně pravidla nevztahují. Před dvaceti lety USA a Spojené království napadly Irák bez podpory OSN a na základě pochybných právních důvodů. Pokud bude příští rok zvolen Donald Trump, budou pravidla všeho druhu zrušena.



Respekt k mezinárodním pravidlům se oslabil i v Británii. Částečně je to důsledek brexitu. Srovnejte Strategický přehled obrany a bezpečnosti, který před necelými osmi lety zveřejnila vláda Davida Camerona. Ta obsahovala ne méně než 30 odkazů na silný závazek Británie k sítím založeným na pravidlech. "Stojíme v ohnisku mezinárodního řádu založeného na pravidlech," stálo hrdě v přehledu.



Naproti tomu v roce 2021, kdy Johnsonova vláda zveřejnila svůj "integrovaný přezkum" bezpečnostní, obranné a zahraniční politiky po brexitu, se těchto 30 odkazů na řád založený na pravidlech zmenšilo na ... žádný. Aktualizovaná verze revize, kterou v březnu zveřejnil Rishi Sunak, se trochu vzepřela, když uvedla, že systém založený na pravidlech "již není dostačující", ale že Británie chce dodržovat mezinárodní právo. Závazek, který Británii charakterizoval ve 20. století, se však vytrácí.



Skutečnost byla vždy taková, že mezinárodní řád založený na dohodnutých a dodržovaných pravidlech byl touhou, která se nedařilo naplnit. Systém postrádal symetrii a byl založen na mocenských dohodách stejně jako na pravidlech. Proces postupného, ale nedokonalého sbližování kolem univerzálních pravidel stanovených po roce 1945, který se na počátku poválečné éry zdál být rychlejší, však nyní, v éře Trumpa, Putina a Si Ťin-pchinga, nabral opačný směr. Hrůza, která se minulou sobotu odehrála ve Kfar Aze, je důsledkem tohoto mnohem širšího mezinárodního selhání, a co je ještě tragičtější, je jeho motorem.













Podrobnosti v angličtině ZDE

